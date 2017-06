Poslanci schválili konec kožešinových farem v Česku. Skončí v roce 2021

AKTUALIZOVÁNO před 4 minutami

Poslanci odhlasovali zrušení kožešinových farem v Česku. Novela má zakázat "chov a usmrcování zvířat výhradně nebo převážně za účelem získání kožešin". Netýkala by se tedy například chovu králíků nebo nutrií. Kožešinové farmy mají skončit ke konci roku 2021.

Praha - Poslanecká sněmovna schválila zákaz kožešinových farem v Česku. Skončit mají v závěru ledna 2021. Normu posoudí Senát. Jednání o novele bylo bouřlivé i s ohledem na kampaň ochránců zvířat a petici za přijetí zákazu, kterou podepsalo zhruba 46 tisíc lidí.

Sněmovna schválila zákaz kožešinových farem. Dobrá zpráva pro lišky, norky a všechny, kdo nechtějí jejich chovy a zabíjení kvůli kožešině. — Bohuslav Sobotka (@SlavekSobotka) June 7, 2017

Novela má zakázat "chov a usmrcování zvířat výhradně nebo převážně za účelem získání kožešin". Netýkala by se tedy například chovu králíků nebo nutrií. Provozovatelé farem by mohli žádat kompenzace od státu. Dostat by je měli v případě, pokud chov zahájili před koncem loňského června.

Návrh novely podepsalo pět desítek poslanců, tedy čtvrtina členů dolní komory. Argumentovali etickými důvody i tím, že podmínky na farmách, byť splňují standardy, neodpovídají potřebám divokých zvířat. Oponenti se obávají mimo jiné toho, že zákaz povede ke vzniku nelegálních chovů mimo kontrolu Státní veterinární správy.

V Česku je podle poslanců devět aktivních kožešinových farem. Nejčastěji se na kožešiny chovají norci a lišky. Ročně jich je zpracováno přibližně 20 tisíc, většina kožešin se vyváží. Počet farem se dlouhodobě snižuje.