Uklidnil lékaře a posílil pozici. Válek je přísný učitel, těžký soupeř i velký běžec

Kvůli vyjednávání s lékaři se opět ocitl v centru pozornosti ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. I když jednání s lékaři spělo ke krachu, zásah premiéra Fialy situaci otočil a ministrova pozice ještě posílila. Válka kolegové popisují jako velmi pracovitého a přátelského, odpůrci zase tvrdí, že je za ním hodně slov, ale málo konkrétních výsledků. A studenti se ho u zkoušek bojí.

Pro ministra zdravotnictví a prvního místopředsedu TOP 09 Vlastimila Válka bylo páteční dopoledne jedním z vrcholů jeho dosavadní politické kariéry. Po komplikovaných jednáních se zástupci nespokojených lékařů seděl nad uzavřenou dohodou a poslouchal, jak ho chválí vedle sedící premiér Petr Fiala (ODS). "Děkuji mu za jeho trpělivé, dlouhé vyjednávání, ve kterém se podařilo vyřešit řadu problémů a nalézt správné řešení," říkal Fiala.

Přitom chybělo jen málo k tomu, aby jednání zkrachovala a lékaři naplnili svou hrozbu, že výrazně omezí zdravotní péči. Válek by pak znovu čelil kritice a výzvám k rezignaci. Ostatně nebylo by to poprvé. Kritiku v poslední době schytával například za nedostatek některých léků, přestože podle expertů má jen omezené možnosti, jak problém řešit.

Válek má nejen hodně odpůrců, ale také příznivců. Ti na něm vyzdvihují, že je velmi pracovitý, přátelský a vstřícný, podle oponentů tím však jen zakrývá své temnější stránky.

Nikdo z nich však neříká, že by Válek zdravotnictví nerozuměl nebo mu věnoval málo času. Naopak, lidé, kteří ho znají, ho popisují jako pracovitého člověka, který ráno přichází mezi prvními a většinou ani nechodí na oběd se zdůvodněním, že na něj nemá čas. Už když byl opozičním poslancem, potkával se ve sněmovně po sedmé ráno u kávovaru s dalším "ranním ptáčetem", nyní už bývalým poslancem Miroslavem Kalouskem.

"On je opravdu extrémně pracovitý člověk. Pracuje od brzkého rána do večera, aniž by si dělal nějaké přestávky. Snaží se setkávat s mnoha lidmi ve zdravotnictví, včetně zástupců desítek odborných společností, které zve postupně k jednání na ministerstvu. A stejně vypadají i jeho výjezdy do regionů. Když mu někdo nabídne, aby si zašel na oběd, tak téměř vždy odmítne s tím, že ten čas lze využít lépe," popisuje Válkův styl jeho mluvčí Ondřej Jakob, který patří k nejbližším kolegům.

"Pohybuji se jako mluvčí politiků už dlouho a on patří k těm, kteří se ve svém resortu vyznají nejvíce," pokračuje Jakob. "Mnohokrát jsem se přesvědčil, že po odborné stránce zná spoustu detailů z praxe, což vidím nejen při spoustě jednání, ale třeba i tehdy, když pak společně píšeme tiskové zprávy či jiné mediální výstupy. Kromě toho dělá mnoho věcí, které nejsou tak vidět, třeba usiluje o zlepšení systému vzdělávání lékařů, ale toto i jiné věci bohužel překrývají mediálně zajímavější témata," soudí mluvčí.

Málo se také ví, že Válek je vášnivý amatérský sportovec. Občas si večer chodí zaběhat po Praze, doma na jižní Moravě často jezdí na kole. Podílí se také na pořádání Běhu radiologů pro Světlušku. Věnuje se i zpěvu, o kterém se zmiňoval před novináři právě před tiskovou konferencí o výsledcích jednání s lékaři. Nezpívá přitom jen v pěveckém sboru, ale také v kostele, do kterého v neděli chodí.

Studenti se mě nejvíc bojí, přiznává Válek

Oponenti nepopírají Válkovu pracovitost, ale vyčítají mu, že o spoustě problémů spíše mluví, než by je skutečně řešil. Velkého kritika má Válek nejen v opozici, třeba ve stínovém ministrovi zdravotnictví hnutí ANO Kamalu Farhanovi, ale často také v novinářích. Ti mu připomínali například slib zajistit dostatek nedostupných léků.

Právě mnoho slov a slibů bez konkrétních výsledků mu vyčítají i někteří lékaři a zdravotní sestry. Patrné to bylo při nedávném setkání na půdě lékařských odborů, což byla jedna z mála možností vidět průběh jednání. Obvykle totiž probíhají za zavřenými dveřmi. Na setkání Válek sázel na svou výřečnost, k přítomným se snažil mluvit přátelsky a s úsměvem. Jenže když po něm zdravotníci chtěli konkrétní odpovědi a termíny, u většiny bodů jim je nedal.

Po skončení jednání ale ministr nijak nedával najevo, že fakticky skončilo neúspěchem. Povídal si neformálně a v dobrém rozmaru s některými účastníky a novinářům líčil, jak všechno dopadlo dobře.

