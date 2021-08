Jsou očkovaní vaši sousedé? Podívejte se, kolik lidí ve vaší obci už dostalo vakcínu

Holding Agrofert ze svěřenských fondů premiéra Andreje Babiše provozuje přes 600 e-mailových stránek členů jeho hnutí ANO. Babiš přitom propojení se svou bývalou firmou dlouhodobě odmítá a tvrdí, že na ni nemá žádný vliv. Z veřejné databáze IP adres to zjistili novináři serveru iRozhlas.cz.

Agrofert Babiš vložil do svých svěřenských fondů v roce 2017, aby se vyhnul střetu zájmů. Podle odborníků z iniciativ Rekonstrukce státu a Transparency International, které iRozhlas oslovil, jde ovšem další o ukázku toho, že má Babiš na holding stále vliv.

"Je to další ukázka, že nedošlo k odpoutání Andreje Babiše od firem z holdingu Agrofert. Podle mě to ukazuje propojení podnikatelské a politické sféry, které se pak sbíhá k jedné konkrétní osobě, tedy Andreji Babišovi," řekl právník a ředitel Transparency International Petr Leyer.

Premiér ovšem odmítl, že by šlo o důkaz jeho přetrvávajících vazeb na Agrofert. "Protože to hnutí používá od vzniku, používáme to stále. Ptáte se na to každý rok, tak si to už jednou zapište. Je to od roku 2012, je to stálé, a bude to tak. Jste schopni to pochopit?" řekl serveru Babiš.