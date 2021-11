První profesor politologie, třetí nejstarší šéf vlády. Petr Fiala je novým premiérem

Sedmapadesátiletý Petr Fiala bude třetím nejstarším premiérem v historii samostatné České republiky. Ve vyšším věku se funkce ujali jen Andrej Babiš (ANO), kterému bylo při obou jmenováních 63 let, a předseda úřednické vlády z let 2009 až 2010 Jan Fischer (58 let).

Brněnský rodák Petr Fiala vystudoval češtinu a dějepis, po převratu v listopadu 1989 patřil mezi první akademiky, kteří se začali naplno věnovat politologii, v roce 2002 byl jmenován prvním profesorem tohoto oboru v zemi. Související Takhle může vypadat nová vláda Petra Fialy. Nad dvěma křesly jsou ještě otazníky Infografika Spoluzakládal katedru politologie na Masarykově univerzitě v Brně, byl ředitelem jejího Mezinárodního politologického ústavu (1996 až 2004), krátce vedl tamní Fakultu sociálních studií a v letech 2004 až 2011 působil jako rektor celé univerzity. Vedl také Českou konferenci rektorů, poté byl do května 2012 devět měsíců prorektorem Masarykovy univerzity. Od roku 2013 je poslancem, o rok později se stal předsedou Občanské demokratické strany (ODS). Ještě předtím působil jako hlavní vědecký poradce premiéra Petra Nečase, od května 2012 do července 2013 byl jako nestraník ministrem školství v Nečasově vládě. V roce 2013 vedl jako bezpartijní kandidátku ODS v Jihomoravském kraji a stal se poprvé členem poslanecké sněmovny. V roce 2017 byl zvolen znovu, od listopadu téhož roku byl po celé volební období místopředsedou komory. Poslanecký mandát obhájil i letos jako lídr koalice Spolu, tvořené ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, která spolu s další koalicí Pirátů a STAN získala 108 poslanců a dohodla se na sestavení vlády. Na své současné jmenování do křesla šéfa českého kabinetu prezidentem republiky čekal Fiala podobně dlouho jako jeho předchůdce Andrej Babiš, tedy padesát dnů. V roce 2017 proces trval jen o čtyři dny méně. Petr Fiala je čtvrtým předsedou Občanské demokratické strany a také čtvrtým premiérem této strany v českých dějinách. Dvojvládí Česko má okamžikem jeho jmenování fakticky dva premiéry. Takovou situaci ústava přímo neřeší. Hovoří ale o tom, že prezident "pověřuje vládu, jejíž demisi přijal nebo kterou odvolal, vykonáváním jejích funkcí prozatímně až do jmenování nové vlády". Pověření se vztahuje k vládě jako celku a končí jmenováním i slibem nové vlády do rukou prezidenta. Miloš Zeman po představení kandidátu do nové vlády 17. listopadu uvedl, že s jedním kandidátem na ministra nesouhlasí, on ani Fiala ale nejmenovali, o koho jde. Spor se podle médií týká kandidáta Pirátů na ministra zahraničí Jana Lipavského. Podle politiků koalice nemá prezident možnost kandidáta na ministra "vetovat". Tento týden pětikoalice Spolu s Piráty a STAN uvedla, že ohledně kandidátů na ministry nového kabinetu preferuje dohodu se Zemanem, měnit nominaci ale nehodlá. Objevily se ale také úvahy o možné kompetenční žalobě k Ústavnímu soudu na prezidenta, pokud navrženého kandidáta nejmenuje. VIDEO: Jmenování Petra Fialy premiérem. Prezident, u kterého se prokázala nákaza koronavirem, podle mluvčího s opatřeními souhlasil a je ochotný je v zájmu věci podstoupit. | Video: DVTV