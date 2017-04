Krejčíř se odvolal proti 15 letům vězení v kauze tunelování státního podniku Čepro

před 1 hodinou

Uprchlý Radovan Krejčíř se odvolal proti nepravomocnému rozsudku soudu, který mu uložil trest 15 let vězení v kauze tunelování státního podniku Čepro a přípravy vraždy celníka. V kauze jde o to, že Krejčíř s bývalým obchodním ředitelem podniku Martinem Pechanem vytvořili fiktivní pohledávky vůči Čepru za zhruba tři miliardy korun. Peníze vymáhali soudně, o čemž se podnik vůbec nedozvěděl. Soudy pak domnělý nárok firem uznaly a k exekuci ve státním podniku nedošlo jen díky zásahu policie.

Praha - Pražský městský soud vynesl nepravomocný verdikt nad Krejčířem a deseti dalšími obžalovanými v kauze tunelování státního podniku Čepro v listopadu 2015. Proti patnáctiletému trestu se nyní uprchlý Radovan Krejčíř odvolal. Krejčíř je teď za mřížemi v Jihoafrické republice, kde ho odsoudili k 35 letům odnětí svobody za pokus o vraždu, únos a obchod s drogami.

Soudkyně rozsáhlé kauzy Hana Hrnčířová rok a čtvrt sepisovala odůvodnění rozhodnutí. Z justiční databáze vyplývá, že proti rozsudku se letos v březnu postupně odvolalo šest lidí. Mluvčí pražského městského soudu Markéta Puci potvrdila, že jedním z nich je právě Krejčíř. Doplnila, že lhůta pro podání odvolání končí tuto středu.

Podnikatel dostal v kauze Čepra trest na samé horní hranici trestní sazby - podle soudkyně především proto, že páchal trestnou činnost opakovaně. Patnáctiletý trest v sobě zahrnuje i předchozí Krejčířova odsouzení v Česku, tedy podvody s akciemi Tepláren Otrokovice, vytunelování firmy Technology Leasing a daňový únik firmy M5. Před jeho uložením si měl Krejčíř odpykat celkem 10,5 roku.

V kauze Čepra jde o to, že Krejčíř s bývalým obchodním ředitelem podniku Martinem Pechanem vytvořili fiktivní pohledávky vůči Čepru za zhruba tři miliardy korun. Peníze v roce 2003 a 2004 vymáhali soudně, o čemž se podnik vůbec nedozvěděl, protože Krejčířův údajný komplic přesvědčil úřednici z podatelny Čepra, aby zatajila soudní obsílky. Soudy pak domnělý nárok firem uznaly a k exekuci ve státním podniku nedošlo jen díky zásahu policie. Pechan, který má podle verdiktu společně s Krejčířem zaplatit Čepru škodu přes 18 milionů korun s úroky, se hájí tím, že pohledávky byly pravé.

Krejčíř byl potrestán také za to, že chtěl vymáhat po státu dvě miliardy korun tak, že nechal ve firmě Tukový průmysl uložit padělané peníze a hodlal podplatit některého celníka, aby je naoko zabavil na úhradu celního dluhu firmy a následně s penězi uprchl. Podle rozsudku se poté chtěl celníka zbavit.

Z Česka Krejčíř uprchl v roce 2005, a to při policejní prohlídce své vily. V JAR žije od roku 2007 a od listopadu 2013 je tam za mřížemi. V zemi čelí řadě obvinění včetně pokusu o útěk z vězení či podílu na vraždě drogového dealera. Podle informací tamních médií Krejčíř usiluje o vydání do ČR výměnou za to, že se přizná k činům, z nichž je v JAR obviněn.

autor: ČTK

Související články