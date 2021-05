"Je to recese." Na Červenohorském sedle se letos poprvé rozjely vleky pro lyžaře

Na Červenohorském sedle ráno spustili vleky pro lyžaře. K dispozici mají modrou sjezdovku, na které leží zhruba 30 centimetrů sněhu, večer ji rolbaři navíc upravili. Vedení areálu bere lyžování spíše za recesi, využít chtělo dnešního povolení "spustit vleky a lanovky".

Zatímco přes celou zimní sezonu bohatou na sníh areál kvůli koronavirovým opatřením zůstal návštěvníkům uzavřen, dnes si mohou lyžaři zalyžovat při téměř letních teplotách.

Vlek na modré sjezdovce se rozjel dnes v 09:00. "Je to recese. Když minulý týden zaznělo od pana ministra Havlíčka, že od 10. května se spustí vleky a lanovky ve ski areálech, tak jsem si řekl, že by v tom byl čert, abychom si jeden den oficiálně nezalyžovali. Zda to bude jen dnes, uvidíme, záležet to bude na zájmu. Přeci jen se už udělalo hodně teplo," řekl dnes ČTK vedoucí střediska Martin Dubský.

Na modré sjezdovce je stále dostatek sněhu, leží ho tam kolem 30 centimetrů, i když kvůli vysokým teplotám už roztává. "Lyžovat se na něm ale určitě dá, leží po celé šířce sjezdovky, takže je to bez problémů," doplnil Dubský.

Informaci o možném spuštění vleků zveřejnilo středisko na sociální síti v neděli v podvečer s tím, že zjišťovalo ohlasy lyžařů. Příspěvek měl okamžitě řadu pozitivních komentářů, do dnešního rána to bylo přes 300 ohlasů nadšenců. Večer je areál nabudil ještě zveřejněním rolbou upravené sjezdovky. "Jste borci, přijedeme," vzkazovali lidé na síti.

Kolik nadšenců dnes přijede, vedoucí střediska odhadnout nedokáže. "Myslím, že to bude tak do stovky. Rozjet by to podle mě mohla i ostatní střediska, ale už to asi všichni vzdali. My jsme to udělali z recese, protože sjezdovku udržujeme, máme tam i nějaké skokánky," doplnil Martin Dubský. Zda se vleky rozjedou i v úterý, bude podle něj záležet na tom, jak po dnešním lyžování dopadne sjezdovka a co na to řekne rolbař.

Lyžařské areály přišly kvůli koronavirovým opatřením o celou sezonu. Otevřely se pouze na týden v druhé polovině prosince, některé z nich se nerozjely vůbec. Uzavřený provoz lanovek a vleků řada středisek nahrazovala například rolbami, které tahaly lyžaře na svah. Rolby se takto rozjely například ve středisku Kopřivná, v Hlubočkách u Olomouce, v Hraběšicích na Šumpersku či ve ski areálu Annaberg. Provozovatele areálů k těmto krokům vedla hlavně tíživá finanční situace.