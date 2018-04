Je to pro mě naprosto nová věc. S kontrolou GIBS mi pomůže i Ondráček, říká lékař Mašek z ANO

před 51 minutami

Poslanec Jiří Mašek z ANO poté, co byl zvolen do čela komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů. | Foto: Radek Bartoníček

Zvolení poslance ANO Jiřího Maška do čela komise pro kontrolu GIBS vyvolalo v řadách opozice bouři nesouhlasu. A to zejména poté, co šéf GIBS Michal Murín rezignoval na svůj post po tlaku premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše. Lékař Mašek ale tvrdí, že není k žádné kritice důvod. "Myslím, že moje volba v ANO byla logická," tvrdí v rozhovoru pro Aktuálně.cz. Problém nevidí ani v tom, že se dosud bezpečnosti příliš nevěnoval, jeho oborem je především zdravotnictví a záchranné služby. Do roku 1999 byl vedoucím lékařem letecké záchranné služby v Hradci Králové, poté ředitelem okresní záchranné služby v Náchodě a od roku 2003 náměstkem, a poté ředitelem krajské zdravotnické záchranné služby.

Jak moc jste váhal nad nabídkou šéfovat poslanecké komisi pro dohled nad činností Generální inspekce bezpečnostních sborů?

Nabídka nepřišla úplně z čistého nebe, já jsem se GIBS věnoval už na podzim loňského roku při schvalování státního rozpočtu.

Proč ANO nominovalo právě vás?

Protože jsem místopředseda bezpečnostního výboru a byl jsem zpravodaj tohoto výboru pro rozpočet GIBS na rok 2018. Proto jsem se problematice GIBS zevrubně věnoval, sehnal jsem si věci, které nebylo až tak jednoduché sehnat. Například výroční zprávy nebo například návrhy rozpočtů od roku 2012. Myslím, že jsem se díky tomuto nějakým způsobem s GIBS seznámil.

Vy jste ale přece jen profesí zdravotník, vypracoval jste se až na post ředitele Záchranné služby v Hradci Králové. Ale nevšiml jsem si, že byste se někdy věnoval bezpečnosti.

Myslím si ale, že patřím v komisi pro GIBS k těm, kteří mají k této problematice nejblíž. Samozřejmě se ale nechci měřit s další členkou komise, paní profesorkou Válkovou, s ní se měřit nemůžu.

Jaké tedy máte zkušenosti s tématem bezpečnosti a s kontrolou policistů?

V minulosti jsem spolupracoval v rámci bezpečnostních sborů na úrovni integrovaného záchranného systému v kraji i na celostátní úrovni. Byl jsem například ředitelem základní složky integrovaného systému v kraji. Troufnu si říci, že v případě spolupráce záchranky, policie a hasičů jsem docela odborníkem. Předpokládám, že to je ten důvod, proč jsem byl kolegy oslovený, zda bych uvažoval o kandidatuře na předsedu komise pro kontrolu GIBS. Nikdo mě nevytáhl z klobouku. Přijde mi, že jsem byl v ANO logickým kandidátem.

Ale nemůže mít pravdu opozice, která poukazuje na to, že vaše ANO získává stále větší moc? Předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek dokonce mluví o politickém převratu.

Proboha, v žádném případě k ničemu takovému nedochází. Jsem soudní znalec v oboru zdravotnictví, jako člen okresního sdružení České lékařské komory jsem v revizní komisi a řeším tam desítky stížností pacientů na zdravotnictví, musím tomu věnovat vysokou míru objektivity.

Ale přece jen jde o zdravotnictví, ne bezpečnostní sbory.

To je pravda, ale bývají to velmi závažné stížnosti. Jsem přesvědčený, že dokážu v sobě oddělit to, že jsem politik za ANO, a zároveň, že budu nestranným předsedou komise pro kontrolu GIBS. Moje představa je, aby Generální inspekce bezpečnostních sborů mohla pracovat v klidu a mohla odvádět dobrou práci. Možná lepší práci než doposud.

Myslíte, že dosavadní práce dobrá nebyla?

