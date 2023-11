Ve Vsetíně znovu stojí socha Julia Fučíka. Komunisté vyhráli spor s městem

Sochu komunistického novináře a spisovatele Julia Fučíka odhalili komunisté ve Vsetíně před sídlem okresního výboru KSČM. Poprvé tak učinili už před dvěma lety, ale město Vsetín s jejím umístěním nesouhlasilo a nepovolilo ho a komunisté museli sochu odstranit. Letos v září však získali kladné stanovisko zlínského krajského úřadu, který umístění sochy umožnil.

Před dvěma lety bylo umístění sochy podle radnice v rozporu s požadavky zákona o státní památkové péči. Zlínský krajský úřad ale původní stanovisko vsetínského městského úřadu změnil. To umožnilo komunistům, aby sochu opět slavnostně odhalili.

"Krajský úřad uvedl, že místní úřad jednal úřad protizákonně a v rozporu s našimi ústavními právy, takže máme povoleno," řekl ve Vsetíně ČTK a České televizi předseda zlínského krajského výboru KSČM Roman Ramach.

Zhruba třímetrovou sochu vytvořil Josef Malejovský, v 80. letech minulého století stála ve Vsetíně před základní školou. Na novém místě, před sídlem okresního výboru komunistů a nedaleko vsetínského zámku, spadá do ochranného pásma kulturní památky.

Vsetínský městský úřad po odhalení sochy před dvěma lety upozornil na to, že je k tomu třeba stanovisko orgánu státní památkové péče, o které nikdo nepožádal, a proto bylo umístění sochy v dané lokalitě v rozporu s požadavky zákona o státní památkové péči.

Komunisté poté museli sochu odstranit, snahu o její umístění nevzdali. Ramach označil dnešní odhalení sochy za svátek. "Uplynulo 120 let od narození Julia Fučíka a je to 80 let, co ho nacisté popravili. Pro mě je to hrdina, každého hrdinu bychom měli uctívat, neměli by ležet někde ve skladech," uvedl Ramach.

Úřady se budou sochou asi ještě zabývat

Krajský odbor kultury a památkové péče podle mluvčí hejtmanství Soni Ličkové v přezkumném řízení posuzoval výhradně zákonnost závazného stanoviska vydaného Městským úřadem Vsetín, nikoliv umělecké hodnoty sochy či hodnoty území.

"Zámek ve Vsetíně i s areálem parku je kulturní památkou. Pro ochranu hodnot této kulturní památky bylo v roce 1998 tehdejším Okresním úřadem Vsetín na Horním městě vyhlášeno ochranné pásmo," řekla v pondělí Ličková. Krajský odbor posuzoval zákonnost vydaného stanoviska ve vazbě na zákon o státní památkové péči.

"Po provedeném řízení shledal, že závazné stanovisko Městského úřadu Vsetín bylo vydáno v rozporu s platnou právní úpravou, neboť v řízení se žádným způsobem neprokázalo, že osazení bronzové sochy muže s knihou se negativně dotkne předmětu památkové ochrany, což je v daném případě objekt vsetínského zámku," uvedla Ličková.

Podle ní krajský úřad Zlínského kraje tedy neměl jinou možnost, než toto nezákonné závazné stanovisko změnit, protože v předchozích měsících už dvakrát Městskému úřadu Vsetín vrátil věc k odstranění vad a novému projednání.

Krajský úřad neposuzoval instalaci sochy z hlediska stavebních povolení. Mluvčí vsetínské radnice Jana Raszková řekla, že vsetínskému stavebnímu úřadu nikdo nepodal žádost o povolení umístění této sochy. "Budeme postupovat podle stavebního zákona," uvedla Raszková. Není tak vyloučeno, že se úřad bude osudem sochy ještě zabývat. Ramach však uvedl, že socha je na soukromém pozemku a povolení není třeba.

Fučík byl po válce uctíván jako hrdina a stal se symbolem domácího komunistického odboje proti nacismu. Po roce 1989 se naopak vynořily pochyby o legendě glorifikovaného odbojáře.

Starosta Vsetína Jiří Čunek (KDU-ČSL) oznámil, že nemá právo vstupovat do rozhodnutí úřadů ohledně sochy. Jeho osobní pohled respektuje názor historiků zdůrazňujících přínos Fučíka. "Já to beru tak, že je úplně jedno, jestli byl komunista, křesťan, sokol, orel. V té době to bylo jedno, kdo bojoval proti nacismu, tak byl hrdina a dělal dobře, a pokud jsou výsledky historiků takové, tak mi nezbývá, než je respektovat a dívat se tak na postavu Fučíka," uvedl Čunek.