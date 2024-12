"S manažerem Lidlu jsme stavěli pekárny na banány." Soud začal řešit pašování kokainu

U pražského městského soudu začal v pondělí proces v případu dovozu kokainu do Česka v krabicích s banány. Trojice mužů odmítla obžalobu, podle které dodávku organizovala. Promluvil jen dřívější spolupracovník Radovana Krejčíře Petr Hrubý. "Byl jsem s ním na Seychelách, kde jsem mu dělal podržtašku. Ale bylo to čistě obchodní," řekl k vazbám na uprchlého odsouzeného podnikatele.

Další dva členové skupiny, bývalý vedoucí pracovník Lidlu Jiří Gabriel i v Praze dlouhodobě žijící Kosovan Faton Gashi, se rozhodli nevypovídat. "Obžaloba ani vazba nedává smysl," prohlásil pouze Gabriel.

Za Gabriela i Gashiho mluvili u hlavního líčení jejich advokáti. Hrubý, který měl zprostředkovávat kontakty a propojení jednotlivých členů skupiny a poskytovat jim prostory pro konspirativní schůzky, odmítl jakoukoli souvislost s drogovou trestnou činností. "Cítím se nevinen. Mám bydlení, skvělou rodinu a práci. Moje vlastní dcera je nyní na antidepresivech kvůli tomu, co se teď píše v novinách," uvedl.

Promluvil i o svém vztahu s oběma muži. "Mám v Praze outlet obchody se značkovou módou, s panem Gashim jsem se seznámil před dvaceti lety, protože byl výborným klientem a nakupoval oblečení. Měli jsme přátelský vztah a vzájemný respekt," uvedl.

Exmanažera Lidlu zná Hrubý podle svých slov asi osm let a spolupracoval s ním při dovážení banánů. "Seznámili jsme se na jedné akci v restauraci a začali spolupracovat. Říkal mi, že by bylo dobré postavit pekárny na banány, kde by ovoce dozrávalo. Postavilo se devět pekáren," popsal. Dodal však, že o obchodování s kokainem nic neví.

Hrubý dále vyvracel další části obžaloby, které ukazují na možnou organizaci dodávky několika stovek kilogramů kokainu v krabicích s banány. "V obžalobě se píše o prázdných krabicích od banánů. Ty chci vysvětlit tím, že na letišti jsem měl velký outlet, který nevydělával, a chtěl jsem ho přestěhovat. Poprosil jsem proto o sehnání 200 kartonů na banány," uvedl Hrubý. Vyjádřil se i k tvrzení obžaloby, dle které se kokain našel také u něj na chatě. "Chatu jsme pronajímali, užívaly ji různé skupiny, tak tam dělaly různé věci," řekl.

Promluvil také o své minulosti s uprchlým odsouzeným podnikatelem Radovanem Krejčířem. "Ano, byl jsem s ním rok a půl na Seychelách, kde jsem mu dělal takového podržtašku. Ale bylo to čistě obchodní," řekl. Z té doby si odnesl podmíněný trest.

Krejčíř byl stíhán za rozsáhlou hospodářskou trestnou činnost, před vyšetřováním ale v roce 2005 uprchl. V roce 2018 dostal v nepřítomnosti souhrnný trest 15 let vězení, mimo jiné za pokus o vytunelování státního podniku Čepro. Nyní si odpykává dlouholetý trest za obchodování s drogami a pokus o vraždu v Jihoafrické republice.

Advokáti všech tří mužů požádali v pondělí soud, aby jejich klienty propustil z vazby, ve které tráví už rok. Předsedkyně senátu Jarmila Pavlátová jim však nevyhověla. Hlavní líčení po výsleších obžalovaných a verdiktu o vazbách odročila.

Advokáti zpochybnili, že by se skupině tří obžalovaných podařilo dovoz kokainu do Česka zařídit. "Dovoz kokainu není v žádném případě prokázán," řekl Petr Slepička, který zastupuje Gashiho. Problém obžaloby podle něj je, že není znám zdroj drog. "Nemáme žádný kontakt ani zmapovanou objednávku. Natož aby tam bylo propojení s prodejci drog," rozvedl Slepička.

"Musel by být někdo, komu by se povedlo vlézt do nějakého kamionu či kontejneru, drogy ve skladišti vyložit," řekl s tím, že si nedovede představit, jak by obviněné trio celý proces podchytilo. "Neznámých je tam až moc, jen hypoteticky předpokládáme, že něco dovezli a vyložili," doplnil. Také podle Gabrielova advokáta Jiřího Muláka je obžaloba důkazně slabá. "Ani nevíme, jestli se skutek stal. Obžaloba je velmi chabá," uvedl.

Gashi podle obžaloby řídil a koordinoval chod organizované skupiny, která obchodovala s drogami a působila v Česku, Německu a státech Jižní Ameriky. Někdejší vedoucí úseku ovoce a zelenina ve společnosti Lidl Gabriel podle státní zástupkyně zajistil dopravu krabic s kokainem přes jím vybranou přepravní společnost a sledování zásilky. Hrubý zprostředkovával kontakty a propojení jednotlivých členů skupiny a poskytoval jim prostory pro konspirativní schůzky.

Dodávku, kvůli níž stojí před soudem, zorganizovala trojice podle obžaloby mezi listopadem 2021 a srpnem 2022. Obsahovala minimálně 300 kilogramů drog. Kokain byl uložen do papírových krabic s banány, které měly zajistit krytí. Lodí se drogy dostaly do Hamburku a odtud do dalších evropských zemí. Mužům hrozí v případě odsouzení až osmnáctiletý trest vězení.

Mohlo by vás zajímat: Že Babiš nebyl agentem StB? Nesmysl. Má pravdu, že nebyl "malým udavačem", říká badatel (11. 11. 2024)