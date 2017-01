Kardinál Vlk má rakovinu plic, čeká jej chemoterapie

před 53 minutami

Kardinál Miloslav Vlk je vážně nemocen. Na svém webu zveřejnil informaci o tom, že mu byla diagnostikována rakovina plic. Duchovního nyní čeká ozařování. Vlk měl zdravotní problémy už v závěru loňského roku. Tehdy jej trápilo hlavně rameno. Jeho stav se zhoršil na Štědrý den, kdy přizvaní lékaři dospěli k závěru, že je třeba jej ihned hospitalizovat. Po Novém roce lékaři po opakovaných vyšetřeních zjistili, že příčina bolesti není v ramenním kloubu. CT vyšetření a bronchoskopie odhalily rakovinu plic s metastázemi do kostí.

Praha - Kardinál Miloslav Vlk trpí vážnou nemocí. Na svém webu zveřejnil zevrubnou zprávu o svém zdravotním stavu. Z ní vyplývá, že se jeho zdraví zhoršilo už loni na jaře. Posléze podstoupil lázeňské léčení, po němž se mu výrazně zhoršily bolesti v rameni.

"I přesto na přelomu listopadu a prosince absolvoval ještě opakovaně „apoštolské cesty” po Evropě. Bolesti byly tak silné, že celkově limitovaly jeho fyzický potenciál," píše se ve zprávě. Čtyřiaosmdesátiletý kardinál trpěl závratěmi a jeho stav vygradoval na Štědrý den, kdy měl sloužit půlnoční mši ve vinořské farnosti.

Přizvaní lékaři konstatovali, že je třeba neodkladně kardinála hospitalizovat. "Po dohodě s profesorem interní kliniky, který pana kardinála léta ošetřoval, ho ještě na Štědrý večer hospitalizovali na koronární jednotce pro poruchu srdečního rytmu," uvádí kardinálův web.

Vlka po čtyřech dnech propustili z nemocnice s tím, že bolesti v rameni bude léčit ambulantně. Po svátcích na Nový rok nicméně prošel opakovanými vyšetřeními na ortopedické a rehabilitační klinice. "Bolest levého ramene byla neúnosná i přes veškerou terapeutickou péči. Byla doplněna kompletní vyšetření, která ukázala, že se nejedná o otok a bolest z degenerovaného ramenního kloubu, ale o systémové postižení," píše se ve zprávě. Kardinál musel být znovu hospitalizován, podstoupil celotělové PET CT vyšetření a následnou bronchoskopii. Ta potvrdila tumor plic s metastázemi do kostí.

Podle svého webu kardinál diagnózu přijal v klidu. "Když mu ji sdělovali páni profesoři, byl to on, kdo je podepíral a ujišťoval, že je na správné cestě, protože už vícekrát se mu zdálo, že odejít „tam” je to nejsprávnější řešení," uvádí zpráva.

Kardinála v pátek pustili z nemocnice do domácího ošetřování. Profesor onkologické kliniky pro jeho typ nádoru připraví chemoterapii. Vlk nyní bydlí na faře v Karlíně a pečuje o něj místní farář a pracovnice farnosti spolu s Vlkovou ošetřující lékařkou.

autor: Domácí