O velké aktivitě nebo také ctižádosti svědčí i Válkova kariéra. Po vystudování Lékařské fakulty na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Brně nastoupil ve svých 25 letech do Fakultní nemocnice Brno-Bohunice. Už v 35 letech patřil k nejmladším profesorům, brzy se stal také vedoucím Kliniky radiologie a nukleární medicíny. Kromě toho od svých 33 let na zmiňované lékařské fakultě také vyučuje.

Přes svou společenskou povahu však mezi studenty příliš oblíbený není. "Téměř nikdo k němu nechce na zkoušky chodit. Když se vypisují termíny, tak právě u něj je nejvíc volných míst," říká jedna ze studentek, která si nepřeje být jmenována. Ostatně svou neoblíbenost potvrzuje i sám Válek. Vysvětluje to ale tím, že je přísný.

"Ano, jsem u zkoušek opravdu velmi náročný, nenechám se opít rohlíkem. Studenti se ke mně nechtějí hlásit, nejvíc se mě bojí, ale mám nejlepší úspěšnost u zkoušek. Vyhazování od zkoušek nepovažuji za správné, myslím, že se snažím být maximálně objektivní," říká. "Mě si někdo nezíská úsměvem nebo třeba různými triky, které studenti zkoušejí. Já prostě chci, aby se naučili, protože je to velmi důležité. Jedná se o budoucí lékaře, kde jde často o životy," upozorňuje Válek.

Dokáže být zlý a pomstychtivý, tvrdí jeho rival

Podobně jako ve své lékařské profesi si umí jít Válek za svým také v politice. Přestože do ní naskočil relativně v pozdějším věku a poslancem je teprve od roku 2017, už o dva roky později byl jedním z místopředsedů TOP 09 a po rezignaci Miroslava Kalouska se stal předsedou poslaneckého klubu.

Po volbách v roce 2021 se stal místopředsedou vlády Petra Fialy a ministrem zdravotnictví. Resort přebíral v době vrcholící poslední vlny covidu po Adamu Vojtěchovi z ANO - tehdejší premiér Andrej Babiš ho vrátil do funkce poté, co během pár měsíců neúspěšně vystřídal na postu tři jiné ministry. Letos byl Válek velkým počtem hlasů zvolen dvojkou TOP 09, hned za předsedkyní Markétou Pekarovou Adamovou.

I v politice přitom ukázal, podobně jako na vysoké škole, že dokáže být "zlý muž". Když se proti němu jako předsedovi jihomoravské organizace TOP 09 postavili někteří spolustraníci, razantně proti nim zakročil. Vyvolal disciplinární řízení, které skončilo jejich vyloučením ze strany.

Jedním z vyhozených byl nynější starosta Brna-Židenic Petr Kunc. Ten tvrdí, že Válkovi původně důvěřoval, ale postupně zjišťoval, že za dobráckým vystupováním se podle něj skrývá nedobrý charakter. "Dokáže být hodně zlý a pomstychtivý. Nejde jen o to, že jsem to zažil ve vlastním případě, ale vím, že se takto chová k řadě dalších lidí v politice i ve zdravotnictví. Lékaři i sestry z jeho nemocnice by o tom mohli mluvit dlouho," tvrdí Kunc, zatímco Válek považuje Kuncovo vyjadřování za odvetu kvůli jejich politickému sporu.

Situaci zachraňoval Fiala, Válka ale podpořil

Páteční dohoda s lékaři každopádně znamená pro Válka vítězství, byť lékaři upozorňují, že spor nemusel dojít tak daleko. Naštvanost mezi zdravotníky trvá dlouhou dobu, ale gradovala ve chvíli, kdy v polovině září parlament schválil novelu zákoníku práce s větší porcí přesčasů pro lékaře. "Ten nešťastný pozměňovací návrh jsem nepředkládal a nehlasoval jsem pro něj. Je to zákon ministerstva práce a sociálních věcí," bránil se Válek při setkání se zdravotníky. Jenže těm vadilo, že ministr proti návrhu aktivně nevystupoval.

Následně vznikla protestní akce Sekce mladých lékařů České lékařské komory, kterým vadilo i to, že si Válek do té doby neudělal na schůzku s nimi čas. Nakonec situaci zachraňoval premiér Petr Fiala s ředitelem Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeňkem Kabátkem, kteří omezení zdravotní péče v nemocnicích na poslední chvíli zabránili. To však vyvolalo roztrpčení v TOP 09, které se nelíbilo, že premiér ministra obešel a následně podle nich málo zdůrazňoval, že velkou část dohody připravoval a domlouval právě Válek.

Podle účastníků, se kterými Aktuálně.cz mluvilo, Válek přispěl k dohodě, zejména v závěrečné fázi. Ovšem až poté, kdy se do jednání vložil premiér poté, co se na něj obrátili mladí lékaři, když jednání s Válkem zkrachovala. "Do té doby působil pan ministr opravdu nepřipraveně, nepřicházel na jednání s konkrétními návrhy, neměl promyšleno řešení," prozradil jeden z účastníků.

Teď má ale Vlastimil Válek naopak silnější pozici ve vládě i v TOP 09 než kdykoliv dříve. Premiér ho veřejně chválí a ujišťuje, že mu plně důvěřuje.

Video: Pekarová Adamová přirovnala Válka ke Karlu Schwarzenbergovi