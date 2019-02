Kapsch podal žalobu proti postupu ÚOHS v tendru na mýtné

Společnost Kapsch, která v Česku provozuje mýtný systém, podala ke Krajskému soudu v Brně žalobu proti postupu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) při výběru nového provozovatele mýtného systému. Napsaly to Lidové noviny (LN). Ministerstvo dopravy loni v září na provoz systému uzavřelo smlouvu na deset let s konsorciem firem CzechToll a SkyToll, ÚOHS výsledky tendru, v němž Kapsch neuspěl, posvětil.

"Chceme, aby nezávislý soud prověřil, zda antimonopolní úřad nepochybil, když na přelomu léta a podzimu zastavil řízení o našich závažných námitkách proti mýtnému tendru, aniž je věcně přezkoumal," řekl k žalobě mluvčí Kapsche David Šimoník.

Kapsch podal proti rozhodnutí ÚOHS ohledně tendru čtyři námitky, řízení o nich předseda úřadu Petr Rafaj zastavil v prosinci. Odůvodnil to tím, že ministerstvo dopravy smlouvu na mýtné už uzavřelo s vybraným uchazečem.

Konsorcium firmy CzechToll, která patří do portfolia nejbohatšího Čecha Petra Kellnera, a společnosti SkyToll zvítězilo v mýtném tendru s nabídkou na desetiletý provoz za 10,75 miliardy korun. Nynější mikrovlnnou technologii chce vystřídat satelitní, nový systém by měl zahájit provoz nejpozději v první den příštího roku.

LN píšou, že Kapsch usiluje o to být v novém systému subdodavatelem. Rakouská firma chce podle deníku využít toho, že za 12 let provozu systému postavila funkční distribuční síť pro "krabičky" do kabin kamionů, které komunikují s mýtnými branami.

Má také technologické a softwarové zázemí či propracovanou kontrolu, zda projíždějící řidiči nešidí.

Šimoník LN řekl, že mýtné brány tvoří jen asi pětinu systému. Ostatní části budou stejné pro současný i budoucí satelitní mýtný systém a nový dodavatel by je musel podle mluvčího Kapsche budovat "na zelené louce". CzechToll se k nabídce vyjadřovat nechtěl.

Elektronické mýtné pro kamiony bylo v Česku spuštěno v roce 2007. Loni dopravci na mýtu zaplatili rekordních 10,8 miliardy korun, což je meziročně o téměř čtyři procenta více. Za 12 let fungování systému stát na mýtném vybral více než 98,7 miliardy korun.