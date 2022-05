Věřící: Duka je katolický bizár, mladí ho už neposlouchali. Graubner bude citlivější

Nástupcem Dominika Duky na postu pražského arcibiskupa se stal Jan Graubner. Duka vzbudil nedávno kritické reakce svým textem, v němž označil ruské vojáky, kteří znásilňují ženy na Ukrajině, za oběti vášní. Dlouhodobě ho kritizují zejména mladí věřící. "Jeho názory už nejsou relevantní, potrat po znásilnění je pochopitelný," říkají. Podle některých věřících bude Graubner citlivější.

Minulý týden byl nástupcem kardinála Duky jmenován dosavadní olomoucký arcibiskup a předseda České biskupské konference Jan Graubner. Do funkce bude uveden 2. července. Skončí tak éra Dominika Duky, jehož některé názory vyvolávaly v církvi i mimo ni rozporuplné reakce.

Naposledy na sebe upoutal pozornost na konci dubna, když na svém blogu na Aktuálně.cz napsal, že ruští vojáci, kteří znásilňují ženy i děti na Ukrajině, jsou také oběťmi, a to "nejsilnějších emocí a vášní". Podle kritiků tím chování ruských okupantů zlehčuje.

Podle některých věřících a zástupců církve, které oslovilo Aktuálně.cz, by nový arcibiskup Jan Graubner mohl po Dukovi přinést zklidnění. "Nakolik jsem poznal otce arcibiskupa Jana, zdá se mi, že v něm bude mít pražské arcibiskupství citlivějšího a empatičtějšího pastýře," říká například olomoucký farář Jan Regner.

Dodává, že naději v něm vzbuzuje skutečnost, že je Graubner příznivcem papeže Františka, a tak podle něj bude zastávat ducha církve, která "nesoudí, neindoktrinuje, nemoralizuje, ale spíše pomáhá, léčí, uzdravuje a doprovází". "Nepochybuji o tom, že se citlivěji než jeho předchůdce postaví i k otázce sexuálního zneužívání v církvi," doplňuje Regner. Právě za vlažný přístup k řešení sexuálního zneužívání v církvi byl Duka kritizován.

Zmíněného Dukova příspěvku o znásilněních se ovšem Graubner zastal. "Text pana kardinála je třeba číst jako celek. Dnes máme všichni pokušení být maximálně struční a snad už ani neumíme číst delší texty. Pokud chceme o delším textu referovat stručně, musíme se ptát na jeho celkový smysl a všechny jednotlivosti vidět v souvislosti. Z tohoto pohledu vidím uvedený článek jako vyvážený," uvedl začátkem května pro Aktuálně.cz.

Nicméně v minulosti se vůči některým Dukovým postojům vymezil. Kritizoval například chování Hany Lipovské v Radě České televize, kam ji navrhla Česká biskupská konference, což později označil za "citelné ponaučení". Nesouhlasil ani s její kandidaturou za Volný blok v loňských sněmovních volbách, stejně jako s kandidaturou člena SPD, zaměstnance pražského arcibiskupství a Dukova blízkého spolupracovníka Josefa Nerušila.

"Politické postoje kandidátů do sněmovny za strany s extrémními názory, kteří jsou spojováni s katolickou církví, nejsou postojem církve," napsal tehdy Graubner. Lipovská ani Nerušil nakonec ve volbách neuspěli.

Že byl Graubner vůči Dukovi v poslední době i kritický, připomněl v rozhovoru pro Aktuálně.cz také teolog Martin Vaňáč z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy. "Zřejmě silný důvod pro jmenování arcibiskupa Graubnera je právě to, že nebudí kontroverze," míní.

Křesťané by měli stát na straně utlačovaných

Proti Dukovým slovům o znásilnění se ohradili někteří představitelé církve i politici včetně lidovců. Za problémové je považují také někteří mladí křesťané, které redakce Aktuálně.cz oslovila.

Duka v textu mimo jiné nabádal, aby se ženy před znásilněním bránily. "Měli jsme setkání na Velehradě, bylo tam asi 400 lidí a většina se ztotožňuje s výroky olomouckého kaplana Jana Regnera, který se od Duky distancoval. Kardinál relativizuje bezpráví. My si uvědomujeme, že obrana při znásilnění často možná není, žena může být v takovou chvíli paralyzovaná," říká prezident Vysokoškolského katolického hnutí Martin Král.

"Jako kněz mám potřebu se od podobných výroků co nejrozhodněji distancovat. Považuji je za krajně necitlivé a nevhodné. Křesťané by vždy měli stát na straně utlačovaných a nezlehčovat zločiny agresorů," napsal farář Regner tehdy na svůj Facebook.

K tomu, zda nový arcibiskup přinese výraznější změnu v postojích, je Martin Král spíše skeptický. "Radikálnější změny bych v pražském arcibiskupství nečekal, i když arcibiskup Graubner bývá ve svých výrocích a vystupování smířlivější," uznává.

"Změny se v církvi budují velmi dlouhou dobu a arcibiskup Graubner je pokročilého věku, příští rok mu bude 75 let," dodává Král. V tomto věku mají církevní hodnostáři podat rezignaci na svůj post papeži, což znamená, že by církev měla za rok znovu hledat jeho nástupce.

