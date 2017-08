Jihlavští strážníci ve službě podpořili Zemanovce, čeká je trest. Jsou to chudáci, lituje Veleba

před 1 hodinou

Strážníci v Jihlavě se v pracovní době účastnili politické akce Strany práv občanů, která na náměstí sbírala podpisy pro opětovnou kandidaturu prezidenta Miloše Zemana. Strana si vše nafotila a snímky, kde se městští policisté podepisují, se pochlubila na svém Facebooku i oficiálních stránkách strany. Podle vedení jihlavské městské policie je takové chování nepřijatelné a dotyčné nemine peněžitý trest. Strana už fotky ze svých stránek stáhla. Příspěvky z facebookových i oficiálních stránek byly v průběhu čtvrtka smazány.

"No kde jste? My tu na vás čekáme!" oslovili prý strážníci ve službě zástupce SPO, kteří na náměstí v Jihlavě sbírali podpisy do petičního archu. Strana vše doložila fotografiemi na sociálních sítích a svých oficiálních stránkách. "Díky, že nám pomáháte a chráníte," vzkázaly na Facebooku strážníkům Miluše Lodinová a Dana Volfová z jihlavské SPO.

Zástupce ředitele jihlavské městské policie Stanislav Maštera podobné nadšení z účasti městské policie na politické akci nesdílí. "Strážníci samozřejmě v popisu pracovní činnosti nemají jakékoliv podepisování petičních archů a podobných věcí. Z jejich strany se jedná o zásadní porušení pracovních povinností," řekl Maštera.

Zároveň dodal, že strážníci za své chování mohou očekávat sankce. "Bude to finanční trest," dodal. Žádné zpřísnění etického kodexu ale vedení nechystá. "K tomu snad ani není potřeba dělat žádná další opatření. Toto chování naprosto nekoresponduje s posláním výkonu jejich činnosti a jejich pracovní pozicí," upřesnil Maštera s tím, že se rozhodně něco podobného opakovat nebude.

"Strážníkům bude zdůrazněno, že tyto aktivity rozhodně nejsou přijatelné v jejich pracovní době," dodal Maštera s tím, že městským policistům nic nebrání v tom, aby se podobných akcí účastnili ve svém volnu.

Strana práv občanů příspěvek ze svých oficiálních stránek i Facebooku ještě ve čtvrtek stáhla. Předseda SPO v Kraji Vysočina Miroslav Bašta ale odmítl, že by strana strážníky nějak zneužívala pro svou kampaň. "Oni musí vědět, co mohou, a co nesmí, to není pod naší kontrolou," řekl.

Šéfa strany a lídra kandidátky na Vysočině Jana Velebu potrestání strážníků mrzí. "Jsou to chudáci, že za to budou potrestáni," řekl Aktuálně.cz.