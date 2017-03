Státní Lesy ČR loni vydělaly téměř pět miliard, zisk klesl o čtvrtinu

AKTUALIZOVÁNO před 10 minutami

Hradec Králové - Státnímu podniku Lesy České republiky (LČR) loni klesl hrubý zisk o 23 procent na 4,98 miliardy Kč. Pokles podnik přičetl vyšší těžbě kalamitního dřeva z kůrovcových, větrných a jiných kalamit, které se na trhu prodává za výrazně nižší ceny. Dalším důvodem byla změna stavu rezerv. Výsledky jsou neauditované. Novinářům to dnes řekl generální ředitel LČR Daniel Szórád. Lesům ČR patří téměř polovina lesů v zemi.

Za vlastní výrobky a služby podnik utržil v roce 2016 celkem 10,9 miliardy korun, zatímco předloni to bylo 11,8 miliardy korun. Těžba dřeva vzrostla na 8,1 milionu metrů krychlových z předloňských 7,7 milionu metrů krychlových.



"Loňský rok byl z pohledu řízení lesnických činností ovlivněn nutnou těžbou stromů napadených kůrovcem. Z vytěžených 8,1 milionu metrů krychlových dřeva představovalo více než polovinu kalamitní dříví, které je prodejné za výrazně nižší cenu," uvedl Szórád. Přes snížení se zisk podle něj řadí k nejlepším v historii podniku.



Vliv na snížení hospodářského výsledku mělo loni i nižší rozpuštění rezerv. Za rok 2014 podnik do výsledku účetně přičítal z rozpouštěných rezerv přes dvě miliardy korun, za rok 2015 to bylo 731 milionů korun a za rok 2016 jen 147 milionů korun.



Loni LČR odvedly do státního rozpočtu 5,6 miliard korun. V roce 2014 to bylo 6,5 miliard korun a v roce 2015 pak 8,3 miliardy korun.



Loni podnik také pokračoval v restitučním řízení s církvemi a náboženskými skupinami. "Vyřízeno je tak už více než 99 procent výzev. Do konce loňského roku jsme vydali 128 313 hektarů pozemků a 367 staveb," uvedl Szórád.

Loni podnik podle něj vykázal řadu úspor, zejména při nákupu externích služeb. Při nákupu informačních technologii (IT) podnik uspořil 32 milionů korun a na právních službách ušetřil šest milionů korun.



Naopak do sociálního programu sezonního zaměstnávání nezaměstnaných podnik vložil 27 milionů korun. Práci tak loni dostalo 290 lidí. Letos podnik v programu pokračuje, od března ve státní lesích sezonně pracuje 391 nových zaměstnanců. Dosud do sociálního programu LČR investovaly 58 milionů korun.

autor: ČTK

