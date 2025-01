Konečná chce zpět do sněmovny, povede Stačilo! ve volbách. Když uspěje, Brusel opustí

Lídrem hnutí Stačilo! pro sněmovní volby bude předsedkyně KSČM a europoslankyně Kateřina Konečná. Po podpisu memoranda, ve kterém se na spolupráci dohodli komunisté, Česká strana národně sociální (ČSNS) a Spojení demokraté - Sdružení nezávislých (SD-SN), to řekl zakladatel hnutí Daniel Sterzik, který vystupuje jako bloger pod jménem Vidlák.

Konečná slíbila, že se chce z europarlamentu, kde loni obhájila mandát, vrátit do Poslanecké sněmovny. Řekla, že se mandátu europoslankyně vzdá, pokud hnutí uspěje ve volbách a získá křesla v české dolní parlamentní komoře. Kandidátky a program hnutí Stačilo! představí v březnu. Do kampaně plánuje vložit podle Konečné zhruba polovinu maximálního limitu, který činí 90 milionů korun.

Komunisté ze sněmovny po desetiletích odešli po neúspěchu ve volbách v roce 2021. Konečná byla za KSČM, kterou nyní vede, poslankyní od roku 2002. Dnes řekla, že cílem hnutí je vrátit do sněmovních lavic autentickou levicovou politiku. Zastupovat tam chce obyčejné lidi a bránit konkurenceschopnost firem, na které dopadá zdražování energií.

Stačilo! hodlá v případě vítězství ve volbách prosazovat daňovou reformu, referendum o účasti v EU, NATO či přijetí eura a zpřísnit migrační politiku. Plánuje také "audit toho, co napáchala současná vláda vedená předsedou ODS Petrem Fialou".

Konečná na dotaz novinářů řekla, že o spolupráci stále jedná i s předsedkyní SOCDEM Janou Maláčovou, nechce ale ustupovat v programových prioritách. Maláčová dnes zatím na dotaz ohledně memoranda nereagovala. V úterý uvedla, že hodlá ještě několik týdnů vyjednávat s možnými partnery. Části jejích spolustraníků se nelíbí vyjednávání s komunisty, další byli překvapeni, když předsednictvo dalo v prosinci úzkému vedení strany volnou ruku k rozhodování. Ve hře jsou pro sociální demokraty podle Maláčové stále tři varianty cesty k volbám, tedy samostatná kandidátka, koalice i vstup na cizí kandidátku.

Komunisté, ČSNS a SD-SN se v memorandu zavázaly, že v případě úspěchu Stačilo! ve sněmovních volbách utvoří jeden klub nazvaný jménem hnutí. Utvoření samostatného poslaneckého klubu jednou ze stran by bylo bráno jako hrubé porušení tohoto memoranda a vylučovalo by možnost budoucí spolupráce, uvádí dokument. Strany se budou také podílet na finančním přispívání hnutí, a to podle svých možností. Podle Konečné zatím o podílu jednají.

Spolupráci stran v hnutí bude řídit koordinační rada, ve které mají zasednout po dvou zástupci zúčastněných stran. Po jejich souhlasu může být rada rozšířena o zástupce dalších spolupracujících subjektů či osobností.

Vytvořením kandidátek pod hlavičkou hnutí Stačilo! se strany vyhnou zvyšování procentuální hranice pro vstup do dolní komory pro koalice. Podle volebních modelů se zisk hnutí pohybuje kolem pětiprocentní hranice nutné pro vstup do sněmovny.