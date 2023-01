Je to famózní výsledek, řekl poražený Babiš. Havlíček chce, aby zůstal v čele ANO

Bezmála milion hlasů voličů dělil vítěze prezidentských voleb od poraženého kandidáta Andreje Babiše. “Uznávám porážku, blahopřeji novému prezidentovi,” řekl bývalý premiér a současný šéf hnutí ANO. A vyzval k tomu, aby voliči výsledek přijali.

Andrej Babiš dorazil do volebního štábu na pražský Chodov kolem čtvrté hodiny odpoledne. Že se novým prezidentem stane jeho soupeř, bylo však pravděpodobné již brzy po začátku sčítání. Pavel vedl od prvních minut, kdy se přitom sčítají menší volební okrsky, v nichž v prvním kole vítězil spíše Babiš. Nakonec byl rozdíl mezi finalisty voleb skoro 17 procentních bodů.

Babiš vystoupil s projevem na krátké tiskové konferenci. Petru Pavlovi pogratuloval k vítězství a vyzval všechny, aby výsledky akceptovali.

Navzdory tak výrazné prohře označil výsledek za famózní. "Dva miliony tři sta tisíc hlasů je víc než výsledek Spolu a PirSTAN ve sněmovních volbách," řekl a naznačil, že jeho hnutí ANO se teď bude soustředit na volby v roce 2025. "Pro hnutí je to nová motivace, abychom oslovili nové voliče a zásadním způsobem vyhráli v parlamentních volbách," doplnil.

Zda do nich opět půjde jako lídr ANO, neuvedl. O tom, jestli zůstane v jeho čele, podle něj rozhodne předsednictvo už 8. února. "Vybudoval jsem hnutí, to je úspěšné a to pojede dál. Budeme mít předsednictvo, tam vyhodnotíme, co dál. O tom, kde budu nebo nebudu, rozhodne předsednictvo," zopakoval.

První místopředseda ANO Karel Havlíček novinářům řekl, že jednoznačně chce, aby předsedou Babiš zůstal. Podobně se vyjádřil poslanec ANO Robert Králíček, který jako jeden z mála ve volebním štábu sešel mezi novináře. Členové hnutí totiž sledovali sčítání hlasů v restauraci Columna na pražském Chodově v odděleném salonku v prvním patře.

"Už v prvním kole dostal zhruba dva miliony hlasů, ten mandát je silný a pokračovat v politice by měl," uvedl Králíček. On, Havlíček i šéfka poslanců Alena Schillerová také výsledek označili za úspěšný. "Je to historické množství hlasů pro hnutí ANO, čekají nás další volby," doplnila. Hnutí si teprve bude analyzovat, kde v kampani před druhým kolem Babiš udělal chyby.

Letošní třetí přímá prezidentská volba nabídla historicky nejvýraznější vítězství. Před deseti lety porazil Miloš Zeman Karla Schwarzenberga skoro o deset procentních bodů a pět let nato oslavoval úspěch znovu s tříprocentním náskokem nad Jiřím Drahošem.

Video: Novým prezidentem se stal Petr Pavel, osobně mu pogratulovala Čaputová. Babiš uznal porážku