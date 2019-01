Konec daňových přiznání pro malé živnostníky? Podle ANO by mohli platit pevnou částku

Hnutí ANO chce zavést pro nejmenší podnikatele možnost úhrady daně a zdravotních a sociálních odvodů jednou pevnou částkou. Odpadla by jim díky tomu administrativa s vedením evidence příjmů a s daňovým přiznáním i následné kontroly. Po dnešní ideové konferenci vládního hnutí v Ostravě to novinářům řekla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Novinku by podle jejího záměru mohli využít podnikatelé s ročním obratem do milionu korun. "Musíme vytvořit podmínky, abychom jim zjednodušili podnikání," uvedla Schillerová. Nesměli by ale být dobrovolnými plátci daně z přidané hodnoty. Právě milion korun ročního obratu je hranice pro registraci k DPH.

Gratuluji @AndrejBabis, že si po 5 letech u vlády všiml, že malí živnostníci jsou v ČR doslova decimováni. Jeho náhlé “prozření” považuji jen za další marketingový trik. — Petr Fiala (@P_Fiala) January 26, 2019

Předseda ODS Petr Fiala na twitteru uvedl, že šéfovi ANO Babišovi gratuluje k tomu, že si "po pěti letech u vlády všiml, že malí živnostníci jsou v ČR doslova decimováni". "Jeho náhlé 'prozření' považuji jen za další marketingový trik. Ale kdyby náhodou svůj boj za malé živnostníky myslel vážně, tak může podpořit již existující návrhy ODS, které by drobným podnikatelům skutečně pomohly," dodal Fiala.

Schillerová dnes neupřesnila výši roční částky, kterou by mohli nejmenší podnikatelé zaplatit místo daně a odvodů. Řekla, že představu má, ještě se o ní ale bude debatovat. Opatření by podle ní mohlo být součástí širší daňové reformy patrně od roku 2021, případně by mohlo být zavedeno i o rok dřív.

Premiér a předseda ANO Andrej Babiš uvedl, že účastníci dnešní konference debatovali také například o důchodové reformě, o vzdělávání, o zdravotní péči, zrušení superhrubé mzdy, o digitalizaci státu a o programu pro mladé rodiny. Část konference byla věnována Evropské unii. "Chceme v Evropě být aktivní a sebevědomý stát, chceme zvýšit náš vliv, chceme bojovat za naše zájmy, chceme méně Evropy a lepší Evropu," řekl Babiš.

Hnutí ANO podle něho zůstává protikorupční, jeho hodnotami jsou svoboda a demokracie. Odmítl tvrzení kritiků, že ANO je ohrožením demokracie. "Určitě nemáme žádné návrhy na změny našeho demokratického systému," zdůraznil Babiš. Ohradil se také proti výtkám, že ANO nemá program. "Nechceme být zaškatulkovaní, jsme zkrátka pro všechny občany," dodal.