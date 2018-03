Na Václavském náměstí protestovalo 25 tisíc lidí, spočítal operátor. Pár křiklounů, míní Ondráček

před 3 hodinami

Další tisíce lidí protestovaly proti zvolení Zdeňka Ondráčka (KSČM) do čela komise pro kontrolu GIBS v jiných českých městech.

Praha - Proti zvolení komunistického poslance Zdeňka Ondráčka do čela komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) protestovalo v pondělí večer na Václavském náměstí přibližně 25 tisíc lidí. Vyplývá to z odhadů, které mobilní operátor T-mobile poskytl Aktuálně.cz. Ondráček na funkci rezignoval sám v úterý, a to ještě před hlasováním sněmovny o jeho odvolání.

"Podle našeho odhadu se včerejší demonstrace na Václavském náměstí zúčastnilo přibližně 25 tisíc lidí," řekl deníku Aktuálně.cz mluvčí společnosti T-mobile Lukáš Hrabal. Policie ještě v pondělí hovořila o deseti tisících demonstrantů.

Mobilní operátoři často pomáhají při masových shromážděných určovat počet zúčastněných. "Standardně se v těchto případech postupuje tak, že se zjistí průměrný počet uživatelů (zákazníků operátora) na místě v daný den a hodinu v předchozích týdnech, poté ve sledovaný den a hodinu, vypočte se rozdíl a ten se následně přepočítá na celou populaci," vysvětlil Hrabal.

Lidé protestovali také mimo Prahu. V Brně na náměstí Svobody svůj nesouhlas s pátečním zvolení Ondráčka vyjádřilo téměř 3500 lidí. V Plzni se protestní akce zúčastnilo na 1500 lidí. Další stovky Čechů protestovaly v Ostravě, Hradci Králové, Pardubicích, Českých Budějovicích či Liberci.

Ondráček při svém projevu ve sněmovně počet demonstrantů zpochybnil. Opakovaně mluvil o desítkách či stovkách lidí. Později protestující označil za křiklouny. "Neodstupuji z této funkce, protože tu je pár křiklounů na ulici, ale protože jsem vyhodnotil bezpečnostní situaci sebe a svojí rodiny," řekl před poslanci viditelně rozladěný Ondráček.

Opoziční poslanci jeho rozhodnutí uvítali. Stejně tak organizátoři pondělního protestu nazvaného Ne Ondráčkovi. "Ohlášenou rezignaci pana Ondráčka vítáme jako splnění toho, oč usilovala naše petice i včerejší protestní shromáždění po celé zemi. A je skvělou zprávou, že ozvat se proti návratu komunistů k moci má smysl," uvedla organizátorka Lucie Kohoutová.

"Projev poslance Ondráčka, který se pokusil včerejší shromáždění desetitisíců lidí bagatelizovat jako 'pár křiklounů na ulici', tedy evidentní lež tváří v tvář záběrům zaplněného Václavského náměstí, je podle nás nejlepším dokladem jeho pohrdání demokratickými hodnotami a schopnosti bezskrupulózního manipulování s pravdou," dodala.

Protesty, které byly původně mířené proti zvolení Ondráčka, se obrátily i vůči premiérovi v demisi Andreji Babišovi. Lidé volali po jeho rezignaci. Místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek po úterním jednání sněmovny řekl, že podle něj byla primárně demonstrace zacílená proti předsedovi hnutí ANO. "My to vnímáme, že to byla především akce a demonstrace proti panu Babišovi, proti našemu hnutí, proti vládě," uvedl. Až druhotně podle něj šlo o protest proti Ondráčkovi.

Komunistický poslanec před rokem 1989 jako příslušník Sboru národní bezpečnosti násilně zasahoval proti lidem, kteří v rámci takzvaného Palachova týdne demonstrovali proti tehdejšímu režimu. Ondráček se dodnes od svých činů nedistancoval.

Video: Podívejte se na projev poslance Ondráčka