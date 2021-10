Jen pár tisíc za týden. Zájemci o vakcínu už skoro nejsou, proočkovanost je ale nízká

Zatímco na konci srpna naočkovali zdravotníci denně první dávkou vakcíny přes deset tisíc nových zájemců, od konce září to za jeden den už ani jednou nebylo více než pět tisíc lidí. A tento týden se už denně očkuje jen okolo tří tisíc lidí. Počet zájemců o vakcínu tak výrazně klesá, ačkoliv Česko dosud nedosáhlo potřebné proočkovanosti.

Pouze osmnáct tisíc lidí dostalo v posledních sedmi dnech první dávku vakcíny proti nemoci covid-19. Trend z posledních týdnů navíc ukazuje, že lidí, kteří si přijdou pro očkování, rychle ubývá. Momentálně je Česko v situaci, kdy se očkuje stejným tempem jako v lednu, kdy očkování proti koronaviru startovalo a zemi trápil nedostatek vakcín.

Česko přitom ještě ani zdaleka nedosáhlo potřebné proočkovaosti, kterou odborníci stanovují kolem 80 procent celkové populace. Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistik je minimálně jednou dávkou vakcíny momentálně naočkováno 57,2 procenta Čechů.

Problematické je to zejména u populace seniorů, kterým v případě nákazy hrozí velmi vážný průběh onemocnění. Stále je v Česku takřka půl milionu lidí starších 60 let, kteří nedostali žádnou vakcínu proti koronaviru. Tato věková skupina navíc netvoří ani většinu nově naočkovaných, za celý minulý týden se jich nechalo naočkovat jen zhruba 2500.

Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistik Ladislav Dušek proto ve zprávě, kterou má deník Aktuálně.cz k dispozici, upozorňuje, že tato čísla představují vážné riziko. „Počet nechráněných seniorů v čase klesá velmi pomalu, stále jde o poměrně významnou kohortu, která může být v podzimních měsících snadno nakažena s rizikem těžkého průběhu nemoci,“ varuje Dušek.

„Naočkovat tyto lidi je klíčové,“ upozorňuje také předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. „Je potřeba naočkovat alespoň polovinu lidí starších 60 let, kteří dosud nejsou očkovaní, jinak to může být problém. Mohou se nám začít plnit nemocnice seniory, kteří nepůjdou na třetí dávku, a k tomu přibudou ti, kteří se vůbec nikdy neočkovali,“ říká Chlíbek.

Ve čtvrtek nedostatečnou proočkovanost řešila i vládní Rada pro zdravotní rizika, po jejímž jednání premiér Andrej Babiš řekl, že je potřeba lidi k očkování motivovat. "Psali jsme těm lidem, opakovaně, praktici, pojišťovna, ale asi je to na individuálním přesvědčování lidí. A tam by měli sehrát praktici klíčovou roli. Prosím všechny praktiky, aby skutečně udělali maximum pro to, aby přesvědčili svoje klienty," řekl premiér Babiš.

Vakcinolog Chlíbek očekává, že situace s očkováním by se mohla zlepšit od posledního říjnového týdne, kdy by praktičtí lékaři měli dostat vakcínu Comirnaty od výrobce Pfizer/BioNTech. Předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka na začátku týdne tvrdil, že očekává dodávku vakcín spíše až v prvním listopadovém týdnu.

Praktičtí lékaři však už očkují několik měsíců, jeden z osmi vakcinovaných lidí dostal vakcínu právě v jejich ordinaci. Z většiny však podávali vakcínu od firmy AstraZeneca, jejíž další dávky Česko už neobjednalo. Nyní by se mělo přejít na látku Comirnaty, kterou praktici požadují už několik měsíců.

„To je kvůli zkostnatělému státnímu aparátu. Proces, než se v transparentním řízení vysoutěží ekonomicky výhodný distributor vakcíny, bohužel státu trval takhle dlouho,“ vysvětluje Chlíbek, proč tuto vakcínu dostanou praktičtí lékaři až nyní, ačkoliv ji požadovali před několika měsíci.

Právě dodání vakcíny od společnosti Pfizer/BioNTech praktikům by podle Chlíbka mohlo očkování opět rozběhnout. Podle něj se Česko ještě neblíží k "finálnímu" počtu proočkovaných lidí, kteří jsou ochotní se očkovat. „Nemyslím si, že jsme dosáhli stropu. U praktických lékařů cítím potenciál. Jakmile budou dostávat dodávky vakcín, tak budou obvolávat seniory, a pak je potřeba se zaměřit ještě na méně proočkované příhraniční regiony, zejména v Moravskoslezském a Jihomoravském kraji. Ale nemyslím si, že už se nikdo očkovat nechce. Lidé pořád čekají, že budou mít vakcíny u svého praktika,“ míní Chlíbek.

Virolog Libor Grubhoffer se ale domnívá, že tento krok by mohl sice pomoci k naočkování některých seniorů, ale ve zbytku populace proočkovanost příliš nezvýší. „Snad zejména starší lidé, kteří dochází pravidelně k praktickému lékaři, by si mohli nechat říct. Někdy to totiž není otázka dobré vůle, ale otázka dostupnosti původních očkovacích center. Pro část seniorů někde z vesniček na samotě nemuselo být úplně snadné se dostat do očkovacího centra ve městě, takže tohle by jim mohlo pomoct,“ říká Grubhoffer.

U mladší populace, u které však není tak komplikované se dostavit do očkovacího centra, však podle Grubhoffera větší zapojení praktických lékařů k vyšší proočkovanosti vést nutně nemusí. „Pokud ovšem psychologicky nepomůže případně velmi se zhoršující epidemická situace,“ doplňuje Grubhoffer a poukazuje na rostoucí počet nakažených a hospitalizovaných v souvislosti s onemocněním covid-19.

