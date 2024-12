Kaktusový boom. V Česku se loni zšestinásobil obchod s chráněnými rostlinami

Obchod s chráněnými druhy v Česku dlouhodobě bují. Taková čísla, jaká úřady evidují za rok 2023, tady ale ještě nebyla. Celkový počet vyvezených druhů se meziročně více než zdvojnásobil, vyplývá ze zprávy o stavu životního prostředí. Nevídaný boom zažívá zejména obchod s ohroženými rostlinami, jako jsou kaktusy nebo masožravé květiny.

V roce 2013 to bylo asi 35 tisíc exemplářů, o deset let později už jejich číslo těsně přesáhlo 200 tisíc. Obchod s ohroženými druhy v Česku dosahuje dosud nepoznaných čísel. Jejich dovoz je sice na historickém minimu, vývoz se ale oproti předloňsku více než zdvojnásobil.

V mezinárodním srovnání vývozu chráněných druhů se tak Česko dostalo na celosvětové šesté místo. Pro rok 2023 ale zatím chybí data z většiny zemí včetně těch největších exportérů, jako je Čína.

Zatímco dříve platilo Česko za chovatelskou velmoc, nyní se daří spíš pěstitelům rostlin. V roce 2022 do ciziny Češi vyvezli jen něco přes 24 133 exemplářů chráněných druhů, loni už to bylo 144 882, ukázala data ministerstva životního prostředí.

A velkou část z toho tvoří kaktusy. Z Česka od loňska putují v zásilkách i po desetitisících, vyplývá z výroční zprávy, která eviduje obchod s druhy uvedenými v Úmluvě o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Úmluva je známá pod zkratkou CITES.

"V posledních letech roste zájem především o uměle vypěstované rostliny druhů chráněných úmluvou CITES, které naši pěstitelé vyvážejí zejména do východní a jihovýchodní Asie. Řada vývozů je i do USA," uvedla mluvčí ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí.

Z Česka se vyvážejí kromě kaktusovitých i pryšcovité rostliny, z masožravek pak například rosnatkovité nebo láčkovkovité.

"V roce 2023 byl celkový počet vyvezených rostlinných exemplářů CITES z Česka ovlivněn i vyšším množstvím vyvezených semen kaktusů. Většina vývozů uměle vypěstovaných rostlin chráněných CITES byla vyvezena na základě rostlinolékařských osvědčení vydaných Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským," dodala Krejčí.

Oproti minulým letům naopak klesl počet vyvezených ptáků, kteří dříve tvořili většinu druhů exportovaných z Česka. Za rok 2020 se dokonce Češi zařadili na celosvětově čtvrté místo, co se vyvezených exemplářů týče - tehdy to bylo skoro 40 tisíc. Odchovaní papoušci putovali zejména na Blízký východ. Od té doby jde ale toto číslo dolů, loni už to bylo jen 24 tisíc.

Ptáky tak ve statistikách překonali i plazi. Do zahraničí z českých chovů putovaly tisíce chameleonů nebo stovky gekonů či zmijí. Značně rostl také počet vyvezených pavoukovců. A to z 1505 kusů vyvezených minulý rok na letošních 4450. Většinou šlo o sklípkany.

Kromě legálního obchodu s chráněnými druhy ministerstvo řeší i ten nezákonný. I mezi zabavenými exempláři dominují kaktusy, těch bylo loni několik stovek.

"V posledních letech stoupá množství zabavené tradiční asijské medicíny s obsahem exemplářů ohrožených druhů, zejména rostlin. Ze živočichů pak hlavně z plazů, například výtažky z krajtího či kobřího tuku, nebo savců, jako je medvědí žluč nebo mošus z jelínka kabara," uvedla Krejčí.

