Kauza IT zakázek Lesů ČR míří k soudu, kvůli 300 milionům čelí obžalobě pět lidí

před 1 hodinou

Kvůli kauze IT zakázek státního podniku Lesy ČR vrchní státní zastupitelství v Praze podalo obžalobu na pět lidí. Viní je z trestného činu pletichy při veřejné soutěži a veřejné dražbě a z praní špinavých peněz. Pětice měla vyvést z podniku kolem 300 milionů korun za fiktivní služby, peníze se pak přes zahraniční firmy vracely k obviněným.

Praha - Vrchní státní zastupitelství v Praze podalo obžalobu na pět lidí v kauze IT zakázek státního podniku Lesy ČR. Jde o veřejné soutěže z let 2008 až 2012. Pětice je obžalována z trestného činu pletichy při veřejné soutěži a veřejné dražbě a z praní špinavých peněz. V tiskové zprávě to v úterý uvedl státní zástupce Marek Solar.

Policie navrhla obžalobu pěti lidí v říjnu loňského roku. Podle tehdejších informací serveru Seznam Zprávy byly zakázky předražené o stovky milionů korun. Pětice vyvedla z podniku kolem 300 milionů korun za fiktivní služby, peníze se přes zahraniční firmy vracely k obviněným.

Podle serveru byl v říjnu mezi obviněnými bývalý šéf informačních technologií Lesů ČR Jan Přibyl a čtyři podnikatelé spojení s firmami dynn a Time Import. Šlo o Jiřího Harta, Jiřího Pantoflíčka, Michala Kříže a Martina Štufiho.

Uvedené firmy v letech 2008 a 2009 získaly od Lesů ČR zakázku na informační systém za více než miliardu korun. Britským společnostem pak poslaly 287 milionů korun za poradenské služby, které nikdy neodvedly, napsal v říjnu server. Další peníze mířily do tichomořské Samoy. Z ciziny se pak miliony vracely zpět do Česka na účty obviněných.

