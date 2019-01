Justice údajný tlak Mynáře ustála. Mrzí mě, že s tím Baxa nepřišel dřív, říká ministr

Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek zůstává v kauze údajného ovlivňování soudců ze strany Hradu zdrženlivý. Zdůrazňuje však, že pokud k němu došlo, justice tlaku prezidenta Miloše Zemana odolala, což ve veřejné diskusi zůstává poněkud opomíjeno. Zároveň bývalému předsedovi Nejvyššího správního soudu Josefu Baxovi vyčetl, že se svým svědectvím nepřišel dříve.

Kněžínek se od zveřejnění výpovědi soudců odmítl postavit na jednu stranu sporu. A názor ani po několika dnech nezměnil. "Nechci se zastávat ani jedné strany a soudit jejich vnímání dané věci. Řekl jsem, že rozhovory, které probíhají mezi čtyřmi očima, nebudu hodnotit. Těžko se mi totiž komentuje něco, u čeho jsem nebyl," řekl Aktuálně.cz ministr spravedlnosti.

Lituje však, že bývalý předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa o průběhu schůzek s prezidentem neinformoval v době, kdy se staly. Jak uvedl Baxa v rozhovoru pro Deník N, Zeman mu na schůzce vyčítal některá soudní rozhodnutí a mluvil o probíhajícím soudním řízení ve věci nejmenování tří profesorů.

"Mrzí mě jen jedna věc, že pan doktor Baxa nepřišel s konkrétními poznatky v aktuálním čase, kdy se udály," řekl Kněžínek.

Baxa to však jako chybu nevnímá. "Ve chvíli, kdy se mnou mluvil prezident republiky, jsem měl odejít k oknu na Hradě, otevřít ho a zavolat to ven? Já jsem samozřejmě jednání prezidenta považoval za excesivní. I vzhledem k jeho ústavní a zákonné neodpovědnosti jsem si to pro sebe uzavřel tak, že žádné kroky není třeba směrem navenek činit, sám jsem to odmítl a tím to pro mě skončilo," řekl Aktuálně.cz Baxa.

Zároveň připomněl, že v té době prezident rozhodoval o jeho nástupci do čela Nejvyššího správního soudu. "Otevřeným vyjádřením jsem nechtěl zasahovat do nominačního procesu. Nechtěl jsem se vystavit kritice, že mám nějaké špatné motivace, že jsem údajně zatrpklý a zhrzený," řekl Baxa.

Vyjádřit se rozhodl až po dotazech novinářů, když s informacemi o nezvyklých hradních schůzkách informoval týdeník Respekt. Zároveň ho pobouřilo prohlášení hradního kancléře Vratislava Mynáře, který se sám se soudci setkával a informoval je o tom, jaký názor na probíhající soudní řízení má prezident.

"Nepříjemně mě překvapilo, když jsem viděl, že veřejná diskuse byla zpočátku taková, že je to standardní chování, že prezident může takhle s představiteli justice mluvit. Tak jsem v tu chvíli považoval za důležité, aby se řeklo ne, ani prezident republiky stejně jako kdokoliv jiný tohle dělat nemůže bez ohledu na to, zdali tomu odoláme. Nikdo nesmí zasahovat do nezávislého soudního rozhodování," zdůraznil Baxa.

V případě nejmenování profesorů nakonec soud rozhodl jinak, než by se Zemanovi zamlouvalo. Nejvyšší správní soud řekl, že prezident musí své rozhodnutí nejmenovat tři profesory odůvodnit. "Je škoda, že všichni, kdo kauzu hodnotí, neanalyzují současný stav, kdy je evidentní, že česká justice dokázala - podle toho, co tvrdí pan doktor Baxa - údajným tlakům odolat," prohlásil Kněžínek.

Podle ministra spravedlnosti nelze soudcům zakazovat, aby mimo soud kamkoliv chodili. "Měli by si ale uvědomit, kdo a proč je zve, a velmi zvážit, zda pozvání přijmou," dodal Kněžínek.

S tím souhlasí i bývalý ministr spravedlnosti Robert Pelikán. "Není důvod, aby se nesetkávali představitelé vysokých soudů nebo institucí s vysokými politiky, protože mají dost legitimních témat k hovoru. Je ale klíčové, aby se tam neprobíraly konkrétní kauzy," uvedl Pelikán pro Aktuálně.cz.