Kočka v městských Pražských službách končí. Jeho firma přišla o práci za miliony

Firma Prostor známého podnikatele Jana Kočky přišla o dlouholetou zakázku pro magistrátní podnik Pražské služby v hodnotě desítek milionů korun. Kočku, který je synem provozovatele Matějské pouti, v současné době prošetřuje policie kvůli podezření z daňových úniků.

Praha - Společnost Prostor podnikatele Jana Kočky jako subdodavatel léta uklízela některé ulice Prahy. Tomu je však konec.

"Firma Prostor v Pražských službách končí. Teď se podepisuje nová smlouva, která byla vysoutěžená v létě. Pod Pražskými službami už jsou jen společnosti jako Ipodec, CDV služby a Akrop," uvedl pro Aktuálně.cz šéf městského podniku Pražské služby Patrik Roman.

Pražské služby jsou pravděpodobně poslední magistrátní společností, ve které měl Prostor zakázku. "Pro firmy magistrátu nepracujeme. Uklízíme ale některé městské části," uvedl Milan Nedvědil, který v Prostoru pracuje a právě subdodávky úklidu pro Pražské služby měl na starosti. Je navíc členem představenstva společnosti.

Kočkovi bývali vlivnými členy sociální demokracie, díky síti svých kontaktů dokázali v pražské buňce ČSSD prosadit spřízněné politiky do důležitých pozic. Spolu se svým otcem Václavem jezdil Jan Kočka na sjezdy strany a podílel se tak třeba na volbě nového předsedy sociální demokracie.

Již měsíce však čelí policejnímu vyšetřování. Média již dříve upozornila, že Kočku mladšího detektivové podezírají z krácení daní a třeba vystavování faktur na neexistující práce v hodnotě řádově 130 milionů korun.

Pražské služby pod vedením Romana čelí již několik let otázkám, proč zaměstnávají právě firmu Kočkových a jak velké práce Prostoru zadávají. "Nemůžeme to říkat přesně, ale šlo o práce za desítky milionů korun ročně. Prostor byl naším letitým a kvalitním subdodavatelem - ať se říká o firmě a rodině Kočkových, co chce, tak práce Prostoru byla v super kvalitě," odpověděl Roman na otázku Aktuálně.cz.

Prostor podle Nedvědila našel náhradní práce u jiné firmy. Podnik navíc dál uklízí některé městské části. Jako příklad uvedl Prahu 13, které starostuje dlouholetý občanský demokrat David Vodrážka. "Městská část má smlouvu na úklid s jinými firmami. Prostor, pokud vím, pro ně pracuje jako subdodavatel," reagoval Vodrážka na otázku, zda pro radnici pracuje Kočkova společnost.

Zakázky za více než 10 miliard korun

Pražské služby zajišťují pro magistrát hlavního města dvě klíčové služby, které tvoří většinu z bezmála třímiliardového ročního obratu společnosti. Konkrétně jde o úklid a svoz odpadu. Prostor se jako subdodavatel na úklidu podílel několik let. Původně měla Kočkova firma dostat i část svozu odpadu. Z tohoto plánu ale nakonec začátkem roku 2017 sešlo, když na případ upozornila média.

Zakázka na vyvážení popelnic má hodnotu asi 1,2 miliardy korun ročně. V případě úklidu jde o ještě větší objem peněz. Smlouva z letošního října mezi Technickou správou komunikací a Pražskými službami počítá s tím, že by Romanův podnik měl za úklid dostat během pěti let až 9,6 miliardy. Jde přitom o odhad, protože součástí kontraktu je vedle zametání, blokového čištění ulic a obsluhy košů i zimní údržba, která závisí na počasí.