Výsměch znásilněným ženám

Duka na svém blogu koncem dubna rovněž radil, aby ženy při obraně před znásilněním používaly "houkadla" či pepřové spreje. Dovážení těchto pomůcek na Ukrajinu navrhoval minulý měsíc protipotratový spolek Hnutí pro život. A to v reakci na iniciativu, která chtěla do země dovézt pilulky nouzové antikoncepce pro oběti znásilnění. Odborníci přitom upozorňují, že většina žen se činu nedokáže bránit, protože ve stresové situaci takzvaně zamrzne.

"Výroky kardinála Duky dlouhodobě nepovažuji za relevantní. Jde o výsměch znásilněným ženám. Ať už se bavíme o houkadlech, nebo ne, podle mě je potrat v takovém případě omluvitelný. Neříkám, že máme podkopávat tradice, ale spíš se na to podívat moderně a racionálně. Většina mých vrstevníků by vám řekla to stejné. Hodně věřících se liberalizuje," popisuje Anna z Vysokoškolského katolického hnutí Brno. "Dukovi by měl někdo zakázat mluvit," přidává se s ostřejší kritikou osmadvacetiletý věřící Vojtěch.

Že mladší věřící názorům kardinála příliš nenaslouchají, říká také teolog Martin Vaňáč. Studenti Evangelické teologické fakulty vyjádření pražského arcibiskupa k pomoci znásilněným Ukrajinkám podle něj zaznamenali, ale vesměs jej vnímají jen jako jednu z dalších kontroverzí, kterými Duka čas od času vzbudí pozornost. "Je vnímán jako 'katolický bizár'. S jistou nadsázkou bych řekl, že Duka je mezi studenty vnímán podobně jako prezident Miloš Zeman," popisuje Vaňáč.

S názorem, že pro část věřících přestaly být Dukovy názory relevantní, souhlasí i kněz Tomáš Halík. "U velké části katolíků nastal zlom po kardinálově podpoře paní Lipovské a pana Nerušila. A mladí lidé už jeho politická vyjádření neberou vážně, jeho soukromá vyjádření nevnímají jako hlas církve," říká pro Aktuálně.cz.

Církev má přijmout, že je potrat omluvitelný

Duka se v textu staví proti potratům. "Musíme také hledat odpověď, jak řešit otázku početí nového života tímto bestiálním násilím," píše hned na začátku. Mladší generace věřících je však podle výpovědí poskytnutých Aktuálně.cz k potratům smířlivější.

"Dítě má být počato z lásky, a pokud by žena po znásilnění nemohla na potrat, tak je to špatně jak pro ženu, tak v budoucnu i pro dítě," říká osmadvacetiletý Vojtěch. Podobně se na interrupce dívá i sedmadvacetiletá Adéla. Podle ní by církev měla přijmout, že je potrat omluvitelný, a to nejen po znásilnění, ale třeba i u prokazatelně postiženého plodu.

"Potraty jsou sice zakázané v katechismu a základních církevních textech, nicméně ty jsou historické a ukazuje se, že v minulosti existovaly i svaté, které potratily. Pohled církve na potraty není neměnné dogma, vyvíjí se, dnes se nám ale konzervativci snaží vnutit, že to bylo vždy tabu. Navíc to hodnotí bezdětní muži, kteří si břímě mateřství nedokážou představit," upozorňuje třicetiletá Hana z křesťansko-feministického uskupení RFK.

Podle šéfa Vysokoškolského katolického hnutí Martina Krále nepanuje mezi studenty na potraty jednotný názor. Většina by podle něj hledala jiné řešení, třeba následnou adopci, ale zároveň mají pochopení pro ženu, která potrat podstoupí.

Dukova slova působí necitlivě

Někteří mladí věřící s názorem Dominika Duky ohledně znásilnění ruskými vojáky souhlasí, ale kritizují formu a necitlivost, se kterou podle nich příspěvek sepsal. "Myšlenkově s Dukou souhlasím, jenže kdybych nebyl křesťan, tak cítím, že text působí neohrabaně a trefuje se do nejniternějších a nejhrůznějších prožitků, o kterých pan Duka osobně nic neví," říká například pětadvacetiletý Pavel.

"Já sám potrat nepodporuji ani po znásilnění. Cítil bych se jako někdo, kdo člověku na mostě řekne: skoč, uleví se ti. Ale na druhé straně bych znásilněné neřekl, ať si dítě nechá, že bude vše v pořádku, protože o tom nic nevím a nedokážu si představit její bolest," vysvětluje Pavel.

Na to, že Dukova slova působí vůči znásilněným necitlivě, narážel koncem dubna také biskup Václav Malý. Na svůj Facebook napsal, že ze strany katolické církve je potřeba citlivost a jemný takt k situaci znásilněných žen, a ne vyslovovat jednoznačné řešení jejich osobní traumatizující situace. "Každý případ je individuální. Je na místě psychicky je podržet a pomoci těmto zneuctěným ženám," uvedl.

Solidaritu se ženami, které jdou po znásilnění na potrat, vyjádřil v DVTV také kněz Halík. "Když se žena rozhodne, že nemá na to dítě přijmout, nehodil bych po ní kamenem, v té situaci jde o rozhodování mezi dvěma zly. Pro ženu v té konkrétní situaci může být větším zlem, kdyby se dítě narodilo. Nový život má být chráněn, ale musíme dbát na konkrétní situaci," řekl. Duka podle něj ignoroval odbornou otázku a zaplétá se do věcí, kterým ne zcela rozumí.

Video: Duka vždycky rád proti někomu zápasí. Jeho styl komunikace církev poškozuje, míní Halík