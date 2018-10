Policista zasáhl proti komunistovi s praporem Che Guevary. Věc šetří vnitřní kontrola

Komunistický svaz mládeže označuje počínání policisty za "antikomunistickou provokaci". Odborník na extremismus Miroslav Mareš se domnívá, že soudy by prapor s Che Guevarou za trestný čin pravděpodobně nepovažovaly.

Praha - Členové Komunistického svazu mládeže se v neděli vydali na pražské Václavské náměstí na akci s názvem "Přízrak Mnichova se vrací". Jeden z nich si s sebou vzal i prapor s podobiznou revolucionáře a vůdce kubánských guerill Che Guevary.

Policisté muže legitimovali s tím, že mají podezření, že se dopouští trestného činu projevu sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod, za který hrozí až tříleté vězení. Na místě to vysvětlovali tím, že Che Guevara je "jeden z největších masových vrahů v dějinách".

Komunistický svaz mládeže však s takovým hodnocením nesouhlasí. "Odsuzujeme tuto antikomunistickou provokaci a zdůrazňujeme, že podobizna Ernesta Che Guevary je jedním ze symbolů celosvětového zápasu za socialismus a komunismus," stojí v prohlášení jeho předsednictva.

Postup policie odsoudil i nedávný místopředseda KSČM Josef Skála, který se akce rovněž účastnil. Námitka, že Che Guevera byl odpovědný za popravy politických oponentů, není podle něj opodstatněná.

"Kdybychom uplatnili tohle hledisko, tak byste ve všech médiích museli psát den co den, jak děsivý terorista byl (americký prezident) Richard Nixon, který tu válku vedl, jak děsivý terorista byl (americký prezident Bill) Clinton, když napadl Jugoslávii a tak dále," uvedl Skála pro Aktuálně.cz. Popravy v Kubě pak přirovnal k soudům v zemích západní Evropy, které se po 2. světové válce vyrovnávaly s nacistickými zločinci.

Události na Václavské náměstí nyní šetří policie a zabývá se i chováním svých příslušníků. "Událost a postup policistů prověřují pracovníci Odboru vnitřní kontroly Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy zatím bez konkrétních závěrů," uvedla mluvčí Andrea Zoulová a z toho důvodu odmítla věc dále komentovat.

Politolog a odborník na extremismus Miroslav Mareš se domnívá, že by nesení praporu s podobiznou Che Guevary mohlo splňovat podstatu trestného činu. Nemyslí si však, že by se to podařilo u soudu prokázat. "Naše soudy by to posuzovaly podle toho, zda spolu s Che Guevarou jsou prosazovány některé jeho negativní rysy, třeba masakry na zajatcích, nebo zda je to obecný revoluční étos," řekl Mareš.

Podle něj v Česku neexistuje seznam zakázaných symbolů a vždy záleží na okolnostech a úmyslech člověka, který je zobrazuje. "I prodej některých symbolů historického nacismu byl orgány činnými v trestním řízení označen jako povolený," připomíná Mareš závěr pražské policie. Ta se před časem zabývala nakladatelstvím Naše vojsko, které prodávalo trika či hrnky s portréty Adolfa Hitlera, Reinharda Heydricha nebo Josifa Stalina. Trestný čin v tom neshledala.