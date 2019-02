Komunisté budou ladit taktiku proti Petříčkovi. Možná výrazně přitvrdíme, zaznívá

před 13 minutami

Před týdnem si předseda KSČM Vojtěch Filip stěžoval na ministra zahraničí přímo u prezidenta Miloše Zemana. Nyní by se kvůli stejnému muži - Tomáši Petříčkovi - rád sešel i s premiérem Andrejem Babišem. Ministr za ČSSD je totiž první na seznamu těch, které by komunisté chtěli co nejdříve vyměnit. Zda vůbec a případně s jak důrazným požadavkem Filip za Babišem zamíří, by měl rozhodnout páteční výkonný výbor strany.

Tlak ze strany KSČM na výměnu ministra zahraničí se stupňuje. Komunisté, tichý partner koalice ANO a ČSSD, sice nemají právo mluvit do personálního obsazení kabinetu, na druhou stranu premiér jejich hlasy ve sněmovně často potřebuje. Zatím má jejich podporu zajištěnou toleranční smlouvou, kterou podepsali loni v létě, ta však nemusí trvat věčně. Jak řekl Aktuálně.cz předseda poslaneckého klubu komunistů Pavel Kováčik, KSČM ale zatím nechce Babišovi hrozit, že pokud neodvolá Petříčka, tak strana toleranční smlouvu vypoví. "To je až ta nejzazší možnost," uvedl s tím, že před tak radikálním krokem by dal přednost vyjednávání zástupců ANO a KSČM. "Z páteční schůze výkonného výboru může vyplynout závěr, který nebude směřovat k ničemu zásadnímu. Ale může se stát i to, že sice nezrušíme toleranční smlouvu, ale výrazně přitvrdíme v pokusech, jak směřovat zahraniční politiku Česka tak, aby obhajovala zájmy země," myslí si místopředseda strany Stanislav Grospič. Na pátečním jednání výkonného výboru bude podle něj o nespokojenosti s ministrem Petříčkem hovořit hlavně předseda Filip. "Poskytne nám informace o jednání s prezidentem republiky, o výsledku schůzky pak budeme jednat," uvedl Grospič. Kováčik je přesvědčený, že by komunisté udělali nejlépe, kdyby potíže a požadavky probrali přímo s premiérem Babišem. A to přesto, že vědí, že donutit ho k výměně ministra není lehké. Jenže příliš prozápadně vystupující Petříček je pro KSČM, tedy stranu, které dlouhodobě padají voličské preference, vážný problém - ministr vlády, kterou tolerují, totiž viditelně reprezentuje postoje, které jsou v přímém rozporu s předvolebními politickými sliby komunistů. Babiš válčí se Zemanem. Zatím potichu. Musí držet Petříčka, střet s Hradem ho nemine číst článek Ať už jde o jeho vyjádření k Evropské unii či NATO nebo o to, jak sociální demokrat kritizuje chování Ruska a podporuje protiruské sankce. Stejně jako Zemanovi jim vadilo i ministrovo chování na Ukrajině, kde se podle nich měl Petříček ohradit proti zákonu, který rozšířil řady válečných veteránů o bývalé příslušníky Organizace ukrajinských nacionalistů Stepana Bandery, takzvané banderovce. A komunisty nepotěšil ani nedávný Petříčkův návrh, aby Česká republika uznala Juana Guaidóa prozatímním prezidentem Venezuely, který posléze schválila vládu a v tomto případě získal podporu i prezidenta. Petříček: Nemůžou měnit pravidla hry v jejím průběhu "Při řízení české diplomacie se řídím programovým prohlášením vlády. Jakékoliv jiné směřování by bylo nejen v rozporu s koaliční smlouvou, ale také v rozporu s mým přesvědčením," reaguje na kritiku komunistů ministr Petříček s tím, že s premiérem o rozporech s komunisty a jejich požadavku na jeho odvolání zatím nehovořil. "Komunisté věděli, jak je zahraniční politika v programovém prohlášení ukotvena už před tím, než podepsali s hnutím ANO toleranční patent. Nemohou měnit pravidla hry v jejím průběhu. Navíc nejsou členy koalice," dodal Petříček. "Nepřijatelná urážka." Ukrajina se ohradila proti slovům Grospiče o fašistickém státu číst článek Podpořili ho i kolegové ze sociální demokracie, kteří se požadavkům komunistů odmítají podrobit. "Petříček dělá přesně takovou zahraniční politiku, jakou naše země potřebuje. To, že vadí komunistům s SPD, jen dokazuje, že jeho postup je naprosto správný, protože pro tyto strany politiku neděláme," prohlásil místopředseda poslaneckého klubu ČSSD Ondřej Veselý s tím, že "tlakům komunistů sociální demokracie neustoupí". "KSČM nám do našich personálních nominací nemají co mluvit," poznamenal Veselý. Oporu má ministr i ve svém stranickém šéfovi a vicepremiérovi Janu Hamáčkovi, který je s výsledky šéfa Černínského paláce spokojený. "Nevidím důvod měnit ministry," prohlásil Hamáček. Pevnou pozici bude Petříček zřejmě mít do sjezdu ČSSD na začátku března v Hradci Králové. Kandiduje zde na pozici místopředsedy strany. Pokud v těchto vnitrostranických volbách propadne, zvýší se tím pro něj riziko, že komunisté a Zeman jeho odvolání prosadí. Petříček, Ťok, Vojtěch S jakým závěrem páteční výkonný výbor KSČM skončí, nedokázali Kováčik ani Grospič odhadnout. Pokud se jednání o Petříčkovi na program dostane, možné jsou obě varianty - usnesení, aby začali vyjednávat s premiérem o změnách ve vládě, nebo že se těchto ambicí prozatím vzdají. Ministr Petříček není loutka, pejsek, onuce. Zápaďák v Babišově vládě číst článek Jak Kováčik dodává, ministr zahraničí ale není jediný, s jehož prací nejsou komunisté spokojeni. "Moje pořadí je Petříček, Ťok a ministr zdravotnictví (Adam Vojtěch)," uvedl předseda poslaneckého klubu komunistů. V případě ministra dopravy Dana Ťoka ale u prezidenta Zemana zřejmě zastání nenajdou, ten se ho totiž před několika dny v pořadu na TV Barrandov zastal. Navíc ho zatím - navzdory problémům s rekonstrukcí dálnice D1 - podporuje i premiér Babiš.