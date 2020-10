Koronavirový status "uklidnil" tisíce Čechů. Je plný manipulací a nesmyslů

V minulém týdnu zaujal tisíce lidí facebookový status uživatele Jana Tománka o druhé vlně koronavirové nákazy. Zazněla v něm ale spousta problematických domněnek i čistých nepravd. Videotým Aktuálně.cz proto požádal vědce z Centra pro modelování biologických a společenských procesů, aby tyto argumenty pomohli pomocí dostupných dat objasnit.

Uživatel Jan Tománek (spisovatel a tvůrce animovaných filmů Kozí příběh a Kozí příběh se sýrem) svůj status na Facebooku uvedl těmito slovy: "Nebojím se ani trochu, ani o sebe, ani o svou rodinu, a pokusím se napsat proč." Následně v textu čítajícím desítky odstavců například argumentoval mylnými čísly o obětech v ostatních zemích nebo zavádějícími informacemi o volných lůžkách v českých nemocnicích.

"Lidé od září víceméně nařízení dodržují, a přesto to nepomohlo. Je to zkrátka tím, že nařízení jsou (kromě úplného uzavření země) jen minimálně účinná a hlavně je podzim a přicházejí respirační onemocnění. Stejně jako všude jinde v Evropě - počty nakažených stoupají prostě všude," pokračoval Tománek ve svém příspěvku.

Zde je sice pravda, že počty nakažených stoupají i v jiných zemích v Evropě, nicméně dynamika v Česku je zarážející, jak dokazuje i graf s daty Světové zdravotnické organizace z minulého týdne, který porovnává vybrané evropské země. Počet nakažených v poměru na milion obyvatel je v České republice zdaleka nejvyšší - téměř dvakrát takový jako v Nizozemsku, které je v grafu hned na druhém místě.

Dalším problémem Česka je podle vědců z Centra pro modelování biologických a společenských procesů (BISOP) v tom, že obyvatelé epidemická opatření naopak v září nedodržovali. Dokazuje to i níže uvedený graf společnosti PAQ Research z počátku října. Češi kontakty ve značné míře neomezili ani po drastičtějších opatřeních nasazovaných od začátku měsíce.

Ve statusu se autor posléze například zabýval i New Yorkem a jeho bojem s pandemií: "V New Yorku skutečně zemřelo 12 000 lidí nad běžný průměr. Ale viděli jste, jak vypadá průměrný Američan - kolik váží? Jak špatné je státní americké zdravotnictví? Dle statistik navíc na covid 2x více umírají Hispánci a černoši (nevím, jestli kvůli tloušťce, nebo je to genetické)."

V tomto případě však předkládá mylná čísla o úmrtnosti v americkém velkoměstě. Podle dat newyorské hygieny tam nebyl nárůst úmrtnosti 12 tisíc, ale více než dvojnásobný - tedy přes 24 tisíc lidí. A jak zdůrazňují vědci z BISOP, New York je mimo jiné i podstatně zdravější než Česko. "Stejně rozsáhlá epidemie jako v New Yorku by vzhledem k věkové struktuře obyvatelstva New Yorku a České republiky znamenala v našem případě kolem 50 tisíc mrtvých," dodávají vědci.

Podle nich je problematický například i autorův argument o množství volných lůžek v tuzemských nemocnicích nebo o rozdílu mezi Itálií a Českem, který by mohl ovlivnit dopad koronavirové infekce. Podívejte se na celé video, v němž se dozvíte proč.