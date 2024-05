Možná někde ujel, říká Janda o stíhaném šéfovi tenisu. A sní o ministerstvu sportu

V současné sněmovně není žádný sportovec s tak úspěšnou kariérou, jakou prožil poslanec ODS a bývalý skokan na lyžích Jakub Janda. Sportu se dnes věnuje v politice, sedí i v dozorčí komisi Národní sportovní agentury, která rozděluje miliardy pro sport. Podle kontrol ale v minulosti peníze mizely naprosto neprůhledně, několik funkcionářů skončilo před soudem. "Poměry se změnily," tvrdí Janda.

Jakub Janda má ve své kanceláři ve sněmovně dvě ocenění. Křišťálový pohár si právě přinesl z Národního muzea. "Pohár jsem získal za celkové vítězství ve Světovém poháru v letech 2005/2006. Byl jsem první Čech, který vyhrál celkové pořadí v olympijském sportu," ukazuje. Druhým je dřevěná soška lyžaře za poslední vítězství ve Světovém poháru. Manželka ji ale doma nechtěla, přišlo jí to jako kýč, vysvětluje.

Jste jedním z poslanců, který se nejvíce věnuje postavení sportu v Česku. Také jste v dozorčí radě Národní sportovní agentury, která podle zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu nesledovala využití sportovních dotací, celkem jde o 26,5 miliardy korun.

Musím hned upozornit, že zpráva se týká období 2019 až 2022, což je minulost. Od té doby se poměry v Národní sportovní agentuře výrazně změnily. A já jednoznačně stojím za novým předsedou Ondřejem Šebkem (agenturu vede od prosince 2022, dříve působil v pardubickém hokeji a vedl veslařský svaz, stejně jako Janda je členem ODS - pozn. red.).

Přesto jde o závažná zjištění o práci agentury.

Samozřejmě chceme po agentuře vysvětlení. Určitě to nijak nepodceňujeme. Ondřej Šebek se opravdu velmi snaží, ale sportovní prostředí mu to neusnadňuje. Lidé ve sportu by nejraději dostali peníze a pak se už o ně starali sami. Ale to prostě nejde. Jsou to peníze státu a ten musí jejich rozdělování a využití kontrolovat. Nemá to fakt jednoduché.

Nepřijde vám, že problémů kolem sportu je hodně? Šéf tenisového svazu Ivo Kaderka je trestně stíhaný kvůli podezření ze zneužití dotací, před soudem stojí bývalý šéf fotbalu Miroslav Pelta, šéfa lyžařského svazu Davida Trávníčka obžalovaného z korupce čeká ho soud. A když zahajoval mistrovství v hokeji šéf hokejového svazu Alois Hadamczik, diváci ho vypískali.

Pokud jde o Lojzu Hadamczika, dobře ho znám, je stejně jako já ze severu Moravy. Nebudu ho nijak hanět, respektuji, že si ho hokejisté vybrali za svého předsedu, a jsem přesvědčený, že pro hokej udělal mnoho dobrého. Celý život hrál hokej, dělal trenéra, do toho podnikal a dostal se na nějakou úroveň. Když jsem se byl v Kravařích podívat, co za přispění města vybudoval, viděl jsem, jak moc se jim toho podařilo. Mají tam krásný sportovní areál, investují hodně do dětí a mládeže, nemyslí jenom na sebe.

Co říkáte na dění ve fotbalu třeba kolem pana Pelty?

Je to už hodně stará věc, počkejme si na konečný verdikt soudu. Pokud vím, tak se odvolal, a já věřím ve spravedlnost naší justice. Co mám k tomu více říct? Jestli pochybil, ať pyká. Je ale důležité ctít presumpci neviny, často nějakého člověka odsoudíme už dopředu a zničíme mu život.

A co pan Kaderka, který podle mnohých vládl tenisu pevnou rukou? Národní sportovní agentura po klubu chce, aby vrátil dotaci.

Opět nebudu ten, kdo bude někoho kritizovat, když ještě neproběhl soud. Podívejte se například na to, že máme nejlepší ženský tenis na světě, několik hráček je v první stovce.

