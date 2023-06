Nekula svým výkonem nepřesvědčil. Lidovci hledají nového ministra zemědělství

Vedení lidovců hledá náhradu za ministra zemědělství Zdeňka Nekulu. Podle strany není pozice současného ministra udržitelná, píše deník Lidovky.cz. Nekula nastoupil na ministerstvo v lednu minulého roku a zviditelnil se kontrolami marží obchodníků. "Svým výkonem nepřesvědčil. Běží proces hledání jeho nástupce," řekl pro server Neovlivní.cz zdroj blízký vedení KDU-ČSL.

Oficiálně vládní strana výměnu ministra nekomentuje. Předsednictvo KDU-ČSL zvolilo dva přístupy k nalezení nového ministra. Buď najde odborníka, který by na post nastoupil, nebo vybere někoho ze svých stranických tváří, píší Lidovky. Koaliční partnery podle zjištění serveru Neovlivní.cz strana zatím neinformovala.

Jediným odborným kandidátem na místo Nekuly je jeho stranický kolega Miroslav Skřivánek, který se letos v únoru ujal funkce náměstka ministra zemědělství. Vystudoval Agronomickou fakultu Mendelovy Univerzity v Brně, kde rovněž vyučuje. Dlouhodobě se věnoval ekologickému zemědělství na severu Moravy. Ministrem se však podle Lidovek stát nechce, ačkoliv nelze vyloučit, že podlehne tlaku ze strany lidovců.

Strana nabízela ministerstvo i politickým kandidátům, mezi nimi Pavlu Bělobrádkovi, Markovi Výbornému nebo Janu Bartoškovi. Ani jeden z nich neprojevil zájem. "Rozhodně nemám ambici dělat ministra zemědělství," řekl Bartošek bez vysvětlení, co konkrétně mu vadí.

Lidovci uvažovali také o Šárce Jelínkové nebo Michaele Šojdrové. Jelínkovou podle zdrojů Lidovek jednoznačně odmítli. Šojdrovou by vedení strany podpořilo, jelikož si jí cení. "Bylo by to pro mě velmi těžké rozhodnutí. Nevím ale o tom, že by se o změně postu ministra zemědělství uvažovalo," sdělila Šojdrová.

Nekula se za necelý rok a půl v pozici ministra zviditelnil zejména iniciativou svých kontrol, kterými opakovaně zkoumal marže obchodníků při prodeji potravin, jejichž ceny v poslední době vzrostly. V druhé polovině května Úřad pro ochranu hospodářské soutěže představil výsledky svého šetření. Jakékoli pochybení však nezjistil.

