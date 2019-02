Ťok je poctivý ministr, za kterého se "na úřadu nekrade", tvrdí Babiš

před 42 minutami

Premiér Andrej Babiš se opět postavil za ministra dopravy Dana Ťoka. Ministr má podle něj rezervy v komunikaci s veřejností. "Já jsem mu vyčítal hlavně to, že nekomunikuje pozitiva," řekl Babiš. Ministři z hnutí ANO mají teď do konce února předložit popis toho, co dosud udělali od svého nástupu do funkce. V nedělním pořadu deníku Blesk to při debatě o možných změnách ve vládě uvedl premiér Andrej Babiš.

Premiér uvedl, že ministři mají popis své dosavadní činnosti odevzdat do 28. února. "Většina z nich nastoupila 13. prosince (2017), chci s nimi mluvit o tom, co udělali, jaké mají plány. Aby měli cíl z hlediska legislativy, výkonu, jak budou šetřit," řekl premiér. Při dotazech na budoucnost jednotlivých ministrů konkrétní být nechtěl. U ministrů školství Roberta Plagy (ANO) a spravedlnosti Jana Kněžínka (za ANO) ale vnímá podporu odborné veřejnosti. Na mém místě člověk neví dne ani hodiny, říká nejdéle sloužící ministr dopravy Ťok číst článek Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO), který byl kritizován kvůli prosincovému kolapsu na D1, je podle Babiše poctivý ministr, za kterého se "na úřadu nekrade". Ťok má podle Babiše rezervy v komunikaci s veřejností. "Já jsem mu vyčítal hlavně to, že nekomunikuje pozitiva," konstatoval Babiš. Premiér se nechtěl vracet k nedávným vyjádřením některých ministrů koaliční ČSSD, že kvůli kauze Čapí hnízdo by byla lepší vláda bez Babiše. "Já to vnímám, že jejich rétorika má souvislost s jejich sjezdem, beru to jako jejich osobní kampaň," uvedl Babiš. Ministerstvo práce a sociálních věcí versus finance Zmínil ministra zahraničí Tomáše Petříčka a ministryni práce Janu Maláčovou (oba ČSSD), kteří chtějí na začátku března usilovat o funkce místopředsedů ČSSD. Kdyby podle Babiše pokračovali ve své rétorice i po sjezdu, atmosféře ve vládě by to nepřidalo. Právě střety Maláčové a ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) jsou podle Babiše nyní ve vládě nejvýraznější. Přou se ale také MPSV a ministerstvo pro místní rozvoj, dodal. Koalice by zhruba do měsíce měla vyřešit otázku financování obědů ve školách. Podle Babiše je normální, že od původní myšlenky platit dětem obědy zdarma plošně dospěl k názoru, že by se měly rozšířit dosavadní projekty, díky nimž mohou školáci z chudších rodin už teď mít školní stravování bezplatně. "Všechno má nějaký vývoj. Když dochází k debatám, proč bych nemohl změnit názor," řekl Babiš. Video: Kam by dojel Babiš nově postavenou dálnicí D1? Je to úplně nová dálnice, neopravuje se, staví se nově, prohlásil premiér Andrej Babiš v České televizi. | Video: Martin Veselovský | 02:26