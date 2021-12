Ježíšek přijde až po Vánocích. Kvůli covidu stráví víc zdravotníků Štědrý den v práci

Mnoho zdravotníků čekají Vánoce ve službě. Byli sice zvyklí pracovat o svátcích i před covidem, teď jich ale kvůli vysokým počtům hospitalizovaných pacientů nebude s rodinou daleko více než za normálních okolností. Štědrý den s rodinou tak odkládají. V práci si s kolegy maximálně popřejí hezké Vánoce, na větší oslavy na odděleních ale podle nich není čas ani nálada.

"Opět budu trávit Štědrý den v nemocnici. Co je pro děti lepší, slavit ho před, nebo po?" zeptal se nedávno na sociálních sítích primář ARO kyjovské nemocnice Jiří Vyhnal, když přemýšlel, jak nejlépe dětem nahradit 24. prosinec. On sám ho stráví s pacienty.

"Všichni toužíme po tom být na Vánoce s rodinou. Jelikož to ale nejde, tak jsem chtěl znát názory dalších lidí. Nakonec jsme se se ženou dohodli, že dětem uděláme Vánoce 25. prosince," vysvětluje Vyhnal.

Lékaři a další zdravotníci jsou jednou z profesí, které musí fungovat nepřetržitě. Nemohou zavřít a poslat pacienty domů. Letos jich však bude v práci trávit svátky ještě mnohem více kvůli vysokým počtům pacientů s covidem.

Štědrý den tak pro ně bude den jako každý jiný. Na slavení v nemocnici není čas ani nálada. "Člověku je líto, že není s rodinou. Někdo si třeba v práci s kamarádem vymění dárek, v jídelně přichystají bramborový salát, ale to je tak všechno. Je to jako trávit Štědrý den ve vězení," směje se Vyhnal.

Na slavení Vánoc se nechystají ani na jiných odděleních nemocnic, kde se starají o pacienty s covidem. "Se spolupracovníky si popřejeme hezké svátky a přineseme cukroví. Jinak se ale na akutních odděleních Vánoce neslaví. Tak to ale bylo i před covidem. Moje zkušenost je taková, že jdete do práce, jako by to byl jakýkoliv jiný den. Jen je vám pak líto, že nemůžete být s rodinou," popisuje primářka infekční kliniky Fakultní nemocnice Ostrava Lenka Petroušová.

Ani podle primáře jednotky intenzivní péče liberecké nemocnice Vladimíra Mareše není atmosféra v nemocnici příliš slavnostní. "Na chodbě máme stromeček, s kolegy si popřejeme, ale jinak nemáme čas na nic nepracovního. Zejména v této době, kdy je jednotka plně obsazená a situace o víkendu byla kritická. Nemyslím, že nás v nemocnici čeká nějaký pohodový Štědrý den, to určitě ne," říká Mareš.

Místo čtyř lékařů jich o Štědrý den přijde devět

Lékaři během svátků samozřejmě sloužili i před covidem. Jenže aktuálně je s covidem hospitalizováno přes 4,5 tisíce lidí a kvůli tomu jich je ve službě potřeba mnohem víc.

"Například zdravotníci z ortopedie nebo očního byli zvyklí mít o Vánocích volno, protože se tato oddělení zavřela. Pokud bylo potřeba akutně ošetřit třeba ortopedického pacienta, přijali ho na chirurgii. Jenže teď musí tito lidé pomáhat na akutních odděleních, která se nezavírají. V práci tak musí být i zaměstnanci, kteří by v ní jindy třeba být nemuseli," líčí Petroušová.

V jablonecké nemocnici by za normálních okolností stačili pokrýt provoz na ARO během Vánoc čtyři lékaři. Kvůli covidu jich ale musí být devět. "Sváteční služby jsem vypisoval s těžkým srdcem. Jsme relativně mladý kolektiv, téměř všichni mají malé děti. Za normálních okolností zvládají víkendové a sváteční dny obstarat dva lékaři, kteří mají službu. Jenže teď máme na ARO osmnáct lůžek místo šesti, takže jsme více vytížení," popisuje primář Martin Bartoň. V nemocnici je aktuálně deset pacientů s covidem, všichni jsou neočkovaní.

Kvůli nedostatku lékařů je navíc často čekají čtyřiadvacetihodinové směny. Například Petroušovou taková směna čeká 25. prosince. "Skončím 26. ráno, takže z Vánoc toho letos moc mít nebudu. Tyto služby má většina nemocničních lékařů. Průměrně je máme asi pětkrát do měsíce," popisuje Petroušová.

A primář Vyhnal vysvětluje, že někdy si lékaři službu rozpůlí, aby se mohli vystřídat doma. "Jeden lékař si udělá Štědrý den dřív, třeba v pět hodin večer, a pak vystřídá kolegu, který pracuje, takže Vánoce mohou mít oba," vysvětluje Vyhnal.

"Více než popřát si hezké svátky nestíháme"

Na Štědrý den se do práce chystá i liberecký primář Mareš. Službu si bere dobrovolně, aby umožnil kolegům s malými dětmi být doma. "Já jsem na rušení Vánoc zvyklý, už to tak dělám řadu let. Jsem sám a mám dospělé děti, se kterými jsem se domluvil, že si Vánoce uděláme 25. prosince," popisuje Mareš.

Čtyřiadvacátý prosinec tak pro něj bude den jako každý jiný. "Naopak je to horší, protože fungujeme jako víkendový provoz. Znamená to, že na oddělení není tolik lidí jako jindy, a na službu, ve které je jeden nebo dva lidé, tak čeká mnohem více práce, kterou normálně dělá třeba pět lékařů," říká Mareš.

Zdravotníci se dřív mohli těšit alespoň na předvánoční večírky. Jenže ty byly i letos kvůli špatné pandemické situaci zrušeny. "Teď si akorát v práci dáme cukroví a chlebíčky. Popřejeme si jednou větou hezké Vánoce, ale víc toho nestíháme. Je to zkrátka normální pracovní den," líčí vrchní sestra jednotky intenzivní péče liberecké nemocnice Jana Kusáková.

Zároveň upozorňuje, že v takovém časovém zápřahu není ani moc času na vánoční přípravy. "Kolegyně jsou unavené, na oddělení jsou některé sestry nemocné, nebo jsou s dětmi doma a ony za ně berou služby. Jsou z toho už otrávené, protože máme samé neočkované, kteří u nás nemuseli být. Navíc to nejsou osmdesátníci jako dřív, máme i čtyřicátníky. O to to je horší - že jsou to mladí lidé, kteří třeba ani nemají vedlejší diagnózy, a přesto skončí na ventilátoru," posteskne si Kusáková.