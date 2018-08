Po nemocničních sestrách hrozí stávkou i Charita, domácí péče podle ní kolabuje

Obor domácí péče požaduje víc peněz, podle ministerstva zdravotnictví už je dostal.

Praha - Ke stávkové pohotovosti nemocničního personálu se připojily i zdravotní sestry z Charity ČR, které o pacienty pečují u nich doma. Pohotovost podporuje také Asociace domácí péče, která sdružuje přes padesát organizací.

Podle Charity je domácí péče dlouhodobě podfinancovaná a kolabuje. Neziskové organizaci nestačí peníze od zdravotních pojišťoven, a musí proto tuto oblast dotovat například z tradiční Tříkrálové sbírky. Charita provozuje 87 středisek domácí zdravotní péče, která loni ošetřila skoro 36 tisíc nemocných.

"Pokud stát neprodleně domácí zdravotní péči finančně nepodpoří, bude si muset připravit několik tisíc lůžek pro ležící a umírající pacienty, kteří jsou nyní ošetřováni sestrami domácí zdravotní péče," uvedl ředitel Charity Lukáš Curylo s tím, že tato forma péče bez finanční podpory skončí. "Nedostatek prostředků ohrožuje provoz agentur domácí péče a dochází k útlumu," dodala prezidentka Asociace domácí péče Ludmila Kondelíková.

Domácí péči, kterou hradí zdravotní pojišťovny, může lékař předepsat pacientům od novorozenců po seniory. Poskytují ji zdravotní sestry, které docházejí k nemocnému domů. Většinou jsou zaměstnané ve specializovaných agenturách nebo neziskových organizacích.

"Segment domácí péče předložil před třemi měsíci návrh na opatření, která by měla kritickému stavu zamezit. Do dnešního dne neobdržel ze strany ministerstva zdravotnictví žádné vyjádření," stěžuje si Kondelíková.

Ministerstvo zdravotnictví by podle zástupců oboru domácí péče mělo co nejdříve sestrám poslat motivační příspěvek, aby neodcházely do lépe placených zdravotnických oborů. Za loňský rok by to podle nich měla být tisícovka na měsíc, za letošek 2000 na měsíc.

Ministerstvo uznává, že na úkor domácí péče byly v minulosti upřednostňovány jiné zdravotnické oblasti, například nemocnice. Letos ale ministr Adam Vojtěch (za ANO) uvedl, že během jednání mezi segmenty a pojišťovnami o výši plateb na příští rok nebude zvýhodňovat nikoho.

"Dohoda pro rok 2019, kterou podepsal segment domácí péče se zdravotními pojišťovnami a se kterou souhlasila i Charita ČR, přináší v porovnání s minulými roky výrazný nárůst úhrad a umožňuje tak navýšení platů a mezd sester," uvedla mluvčí ministerstva Gabriela Štěpanyová. Dodala, že objem financí pro domácí péči vzrostl o pět procent a zohledněn byl i fakt, že se sestry v tomto oboru mnohdy starají o těžce nemocné pacienty a pracují i o víkendu.

"Celkově do segmentu domácí péče půjde v příštím roce zhruba o 200 milionů korun více než v roce 2018," uvedla Štěpanyová. Půjde zhruba o dvě miliardy.

Upozornila také na to, že Vojtěch zřídil speciální komisi pro domácí péči, která se má komplexně zabývat jejím rozvojem. Podle Charity se ale skupina zabývá koncepcí, nikoliv financováním.

Zdravotnické odbory vyhlásily stávkovou pohotovost v polovině srpna. Požadují plošné zvýšení platů o 10 procent a odkazují se na sliby premiéra Andreje Babiše (ANO) i jeho předchůdce Bohuslava Sobotky (ČSSD). Vláda takové navýšení odmítá, počítá se čtyřmi až pěti procenty navíc a s navýšením příplatku pro personál, který pracuje na směny.