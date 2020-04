"Je to lež". Zeman se zastal kancléře Mynáře ohledně čínského dopisu i zabijačky

Prezident Miloš Zeman se v rozhovoru pro rádio Frekvence 1 zastal hradního kancléře Vratislava Mynáře v souvislosti s kauzou výhružného dopisu od čínské ambasády zemřelému předsedovi Senátu Jaroslavu Kuberovi i ohledně zabijačky, kterou si Mynář uspořádal v Osvětimanech.

Podle dřívějšího zjištění Deníku N si Kancelář prezidenta republiky prostřednictvím kancléře Vratislava Mynáře objednala od čínské ambasády výhružný dopis bývalému šéfovi Senátu Jaroslavu Kuberovi (ODS) kvůli jeho zamýšlené cestě na Tchaj-wan.

Dokument, odhalený v půlce února online deníkem Aktuálně.cz, v němž měla čínská ambasáda hrozit trestem Kuberovi i českým firmám v Číně, pokud se cesta uskuteční, odsoudila řada českých politiků. Kuberův nástupce Miloš Vystrčil (ODS) se minulý týden obrátil dopisem na Zemana a vyjádřil s postupem Mynáře nespokojenost.

Prezident v neděli v rozhovoru pro Frekvenci 1 uvedl, že Vystrčilův dopis obdržel a že už na něj reagoval. "Pan kancléř veřejně prohlásil, že Deník N lže a že k ničemu takovému nedošlo. Tak co chcete víc?" zeptal se. Mynář už dříve uvedl, že dokument nebyl dopisem, který by byl adresován Kuberovi, ale písemným stanoviskem Číny.

Nezisková organizace Transparency International nicméně uvedla, že dle její právní analýzy Mynář jednal v rozporu se svými pravomocemi a porušil zákon, protože mu jako vedoucímu Kanceláře prezidenta republiky Miloše Zemana nepřísluší vykonávat zahraniční politiku státu. Mynář se dle organizace mohl dopustit trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby.

"Prezident republiky sice může jednat navenek a dokonce sjednávat mezinárodní dohody, v čemž mu jeho kancelář asistuje, ke každému rozhodnutí v tomto směru však prezident republiky potřebuje spolupodpis premiéra nebo pověřeného ministra," uvedla Transparency International.

Mynář proto dle organizace jednal bez jakéhokoliv mandátu. Odpovědnosti za zneužití pravomoci ho nezbavuje ani schválení ze strany nadřízeného, byť v jeho případě by to byl prezident republiky, který je z výkonu své funkce neodpovědný, dodala organizace.

"V tomto duchu se tedy v blízké době obrátíme na orgány činné v trestním řízení, aby prověřily bližší okolnosti odeslaného dopisu a rozhodly, zda je jednání jeho samého a jeho spolupracovníků natolik závažné, že je zároveň trestným činem," uvedl na počátku dubna právník organizace Petr Leyer.

KPR si vyžádala informace, uvedly zdroje

Deník N uvedl koncem března s odkazem na "tři velmi dobře informované lidi z diplomacie, okolí premiéra i z blízkosti čínské ambasády", že si Kancelář prezidenta republiky od čínské strany vyžádala informace, jak bude reagovat, když předseda Senátu pojede na Tchaj-wan. Mynář se kvůli tomu měl setkat se zástupcem čínského velvyslance.

Kancléř následně vydal k případu své prohlášení. Kategoricky v něm odmítl, že si Kancelář prezidenta republiky jeho prostřednictvím objednala tzv. výhrůžný dopis zesnulému Kuberovi. Příslušný dokument dle něj není oficiálním dopisem, není podepsán a není adresován Kuberovi.

Podle Mynáře Čína prostřednictvím své ambasády Zemana a vládu od podzimu upozorňovala, že cestu Kubery na Tchaj-wan by považovala za porušení vzájemných smluv. "S blížícím se termínem připravované cesty velvyslanectví Čínské lidové republiky formulovalo pozici své země i písemně do tzv. non-paper (tj. stanoviska), ve kterém české straně dává na vědomí svoji reakci v případě, že cesta bude realizována," dodal.

Toto stanovisko se podle něj stalo součástí dokumentů, které Kancelář prezidenta republiky připravovala pro jednání Zemana a nejvyšších ústavních činitelů. Dokument byl nalezen v pozůstalosti Kubery po jeho smrti. Na doplňující dotazy ohledně jeho vzniku ale kancléř Mynář opakovaně odmítl odpovědět.

Prase by umřelo hlady

Prezident Miloš Zeman se v nedělním rozhovoru pro Frekvenci 1 krátce vyjádřil i k zabijačce, kterou Vratislav Mynář v pátek v době nouzového stavu kvůli koronaviru uspořádal ve své restauraci bez vědomí hygieniků. Akce se zúčastnilo šest lidí včetně osvětimanského starosty. Mynář se o víkendu hájil tím, že prase bylo potřeba zabít, jelikož bylo nemocné a uhynulo by. Uvedl také, že účastníkům páteční zabijačky nechal udělat rychlotesty na přítomnost koronaviru.

Zeman řekl, že se o zabijačce dozvěděl až následně. "To prase nebylo nemocné. To prase bylo hladové, a to proto, že penzion je zavřený, takže zbytky potravin, kterými se krmilo, neexistují. A prase by umřelo hlady. Pojďme od toho a budeme se bavit o důležitějších věcech," odpověděl na dotaz moderátora.

Kancléř Mynář v sobotu k záležitosti uvedl, že se akce odehrála ve veřejnosti nepřístupném a soukromém areálu. "Všichni měli roušku a ještě podmínkou těch lidí bylo, že by rádi věděli, že nikdo, kdo bude na té zabijačce účasten, nemá vir," prohlásil Mynář, který proto požádal lékařku, aby účastníkům provedla test zaměřený na koronavirus.

Vendula Ševčíková z hygienické stanice Zlínského kraje v sobotu nicméně serveru Blesk.cz řekla, že v obci Osvětimany nebyla nahlášena žádná zabijačka. "Za dodržení hygienických podmínek by zabijačka byla možná pouze pro členy domácnosti," uvedla.

Nouzový stav zatím platí do konce dubna. Lidé by i nadále měli vycházet ze svých domovů jen v nezbytných případech, například do práce, pro potraviny či léky, povoleny jsou také vycházky do přírody či městských parků.

Od ostatních si má člověk udržovat alespoň dvoumetrový odstup, mít zakrytý nos i ústa a pohybovat se maximálně po dvou, pokud nejde například o členy jedné domácnosti.

VIDEO: Příběh prezidentského kancléře Vratislava Mynáře.