Pokud vím, leží tam kolem sedmdesáti podnětů k činnosti GIBS, kterým se chceme co nejdříve věnovat. Chceme se jim ale věnovat v pozitivním slova smyslu, aby práce v GIBS byla lepší a radostnější.

O jaké jde podněty? Čeho se týkají? Kdo je podal?

Vím jenom o jejich počtu, zatím jsem je neměl v ruce. Každopádně na nich začneme hned pracovat, už mám připravenou pozvánku na jednání komise v příštím týdnu. Některé podněty ale leží na komisi několik měsíců, a je třeba je řešit. Obecně můžu říci, že jsou to podněty od veřejnosti i policistů.

Tlak vašeho předsedy a premiéra Andreje Babiše na šéfa GIBS Murína vyvolal kritiku. Nebylo by skutečně lepší, aby činnost GIBS kontrolovala jiná strana, pokud možno opoziční? Jinak budete slýchat to, co jste slyšel v určité nadsázce ve sněmovně, že jste vlastně součástí divize Agrofertu.

Mě osobně i profesně uráží slova typu, že jsem součástí divize Agrofertu nebo že dochází k politickému převratu. Jak může poslanec Kalousek o mně říkat, že jsem součástí nějaké divize? Odcházel jsem několik let před důchodem z místa dobře hodnoceného ředitele velmi dobře fungující záchranky v Hradci Králové, jsem pyšný na to, jak fungujeme. Přešel jsem do sněmovny, ale rozhodně ne, abych si finančně polepšil. Mým cílem bylo, abych své dosavadní zkušenosti ze zdravotnictví i bezpečnosti uplatnil na celostátní úrovni. Řeči typu, že jsem na výplatní pásce Agrofertu, považuji za dehonestaci své osoby. Je mi líto, že pan Kalousek a další si neudělají čas na to, aby si alespoň přečetli můj životopis.

Přesto ale bude existovat podezření, jestli nehájíte více zájmy hnutí ANO, když je váš předseda obviněný z trestného činu. Stojí vám to za možná i neklidné spaní?

Samozřejmě už mi to trošku život komplikuje, nemůžu říci, že bych byl necitlivý a tyto věci nevnímal. Budu se snažit svou činností přesvědčit všechny, že naše komise pro kontrolu GIBS pracuje nestranně a otevřeně. S tím, co nebude v režimu tajné, se budeme snažit pravidelně seznamovat i sněmovnu.

Jaký je váš názor na práci končícího ředitele Murína? A jaký máte názor na chování vašeho předsedy Babiše, který měl panu Murínovi sdělit, že pokud sám neskončí, bude to s ostudou?

Mně velmi vadilo, že pan Murín začal veřejně tvrdit, jak je panem Babišem tlačený k odchodu z funkce. Ten rozhovor s panem Babišem ale proběhl mezi čtyřma očima a nikdo jiný neví, co zaznělo. Navíc podle mých informací obvinění pana Babiše ze strany pana Murína předcházela schůzka pana Murína s některými poslanci ODS a pirátů.

Jak to víte?

Mám to od některých poslanců, vím, že se toto prostě odehrálo. To byl prvopočátek politizace celé věci. Jako vedoucí pracovník vím, že můžu mít rozhovor se svým podřízeným a můžu mu něco říci. Ale představa, že můj podřízený půjde a bude tu věc medializovat a v podstatě tím poškodí svou vlastní organizaci, to je pro mě úplně nemyslitelné. Já jsem tento krok pana Murína nepochopil. Mohl postupovat jinak, například požádat o slyšení na bezpečnostním výboru či komisi pro kontrolu GIBS. To sice udělal, ale až později. Nedovedu si představit, že jako ředitel záchranky bych mluvil se svým nadřízeným, tedy hejtmanem, a potom s tím šel do médií. V případě bezpečnosti je to pro mě ještě více nepochopitelné.

Ale přece jen, pokud pan Babiš evidentně nechtěl pana Murína ve funkci ředitele, nebyla to už veřejná věc? Nemá mít veřejnost právo na informace, pokud jde o předsedu vlády? Zejména když je takový politik vyšetřovaný policií a obviněný z trestného činu se škodou padesát milionů korun?

