Privatizaci státních lesů má zakázat zákon. Přírodní bohatství musíme chránit, říká premiér

před 1 hodinou

Ministerstvo zemědělství vychází z koaliční smlouvy, podle níž vláda nebude privatizovat státní lesy a zákonem stanoví jejich nezcizitelnost.

Praha - Zákaz privatizace, respektive zcizování státních lesů přináší novela lesního zákona, jejíž návrh dnes schválila vláda.

Novela, kterou nyní projedná Poslanecká sněmovna, počítá s výjimkami, například při směně nebo prodeji spoluvlastnických podílů státu nebo prodeji ve veřejném zájmu. Každé možné nakládání se státními lesy bude muset schválit ministerstvo zemědělství.

"Lesy jsou naše přírodní bohatství, které musíme chránit," uvedl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). .

Státnímu podniku Lesy ČR patří téměř polovina českých lesů. Podle mluvčího Vojenských lesů a statků (VLS) Jana Sotony se výraz "státní lesy" týká i majetku VLS. Zakladatelem VLS je ministerstvo obrany. "Novelu chápeme jako upřesnění stávajícího legislativního rámce a nemáme vůči ní připomínek," řekl Sotona.

Vojenské lesy spravují 126 000 hektarů lesů ve výcvikových prostorech armády, jde zhruba o pět procent lesní půdy v Česku. Jsou tak druhým největším podnikem v oboru po Lesích ČR. Pokud začne novela platit, bude tak o převodech vojenských lesů rozhodovat ministerstvo zemědělství.

Ministerstvo v důvodové zprávě k novele zákona píše, že vycházelo při tvorbě normy z koaliční smlouvy. "Nebudeme privatizovat státní lesy" a "zákonem stanovíme nezcizitelnost státních lesů", uvádí smlouva. "Státní lesy musí aktivně přispívat k udržení zaměstnanosti v regionech," konstatuje.

V současnosti je v legislativním procesu ještě další novela zákona o lesích. Zavádí marketingový lesnický a dřevařský fond, který by měl začít fungovat od roku 2018. Jsou pod ní podepsáni většinou koaliční poslanci v čele s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou (KDU-ČSL).

Fond má pomoci ke snížení vývozu surového dříví z Česka. Povinné odvody by podle novely měli platit majitelé lesů a zpracovatelé dřeva. Fond by měl ročně hospodařit se zhruba 31 miliony korun, polovinu z nich dá do rozpočtu stát. Provozní náklady fondu by neměly přesáhnout pětinu jeho příjmů. Tuto novelu zatím vláda neprojednala.

autoři: ČTK, Ekonomika