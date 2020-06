Bratři Trojanové ošklivě narazili. Bourák je největší omyl českého filmu

Je fascinující, že snímek tvůrci dotáhli do konce a někdo ho chtěl pustit do kin, nic zmatenějšího jsem za osmnáct let praxe filmového kritika neviděl, tvrdí o české černé komedii Bourák Kamil Fila. Režisér a producent Ondřej Trojan chtěl lidi bavit a zároveň vložit do snímku něco osobního. Spojení těch dvou věcí se nepovedlo, tvrdí Fila.

