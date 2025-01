Akademický senát Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy navrhl odvolání děkana Jaroslava Brože. Podpořilo to osm z dvanácti senátorů. Konečné slovo bude mít rektorka univerzity. Kritici Brožovi vytýkají údajné poškozování jména fakulty a manažerská pochybení. Naopak podporovatelé považují výtky za zástupné a účelové.

"Jediným důvodem tohoto překotného jednání je, zdá se, končící volební období tohoto senátu, který ví, že v příštím složení by již děkana pravděpodobně neodvolal," myslí si Jana Marešová, studentka filozofie a etiky na katolické teologické fakultě. V učebně, kde se zasedání akademického senátu ve středu konalo, takové názory mezi studenty převažovaly.

Ještě před začátkem jednání se posluchárna zaplnila lidmi s transparenty jako "Senáte, naslouchej studentům! Nechte děkana pokračovat!" nebo "Fakulta je naše dědictví, nenecháme ji zničit!" Účelovost a spěch měl podle mnohých přítomných dokazovat i fakt, že děkanu Brožovi minulý týden ve čtvrtek zemřela matka, přesto senát odmítl jednání o jeho odvolání odložit. "Nedat člověku v takové situaci čas truchlit považuji za naprostý hyenismus," řekla Marešová.

Návrh na odvolání předložili studenti Alena Černá a Lukáš Stejskal. Některé kroky vedení fakulty považují za závažná pochybení, která poškozují dobré jméno školy a zhoršují již tak kritickou situaci. Mezi hlavní uváděné důvody patří zavádění vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy. Jako další důvody k návrhu na odvolání předkladatelé uvádějí ohrožení akreditací klíčových studijních programů Dějin evropské kultury.

S takovým výkladem ale nesouhlasila většina studentů, kteří se zasedání účastnili. "Domnívám se, že akademický senát vyčítá panu děkanovi věci, které mu vůbec nepřísluší vyčítat. V podstatě se snaží stáhnout jeho pravomoci, za které on nese odpovědnost, pod sebe. Je to prostě boj o moc," myslí si Jan Sova, student druhého ročníku aplikované etiky.

Do chodu fakulty může zasahovat Vatikán

"Na univerzitě i na fakultě sílí hlasy, že katolická teologická fakulta není fakultou církevní a že je třeba rozvolnit vazby s katolickou církví," píše ve svém komentáři pro Lidovky.cz odborný asistent katedry filosofie a práva Jakub Kříž.

"Ty jsou tradičně personifikovány osobou velkého kancléře, kterým je pražský arcibiskup Jan Graubner, a projevují se tím, že do chodu fakulty v omezené míře může zasahovat Vatikán. Například hlídá kvalitu akreditace z hlediska požadavků, které církev klade na výuku kandidátů kněžství," uvádí.

Křížovo tvrzení někteří popisují také jako neshody mezi liberální a konzervativní částí studentů a pedagogů. Takový výklad ale místopředsedkyně akademického senátu Alena Černá důrazně odmítá. "Myslím, že hlasování ukázalo, že se to nedá takhle brát. Tady jsou záležitosti studijních programů a akreditací. Rozhodně to není ideologický spor. Proti tomu, co tam zaznívalo, bych se chtěla veřejně vymezit, není to ideologické," vysvětluje Černá.

Malé a drahé teologické fakulty

Karlova univerzita má od 90. let tři teologické fakulty - katolickou, evangelickou a husitskou. Všechny patří k těm menším, což s sebou nese i vyšší náklady na jejich provoz v přepočtu na počet studentů. Proto se na univerzitě opakovaně objevuje myšlenka na sloučení těchto fakult, které by přineslo úspory.

"Jednou z překážek spojení katolické teologické fakulty s ostatními institucemi je právě její úzká vazba na církev. Oslabení těchto vazeb (proti čemuž se děkan Brož stavěl - pozn. red.) by mohlo cestu ke sloučení otevřít," domnívá se Jakub Kříž.

Takový pohled sdílí i historik a člen rady pro rovné příležitosti Univerzity Karlovy Tomáš Konečný. "Návrh na odvolání děkana je dalším kolem už druhý rok trvajícího sporu, do něhož se promítají dva širší problémy. Podfinancovanost vysokého školství a nevyjasněné směřování samotné fakulty, tedy zejména v tom, nakolik má být katolickou a nakolik sekulární," říká Konečný s tím, že děkana Brože vnímá jako velmi erudovaného teologa, který věnoval velké úsilí rozvoji fakulty.

Jako vyučujícího vnímá Brože pozitivně i sama spoluautorka návrhu na jeho odvolání. "Chci zdůraznit, že pana děkana má celá fakulta lidsky ráda, tedy jako pedagoga, případně ti věřící studenti jako kněze. Jsou tady ale jiné problémy," vysvětluje Černá.

Děkan Jaroslav Brož učí na fakultě od roku 1990, v roce 2010 se stal vedoucím katedry biblických věd a starých jazyků. Děkanem fakulty byl jmenován loni v květnu. Návrh na jeho odvolání nyní dostane rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková.

Fakulta předloni bouřlivě řešila výpověď historika Tomáše Petráčka, která vedla až k návrhu na odvolání tehdejšího děkana Vojtěcha Novotného. Ten nakonec sám rezignoval a Brože zvolil senát jeho nástupcem.