Bolestivý obrat pro Romana Janouška, po zásahu Ústavního soudu ztrácí nový proces

Politický podnikatel Roman Janoušek měl od loňského října obrovskou šanci, že se dočká nového procesu ve své kauze. Jeden ze senátů Ústavního soudu vyhověl jeho stížnosti, jíž se bránil proti zamítnutí žádosti o obnovu svého případu. Nyní se však ozvalo celé plénum Ústavního soudu, jenž zaujalo opačné stanovisko. Podle expertů oslovených Aktuálně.cz to znamená jediné: nový proces se konat nebude.

"Kdybych byl soudcem rozhodujícím o obnově, tak řeknu něco v tom smyslu, že tu sice máme nález Ústavního soudu, který by byl bez dalšího zavazující, ale mezitím se Ústavní soud vyjádřil opačným sjednocujícím stanoviskem. Tím dal najevo, že původní nález považuje za vybočení z judikatury, takže my s tím podle toho budeme pracovat," řekl deníku Aktuálně.cz ústavní právník Jan Kysela.

Lobbista dostal pravomocný trest 4,5 roku za ohrožení pod vlivem návykové látky a těžké ublížení na zdraví, opilý svým vozem před osmi lety srazil jednapadesátiletou ženu. S výsledkem kauzy se nesmířil, podal žádost o obnovu procesu. Nejprve ji zamítl Městský soud v Praze, následně tento verdikt v lednu 2017 potvrdil Vrchní soud v Praze. Podle obou instancí Janoušek nové důkazy nepředložil, jeho návrhy vyhodnotily jako pouhé hypotézy.

Politický podnikatel ale boj o nový proces zvrátil u Ústavního soudu. Loni v říjnu jeho stížnosti vyhověl senát soudce Radovana Suchánka. Podle něj nižší instance postupovaly příliš horlivě. "Nové vyhodnocení, resp. přehodnocení všech důkazů v jejich vzájemné souvislosti a poměřování relevance a důkazní váhy jednotlivých z nich přísluší až soudům rozhodujícím v novém řízení, tedy po povolení obnovy řízení," uvedl klíčový argument Suchánek.

Jinými slovy pražský městský soud měl rovnou nařídit nový proces, teprve pak Janouškem předložené závěry zvážit. Po zásahu Suchánkova senátu už se pražská instance začala lobbistovou žádostí opět zabývat, v jejím projednávání bude pokračovat 20. května. Mezitím se na stůl senátu Ústavního soudu vedeného soudkyní Kateřinou Šimáčkovou dostal od jiného stěžovatele podnět, jenž se také týkal obnovy řízení.

Vybočení z dosavadní praxe

Zmíněný senát směřoval k závěru, který by přinesl na problematiku opačný pohled než Suchánek. Vznikl by nepřípustný zmatek mezi nálezy. Proto se senát soudkyně Šimáčkové obrátil na plénum, v němž jsou zastoupení všichni soudci Ústavního soudu. Plénum mělo rozpory odstranit a přijít s jednotným výkladem. Minulý týden rozhodlo, tuto středu o informovalo výsledku.

"Lze tak uzavřít, že 'skutečnosti nebo důkazy soudu dříve neznámé' (…) soud hodnotí již v řízení o povolení obnovy a zjišťuje jejich význam pro pravomocně skončené trestní řízení. Nemůže se tak jednat o skutečnosti nebo důkazy hypotetické či zjevně pochybné, nýbrž musí skýtat (…) plně odůvodněný předpoklad o tom, že na jejich základě by skutečně mohlo dojít ke změně původního pravomocného rozhodnutí," zní klíčová pasáž stanoviska.

Rozhodnutí jde přímo proti smyslu nálezu senátu soudce Suchánka. Plénum jeho verdikt zkritizovalo a výslovně potvrdilo to, o čemž už dříve mluvila řada právních expertů: Suchánek vybočil z dosavadní běžné praxe rozhodování Ústavního soudu. Výrok pléna přišel jen pár týdnů předtím, než bude Městský soud v Praze pokračovat v novém projednání Janouškovy žádosti. A vliv bude mít podle odborníků zásadní.

Plénum je trumfové eso

"Soud bude rozhodovat ve stavu judikatury, která bude platná v době jeho rozhodování. Soud už nyní zná stanovisko pléna Ústavního soudu, které bude publikované ve Sbírce zákonů. V podstatě bych řekl, že stanovisko pléna má v tuto chvíli větší sílu," sdělil deníku Aktuálně.cz bývalý dlouholetý ústavní soudce Stanislav Balík.

Pražská instance získala prostor, jenž jí předtím senát soudce Suchánka dramaticky zúžil. Může pečlivě zvážit, zda jsou Janouškem předložené tři znalecké posudky jeho zdravotního stavu, snažící se ho vyvinit, tak silné, že stojí za nové otevření kauzy. Pokud po zvážení důkazů opět Janouškovu prosbu shodí pod stůl, může se opřít o stanovisko pléna Ústavního soudu.

"Kdybych byl tím soudcem já, ujasním si hierarchii právě tímto způsobem. Koneckonců ten soudce má oporu i v předchozí judikatuře Ústavního soudu, protože tohle (Suchánkův nález) bylo opravdu vybočení, na které velmi rychle reagoval celý Ústavní soud," uvedl Kysela. "Plénum je trumfové eso. Kdybych byl soudcem obecného soudu, tak bych si řekl, že za mnou stojí plénum a pojedu podle jeho stanoviska," zmínil Balík.

Bývalá ústavní soudkyně Eliška Wagnerová upozorňuje, že Městský soud v Praze nemůže Suchánkův nález ignorovat. Musí ho brát ve zřetel. Janouškovu žádost vyřizuje soudce Tomáš Kubovec. "Kdybych seděla v pozici toho soudce, budu vycházet z toho, co rozhodl Suchánek. Ale budu to vykládat rozumně s přihlédnutím, možná i mlčenlivým přihlédnutím k tomu, co říká v některých bodech stanovisko pléna," řekla Aktuálně.cz.

Musí se zjistit, zda to jsou skutečně nové důkazy

Klíčové je podle ní v nynější situaci důsledné posouzení lobbistou předložených návrhů. "Soudce by měl zjistit, zda to, co je mu nabízeno, jsou skutečné nové důkazy. Je potřeba si položit otázku, jestli je to jen polemika s tím, co už bylo uděláno, nebo nový znalec přinesl něco, co ten původní vůbec nehodnotil," podotkla Wagnerová. Připomněla pak, že obnova procesu má smysl jen tehdy, kdy může přinést pro odsouzeného příznivější výsledek než poprvé.

Deník Aktuálně.cz k současnému vývoji oslovil Janouškova právního zástupce Lukáše Trojana, jeho stanovisko se ale získat nepodařilo. Advokát nebyl k zastižení. Městský soud v Praze, kde nyní Janoušek hraje o otevření případu, zůstává zdrženlivý. "Předseda senátu se se stanoviskem Ústavního soudu seznámí, více to v tuto chvíli komentovat nebudeme," řekla Aktuálně.cz mluvčí instance Markéta Puci.

Roman Janoušek ve svém trestním příběhu jeden dílčí úspěch už zaznamenal. Ve čtvrtek se měl po přerušení trestu - na svobodě je od března 2016 kvůli údajnému chronickému subdurálního hematomu po předchozím úrazu a operaci hlavy - vrátit do vězení. Ale Krajský soud v Brně 15. dubna v neveřejném řízení rozhodl, že na svobodě může zůstat ještě rok. Jak už dříve upozornilo Aktuálně.cz, původně lobbista žádal o dvouletý odklad.