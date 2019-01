Petříčkovi radí manažer CEFC Sklenář. Čínu s ním neřeším, odmítá kritiku ministr

Ministr zahraničí Tomáš Petříček si loni při svém nástupu do funkce přivedl jako externího poradce bývalého šéfa hradního protokolu a stávajícího manažera CEFC Miroslava Sklenáře, jak ve středu upozornil server Neovlivni.cz. Aktiva zadlužené firmy loni převzal čínský státní konglomerát Citic Group. Sinologové Sklenářovo angažmá považují za bezpečnostní riziko.

Petříček tvrdí, že si Sklenáře vybral kvůli jeho dlouholetým zkušenostem s protokolem. Za prezidenta Václava Havla a následně rok za Václava Klause byl šéfem hradního protokolu.

V roce 2016 se pak stal ředitelem zahraničních věcí a protokolu CEFC. Z firmy odešel poté, co se dočasně opět ujal vedení hradního protokolu. A to už za éry Miloše Zemana, když byl odvolán Jindřich Forejt. Sklenář po něm odbor vedl do loňského ledna.

Poté se do CEFC zase vrátil. "Opakovaný hladký přesun pana Sklenáře z prezidentské kanceláře do CEFC a zase zpátky skoro vyvolává dojem, že má na pana ministra tak trochu dohlížet," řekl sinolog Martin Hála.

Ministr Petříček však Sklenářovo angažmá vysvětluje jeho zkušenostmi. "Pracoval také na pražském magistrátu, kde byl zástupcem ředitele. Vážím si ho, protože v celé řadě oblastí je odborníkem, má zkušenosti se zahraniční politikou a protokolem. Je to člověk, který mi pomáhá s celou řadou témat především organizačního a administrativního charakteru," vysvětlil Aktuálně.cz ministr.

Sklenář jel s Petříčkem v listopadu také do Číny, kam ministr cestoval s prezidentem Zemanem. "V této oblasti se rozhoduji po konzultacích s ministerstvem, v případě Číny mi nedělá poradce," řekl Petříček.

Aktiva společnosti CEFC, která investuje také v Česku, loni převzal čínský státní konglomerát Citic Group. České tajné služby přitom varují před čínskou ekonomickou špionáží a její snahou narušit prostřednictvím "českých entit" jednotnou politiku Evropské unie.

Ondřej Klimeš z Orientálního ústavu Akademie věd proto považuje dosazení Sklenáře na post poradce za problematické. "CITIC, tedy významný čínský státní aktér, má člověka na pozici, ze které může ovlivnit vytváření politiky České republiky. To je velký vykřičník. Potenciálně to může být bezpečnostní riziko," míní Klimeš.

Ministr Petříček to však jako selhání nevnímá. "Nemá přístup k žádným utajovaným informacím. Mirek Sklenář má dostatečnou osobní integritu, aby věděl, že témata, která probírá, nejsou předmětem jeho angažmá," dodal ministr.

Prezident patří k politikům, kteří prosazují s Čínou ekonomickou diplomacii. Nakonec představitel CEFC Jie Ťien-ming je jeho poradcem pro tuto asijskou velmoc. Jeho osud je momentálně neznámý, v loňském únoru byl zatčen kvůli podezření z hospodářské kriminality. Podle zahraničních médií to bylo na pokyn generálního tajemníka a prezidenta Si Ťin-pchinga. Poradcem českého prezidenta však stále zůstává. Zeman uvedl, že ho odvolá až v případě, pokud bude odsouzen.

