Od července se zvednou tři vyšší příspěvky na péči o 11 až 40 procent, říká Jurečka

Příspěvky na péči by se neměly od července zvedat plošně. Navýšení u tří vyšších dávek pro děti a dospělé by se mělo pohybovat zhruba od 11 do 40 procent. Nejvíc by měla růst podpora pro lidi s nejvyšším příspěvkem v domácím prostředí. Nejnižší ze čtyř dávek by se upravovat neměla. Návrh představil ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Jurečka řekl, že koalice se na tomto navýšení tento týden shodla. Výdaje by ročně měly vzrůst zhruba o sedm miliard korun. Loni se na příspěvcích vyplatilo 37,17 miliardy korun. V prosinci dávku dostalo přes 367 tisíc lidí.

"Jsme si vědomi toho, že je tady opravdu naléhavá situace a musíme příspěvek zvýšit… Zvýšení bude odstupňováno. Naše úvaha se soustředila na to, abychom maximálně zacílili pomoc především na lidi, kteří mají vyšší příspěvek na péči a opravdu potřebují větší péči a podporu, protože jejich schopnosti jsou omezeny," uvedl Jurečka.

Příspěvek se poskytuje od roku 2007 postiženým a seniorům na zajištění péče v zařízení či doma. Dospělí teď dostávají podle své závislosti na pomoci měsíčně 880, 4400, 12 800 a 19 200 korun. Děti potom 3300, 6600, 13 900 a 19 200 korun. Podle návrhu nejnižší dávka pro děti i dospělé má zůstat stejná jako dosud, tedy na 3300 a 880 korunách.

Tři vyšší částky by pro dospělé pak měly od pololetí činit 4900, 14 800 a 23 tisíc korun. Lidé s nejvyšší dávkou, kteří jsou v domácí péči, by pak měli dostávat 27 tisíc korun. Pro děti by měly být částky nově 7400, 16 100, 23 tisíc a v domácím prostředí pak také 27 tisíc korun. Navýšení se tak pohybuje zhruba od 11 do téměř 41 procent.

Jurečka návrh na zvýšení příspěvků představil už prosinci. Tehdy navrhoval buď plošný růst všech osmi částek zhruba o čtvrtinu, nebo navýšení sedmi částek bez nejnižší pro dospělé. Prosazoval hlavně, aby při přidání nebyla už nutná změna zákona, ale stačilo jen rozhodnutí vlády při růstu cen aspoň o pět procent. K záměru byly výhrady, vláda novelu s touto úpravou neprojednala.

Nový návrh na zvýšení dávek by se měl dostat do novely o sociálních službách, která už je ve Sněmovně. Doplnit by ho do ní měli koaliční poslanci. Ve středu by zákon s úpravami měl projednávat sněmovní sociální výbor. Ministr uvedl, že do konce března by pak normu mohla dolní komora schválit, po ní by ji v dubnu přijal Senát a pak podepsal prezident. "Nejpozději od 1. července tato úprava bude platit," ujistil ministr.

Podle něj má koalice na navrhovaném navýšení shodu. "Neříkám, že ty dva měsíce byly jednoduché v diskusi (o navýšení dávky), ale bylo jednání sociální K5 tento týden ve středu. Některé věci jsme si ještě dotahovali během čtvrtečního večera a pátečního rána. To, co tady prezentuji, je finálně uzavřená dohoda. Kompromis, který za koalici platí," řekl Jurečka.

Podle údajů ministerstva nejnižší příspěvek pobírá přes 86 tisíc dospělých a necelých 12 tisíc dětí. Druhý příspěvek má 103 300 dospělých a 9500 dětí. Třetí stupeň dávky vyplácejí úřady práce 89 100 dospělých a 6400 dětem. Nejvyšší částku pak dostává 4900 dětí a 51 100 dospělých.

Příspěvek na péči pro dospělé

Stupeň dávky Výše v Kč Navrhovaná výše od července v Kč Zvýšení v procentech Počet příjemců I. 880 880 0 86.100 II. 4400 4900 11,4 103.300 III. 12.800 14.800 15,6 89.100 IV. 19.200 23.000 19,8 25.000 IV. doma 19.200 27.000 40,6 26.100

Příspěvek na péči pro děti

Stupeň dávky Výše v Kč Navrhovaná výše od července v Kč Zvýšení v procentech Počet příjemců I. 3300 3300 0 11.900 II. 6600 7400 12,1 9500 III. 13.900 16.100 15,8 6400 IV. 19.200 23.000 19,8 200 IV. doma 19.200 27.000 40,6 4700

Zdroj: Ministerstvo práce