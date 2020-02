Křečka přijde bránit spolek Slušní lidé. Nebudu jim říkat, ať nechodí, říká ombudsman

Nový ombudsman Stanislav Křeček se ve čtvrtek poprvé ve své funkci objeví na brněnském úřadu Veřejného ochránce práv. Před budovou na něj bude patrně čekat řada odpůrců v čele s novinářem Jakubem Patočkou, který mu chce svým tělem zamezit ve vstupu do budovy. Přijít mají také členové hnutí Slušní lidé, kteří Křečkovi slibují ochranu.

Nového ombudsmana Stanislava Křečka patrně čeká pořádně rušné čtvrteční dopoledne. Ve chvíli, kdy se objeví před budovou úřadu v brněnské Údolní ulici, bude se mu snažit zamezit ve vstupu svým tělem novinář Jakub Patočka, který chce tímto způsobem protestovat proti Křečkově zvolení. Zároveň by ale měli být na místě členové hnutí Slušní lidé, kteří avizují, že ho prý budou chránit.

Když se on-line deník Aktuálně.cz zeptal ve středu odpoledne Stanislava Křečka, jak na tuto možnou situaci zareaguje, odpověděl, že všemu nechá volný průběh.

"Já se budu snažit převzít úřad v přátelské atmosféře od končící ombudsmanky Anny Šabatové, mám pro ni připravené i květiny. Je mně ale jasné, že noviny a internet budou plné titulků, jak Křečka podporují fašisté. Není to pravda, ale co s tím mám já dělat? Velmi bych si přál, aby tam nepřišel nikdo," uvedl nový ombudsman v narážce na to, že některá média označují "Slušné lidi" za skupinu, která svým chováním připomíná české fašisty ve třicátých letech minulého století.

Ministerstvo vnitra navíc toho hnutí ve čtvrtletní zprávě o extremismu v roce 2017 zařadilo na seznam extremistických organizací s tím, že její členové tvoří mimo jiné osoby s neonacistickou a chuligánskou minulostí.

Hnutí upoutalo pozornost zejména v květnu předloňského roku, kdy jeho příznivci vešli na jeviště divadla v Brně během inscenace Naše násilí, vaše násilí v podání slovinského divadelního souboru. Nelíbilo se jim, že v jedné ze scén znázorňují herci znásilnění muslimky Ježíšem.

Nyní v reakci na Patočkův úmysl oznámili, že chtějí Stanislava Křečka bránit. "Jsme připraveni se za Vás i fyzicky postavit, pokud by vám někdo skutečně bránil vstoupit do sídla, ale na druhé straně nechceme slavnostní okamžiky znevážit případnou potyčkou byť s protiprávně jednajícími osobami," stojí v otevřeném dopise ombudsmanovi.

Křeček v rozhovoru pro Aktuálně.cz přiznal, že by byl nejraději, kdyby se při jeho příchodu na úřad nic nedělo, ale zároveň nechce nikomu bránit v jeho aktivitách. "Ať se lidé organizují, jak chtějí, každá svobodná aktivita občanů je ku prospěchu společnosti. Rozhodně se v tomto směru k ničemu nechystám," uvedl.

Když může přijít pan Patočka, může přijít každý

Na dotaz, zda nevyzve například Slušné lidi, aby nechodili kvůli možné eskalaci konfliktu odpověděl, že není správné někomu účast rozmlouvat.

"Nebylo by správné, kdybych říkal, ať jedni přijdou a druzí ne. Když může přijít pan Patočka, může přijít kdokoliv. Jestliže se někdo rozhodne, že mi bude fyzicky bránit ve vstupu do úřadu, tak chápu, že zase jiní lidé říkají, že mu v tom zabrání," podotkl s tím, že by si nepřál, aby někdo někomu bránil v přístupu na úřad. "Zítra nepustí mě, pozítří nepustí poslance do Sněmovny a potom nepustí prezidenta. Něco takového bych si nepřál," sdělil Křeček.

Zároveň se podivil tomu, že se k protestu proti němu chystá Patočka, který mimo jiné vedl v letech 2003 až 2005 Stranu zelených. "Když byl u zelených, tak já jsem je zastupoval ve sporu s ČEZ a spor jsme vyhráli. Oba se pohybujeme na levici, akorát on se posunul jiným směrem než já, který se zastávám mnoha lidí v obtížné sociální situaci," řekl Křeček.

Podle něj není správné, aby Patočka nebo kdykoliv jiný bránil úřadu v činnosti. "Úřad ombudsmana funguje dvacet let a mojí osobou se toho moc nezmění. Stále budu postupovat podle zákona, kterým se řídil Otakar Motejl a další ochránci," řekl Křeček.

Šéfredaktor Deníku Referendum Jakub Patočka svůj protest vysvětlil tím, že mu vadí Křečkovy údajné diskriminační a rasistické názory. "Je to (zvolení Křečka) projevem tmářského vztahu k ochraně lidských práv občanů a je také projevem hrubé neúcty k Ústavě jako základu naší demokracie. Lze zvažovat, zda není přímo naším ústavní právem postavit se volbě sněmovny na odpor," prohlásil Patočka.

Křeček se stal v pořadí čtvrtým ombudsmanem ve středu, kdy složil v Poslanecké sněmovně slib. Původně ho měl skládat do rukou místopředsedy dolní komory a předsedy KSČM Vojtěcha Filipa, který zastupoval šéfa sněmovny Radka Vondráčka, který je na pracovní cestě v Thajsku a Laosu. Filip byl však již dopoledne kvůli zdravotním komplikacím převezen do nemocnice, slib tak nakonec dával do rukou šéfa SPD Tomia Okamury.

Poslanci Křečka za ombudsmana zvolili minulý týden, když ve druhém kole tajného hlasování porazil kandidáta Senátu vládního zmocněnce u Evropského soudu pro lidská práva Víta Alexandera Schorma. Již v prvním kole volby vypadl advokát Jan Matys.