Ze zákona o GIBS je jasně dané, jak lze ředitele GIBS odvolat. Tomu mělo předcházet projednání ve výboru pro bezpečnost a poté jednání ve vládě. Myslím, že to byla zbytečně zpolitizovaná záležitost, která nikomu z aktérů neprospěla. To je všechno, co k tomu mohu říci.

Ještě mi řekněte, co se vám nelíbilo na činnosti pana Murína kromě jeho postupu před odchodem z funkce? Pokud vím, vy jste v minulosti kritizoval hospodaření GIBS.

Napsal jsem k tomu článek, který následně otiskly Parlamentní listy. Jeden z problémů jsem viděl v tom, že v průběhu roku 2017 GIBS dostala mimořádné prostředky na získání nových příslušníků a z této částky využila pro tento účel jen část a část šla na odměny stávajících příslušníků. Přitom v minulosti se dávalo na tyto odměny kolem 12 milionů a loni to bylo 30 milionů. A těch problematických věcí bylo více.

Pokud vím, zástupci GIBS toto následně vysvětlovali. Jste si skutečně jistý, že můžete porozumět tak specifické oblasti?

Nepopírám, že je to pro mě naprosto nová věc. Vím, že řešení stížností ve zdravotnictví je něco trošku jiného. Ale já předpokládám, že v komisi máme zkušené lidi, kteří mi pomůžou. Ať už je to profesorka Válková, bývalý ministr vnitra Milan Chovanec, nebo pan doktor Ondráček, u kterého jsem rád, že v komisi zůstal. Protože jeho kvalifikaci a minulost policisty jako vyšetřovatele nikdo nezpochybňuje. Budeme pracovat kolektivně.

Přece jenom ale přítomnost komunistického poslance Ondráčka, který v roce 1989 zasahoval proti lidem, vyvolává hodně emocí a nesouhlasu. Nebylo by přece jen lepší spolupracovat s někým jiným?

Promiňte, to je skoro protimluv. Vy se ptáte mě a dalších na odbornost, a přitom chcete, abych nespolupracoval s člověkem, který je odborník? Ano, má černou tečku z mládí, ale pokud bychom se na to dívali takto, tak bychom se dostávali úplně někam jinam. Komunistická strana ho nominovala do této komise a nikdo proti tomu nic neměl. Včetně těch, kteří potom přišli s velkou kritikou, když byl nominovaný na předsedu a také zvolen.

Což ale vyvolalo velké demonstrace. Nebojíte se, že mohou nastat i nyní?

Ale přece při volbách předsedy komise byly čtyři neúspěšné pokusy. Opozice ani neměla na toto místo žádné kvalitní kandidáty. Dokonce se ani neshodla na jednom společném kandidátovi. Teprve potom jsme se v ANO dohodli, že budu kandidovat já. S tím, že svou práci budu dělat zcela nestranně.

Sociální demokraté stále silněji vaši volbu kritizují. Počítáte s tím, že byste mohl o místo přijít, kdyby třeba v rámci koaličních dohod ANO a ČSSD trvala ČSSD na tom, aby toto místo zastával poslanec jiné strany?

Termín dalšího pokusu o volbu předsedy komise pro kontrolu GIBS byl v plánu práce sněmovny poměrně dlouho, dokonce došlo k posunutí termínu o týden. Po celou dobu tam ležela jména osob nominovaných jednotlivými poslaneckými kluby, tedy i mé. Pokud by to byl skutečně důvod nespokojenosti ČSSD s nominací mé osoby či obecně nominace za hnutí ANO, potom jsem přesvědčen o tom, že bylo dost času to při vzájemných jednáních zohlednit a požádat například o stažení nominace.

Když jste v ANO debatovali o obsazení vedení této komise, neříkali jste si, že by postup vašeho hnutí mohl zkomplikovat vznik vládní koalice s ČSSD? Přece jen se dalo čekat, že vaše zvolení hlasy ANO, SPD a KSČM vyvolá u sociálních demokratů pozdvižení.

Nejsem členem vyjednávacího týmu, předpokládám, že se tak nestalo, nediskutovalo se o tom ani na poslaneckém klubu ANO. Proto bych uvedenou výhradu uplatněnou ze strany některých poslanců ČSSD až po volbě považoval spíše za záminku než za skutečný důvod.