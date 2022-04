Splnil jsem, k čemu jsem se zavázal. Slavit ale nebudu, řekl Fiala na kongresu ODS

Občanští demokraté zahájili v pátek odpoledne kongres své strany, který skončí v sobotu volbou vedení. Jasným favoritem na předsedu je dosavadní šéf a premiér Petr Fiala. Také zbylí členové vedení strany by měli obhájit své posty, pouze šéfa Senátu Miloše Vystrčila by měl nahradit dlouholetý člen strany Zdeněk Zajíček. Žádná žena se o místo v čele strany neuchází.

Do pražské haly O2 universum se na kongres ODS sjelo na 600 delegátů. Petr Fiala bude počtvrté obhajovat post předsedy strany. Po vyhraných volbách loni na podzim nemá ODS důvod ke změně. "Jsem rád, že s veškerou pokorou ale i hrdostí jsem splnil to, k čemu jsem se vám zavázal před dvěma lety. A můžu potvrdit, že budu kandidovat na předsedu strany i na další období," potvrdil Fiala v úvodním projevu.

Premiér se od spolustraníků dočkal potlesku hned několikrát. Třeba když připomněl, že před dvěma lety slíbil, že ODS bude stranou, která bude rozdávat karty. Slavit ale Fiala podle svých slov nebude. "Nebudu prožívat žádné triumfální pocity," řekl Aktuálně.cz před kongresem.

"Jako země čelíme příliš mnoha problémům. Teprve když je rozumně zvládneme, bude možná čas si říct, že jsme vyhráli. Ne jako ODS nebo Petr Fiala, ale jako obyvatelé této země," uvedl. Premiér o budoucnosti země v pátečním projevu nehovořil, k delegátům o tom promluví v sobotu.

Členové ODS se scházejí v době, kdy straně sice v průzkumech rostou preference, válka na Ukrajině ale přináší politické a ekonomické komplikace. Země se potýká se zdražováním a z opozice zní kritika, že to vláda vedená Fialou neřeší.

Vystrčila nahradí ve vedení Zajíček

Na kongresu se bude volit celé vedení strany. To má zůstat stejné až na jednu výjimku. Náhradu budou hledat za šéfa Senátu Miloše Vystrčila, který už nekandiduje. Navzdory tomu, že se ho k tomu Fiala snažil přesvědčit.

Místo má získat pražský zastupitel a premiérův poradce pro digitalizaci Zdeněk Zajíček. Proti němu se sice postaví senátor Tomáš Goláň, v nominačním projevu se ale hodlá kandidatury vzdát. "Jsem rok a půl ve straně, přijde mi to nepatřičné," sdělil Goláň Aktuálně.cz při příchodu.

Místopředsedy mají být Martin Baxa, Martin Kupka, Alexandr Vondra. Vedení z titulu svých funkcí doplní předsedové poslaneckého klubu Marek Benda a senátorského klubu Zdeněk Nytra a za europoslance Jan Zahradil.

Hledání kandidáta na prezidenta

Nové vedení bude opět výhradně mužské. Naposledy byla mezi nejvyššími představiteli strany nynější starostka Prahy 2 Alexandra Udženija. Na kongresu v roce 2020 ale místo neobhájila a nahradil ji současný ministr financí Zbyněk Stanjura. Tentokrát ani žádná žena nekandiduje.

Delegáti budou o víkendu volit také výkonnou radu, která má na starosti sestavování kandidátních listin nebo politické kampaně. Ani v ní nebude zastoupení žen nijak velké. Zájem má jediná, a to právě Udženija. Do výkonné rady kandiduje také Jan Mraček, manžel bývalé hejtmanky Karlovarského kraje z hnutí ANO Jany Mračkové Vildumetzové. I ona byla v ODS, a to v letech 2008 až 2014.

Občanští demokraté budou řešit také to, koho by mohli vybrat jako kandidáta na prezidenta. Miloši Zemanovi končí mandát v březnu příštího roku a strana dosud nemá jasno, kdo by ho mohl nahradit. Uvnitř strany se mluví nejčastěji o třech jménech: Alexandr Vondra, Miroslava Němcová a Miloš Vystrčil.

Na kongres, kde si občanští demokraté, rovněž připomenou 30. výročí od založení strany, přijeli také dva její bývalí premiéři, Mirek Topolánek a Petr Nečas. Sněm potrvá do soboty, kdy se jej zúčastní i předsedové ostatních vládních stran. Strana se původně měla sejít už v polovině ledna, kvůli koronavirovým opatřením ale kongres odložila.