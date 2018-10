Kdo by nás vyvedl z temnot? odmítá poslanec Dolejš výměnu šéfa komunistů

Kritici předsedy KSČM Vojtěcha Filipa se chystají dorazit na jednání širšího vedení komunistů příští týden. Chtějí čekat na jednotlivé členy ústředního výboru a přemlouvat je, aby schválili návrh na svolání mimořádného sjezdu, kde by se chtěli pokusit vyměnit šéfa strany.

Praha - Příští sobota může být pro šéfa komunistů Vojtěcha Filipa nepříjemná. Před mimořádným jednáním ústředního výboru strany a také během něj bude narážet na tu část členské základny, která ho chce sesadit z křesla předsedy KSČM. Kritici Filipa se minulý týden sdružili pod názvem "platforma Restart".

"Na takzvanou platformu budu reagovat právě na zasedání ÚV KSČM, které jsem svolal," reagoval na kritiku pro Aktuálně.cz Filip s tím, že podrobnosti řekne až kolegům ve straně.

Zástupci zmíněné platformy kritizují Filipa kvůli špatným volebním výsledkům a už opakovaně požadují jeho odchod. "Před vchodem do budovy bude výběr lidí z jednotlivých regionů - v řádu několika desítek. Budeme oslovovat příchozí tohoto mimořádného pléna. Budeme jim vysvětlovat, že nejsme rebelové ani klika Josefa Skály (bývalý místopředseda KSČM). Třeba se nám podaří přesvědčit část lidí, aby nás podpořili a hlasovali pro svolání mimořádného sjezdu," uvedl člen strany z České Třebové Roman Roun. Aby dokázali, že se jedná o členy z různých koutů země, vezmou si placky s názvy měst, odkud přijeli.

Platforma ale nemá velkou šanci uspět. Připouští to sám Roun a také výrazní představitelé KSČM, jako je poslanec Jiří Dolejš. Naopak hlavní ideolog a člen nejužšího vedení Stanislav Grospič nedokázal odhadnout, zda budou mít víc hlasů příznivci Filipa nebo jeho odpůrci. "Myslím ale, že komunální volby jsou velký problém, ale ten nevyřeší sjezd. Výsledek hlasování o svolání mimořádného sjezdu odhadovat nechci," uvedl Grospič.

"Znovu důrazně připomínám, že vedení strany zvolené v dubnu demokraticky na sjezdu nebude reagovat na rozvracečské návrhy Josefa Skály," řekl dále Filip v reakci na pokus o jeho sesazení z funkce.

Skála patří mezi komunisty, kteří mají mezi kritiky Filipa silné slovo i vliv. Nynějšího předsedu KSČM navíc už několik let kritizuje a na posledním sjezdu loni v dubnu s ním prohrál souboj o křeslo šéfa strany. Skála je z křídla radikálních komunistů - kovaných stalinistů. Do povědomí lidí se například zapsal, když média zveřejnila jeho životopis, který sepsal pro totalitní tajnou policii StB. "Internacionální pomoc SSSR a ostatních socialistických zemí v srpnu 1968 jsem přivítal s nadšením a ulehčením. Sovětská vojska jsem uvítal 21. srpna za úsvitu na ruzyňském letišti," uvedl sám Skála do tohoto svého životopisu.

Podle Rouna se hlasy proti Filipovi po špatném výsledku v komunálních volbách v minulém týdnu množí a kritici očekávají, že předseda se omluví a dá svou funkci k dispozici. "Minulý týden se spojila platforma mladých komunistů nazvaná Restart s diskusním kruhem členů, kteří hodně studují marxismus. Když se sečtou signatáři těchto platforem, tak už jde o několik set lidí," dodal Roun.

V případě, že ústřední výbor v sobotu nevyhoví jejich požadavkům, bude se platforma podle Rouna jinou cestou dál pokoušet o svolání mimořádného sjezdu. Osloví okresní organizace strany. Musí jich ale přesvědčit alespoň třetinu, aby vedení strany bylo nucené svolat sjezd KSČM.

"To bychom mohli dělat sjezd co půl roku"

Filipovi oponenti se pokoušeli od roku 2016 o sesazení předsedy a svolání mimořádného sjezdu již několikrát. "Josef Skála se postavil do čela různých kritických vln, ale to bychom mohli dělat sjezd každého půl roku. Usmyslel si, že bude předsedou strany, a zkouší to stále dokola," upozornil Dolejš.

Podle něj zástupci platformy nejspíše neuspějí ze dvou důvodů. Jednak by případný mimořádný sjezd nejspíše vycházel na termín evropských voleb, což tento poslanec nepovažuje za vhodné. Zadruhé mu vadí, že není jasné, kdo by měl nynějšího předsedu nahradit. "Kdo by nás vyvedl z temnot, aby slunce začalo svítit?" poznamenal ironicky Dolejš.

Poslanec je přesvědčený, že je nutné připravit ve straně změny. "Dříve nebo později musí přijít změna, to je každému jasné. Rozumná změna se však musí provádět řízeně a promyšleně. Ale opakované pokusy o svolání sjezdu této změně spíše škodí než pomáhají," dodal Dolejš.