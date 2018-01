před 12 hodinami

Dolores O'Riordan, zpěvačka, textařka, hudebnice a zásadní postava kapely The Cranberries, zemřela náhle 15. ledna 2018 během nahrávání v Londýně ve věku 46 let. Do kapely ji spoluhráči přijali na základě inzerátu, tehdy osmnáctiletá dívka se prezentovala nápadem na budoucí hit Linger. V letech 2003–2009 si The Cranberries dali pauzu a zpěvačka připravila dvě sólová alba. Kapela se vrátila roku 2012 s nahrávkou Roses, letos vydala povedenou akustickou desku Something Else. Podívejte se, jak šel s Dolores a její kapelou čas.

autor: Hana Slívová