Je to zásluha pana Kaderky?

Já ho nechci hájit, ale myslím, že nějaký podíl na tom nepochybně má. Určitě všechno nedělal špatně. Možná někde ujel, ale ať opravdu rozhodne soud.

Nezlobte se, ale není na místě posuzovat dění v českém sportu přísnějším pohledem? Nejste trošku podjatý jako bývalý sportovec, který má ke sportovním funkcionářům blíž?

Určitá solidarita mezi sportovci je. Ale já bych mohl podobně říct, že když vyjde kritický článek o sportu, vy budete zase více solidarizovat s novináři. Nejsem ale nijak podjatý, já přece říkám "padni komu padni". A pokud někdo švindloval, ať je potrestán.

3:05 Ukázka z rozhovoru s poslancem ODS Jakubem Jandou o aktuálním dění ve sportu a rozdělování dotací. | Video: Radek Bartoníček

Hnilička byl spíš oběť, sport řídit neměl

Když za vlády Andreje Babiše vznikala Národní sportovní agentura, mnozí ujišťovali, jak už se budou dotace rozdělovat spravedlivě a jak bude vše transparentní. Ale problémy jsou stejné jako v době, kdy agentura nebyla.

Myslím, že se situace ohledně rozdělování dotací zlepšila, i když jsem vznik agentury nepodpořil (poslanci ji schválili o jeden hlas nejtěsnější většinou, když přehlasovali veto Senátu - pozn. red.). Ale za naší vlády nastaly změny. Předseda agentury už nemá tak silné pravomoci, kdy mohl sám rozhodovat, navíc nastala změna předsedy.

Vezměte si ale, že agentura musí posuzovat přes deset tisíc žádostí, což znamená, že nikdy nemůžete vyloučit, že se nějaký žadatel nepokusí o podvod. Ale děláme opatření, abychom to minimalizovali. Velmi důležité bude, aby se celý systém digitalizoval, což přinese další transparentnost.

Prvním předsedou agentury byl Babišův poslanec Milan Hnilička, bývalý hokejový brankář. Nakonec byl fakticky nucen odejít po auditu ministerstva financí, který zjistil mnoho nesrovnalostí. Jak hodnotíte jeho éru?

Já se ho zastanu, protože si myslím, že on byl spíš obětí toho systému. Měl vybudovat agenturu, což byl nesmírně těžký úkol. Na něco takového potřebujete armádu schopných a zkušených lidí, aby se úřad hospodařící s miliardovými částkami a vyššími tisícovkami dotačních žádostí dokázal úspěšně rozjet. Právě na chaotické fungování agentury v období předsedy Hniličky upozornil též Nejvyšší kontrolní úřad.

Není v tom opět ta vaše solidarita mezi sportovci?

To bych neřekl, byť jsme se znali. Jako aktivní sportovci jsme se potkávali, já skákal za Liberec, on hrál v Liberci hokej za Bílé tygry. Když bylo jaro, párkrát jsme se potkali někde v baru. Když šel do čela agentury, tušil jsem, že to nedopadne dobře. Agenturu měl řídit nějaký zkušený manažer, nezatížený politickým backgroundem, a ne on.

Sportovcům pomůže nový zákon

Kdy konečně bude fungovat rozdělování dotací tak, aby to bylo spravedlivé a transparentní a aby podpora sportu byla co nejefektivnější?

Jsem už léta příznivcem vzniku ministerstva sportu.

Jako že bychom měli dalšího ministra?

To ne, nevzniklo by další ministerstvo s dalšími úředníky. Jsem přesvědčený, že by šlo některá ministerstva spojit. A jedno by mohlo být ministerstvo sportu spolu s dalším, například s ministerstvem kultury, jak je to v sousedním Rakousku. Agenda cestovního ruchu by mohla přejít též z ministerstva pro místní rozvoj, neboť ta se sportem úzce souvisí a je to taky zavedená praxe v několika evropských státech.

Proč?

Protože sport je v naší zemi Popelkou, která je stále přehlížená. Já se snažím sport hájit všude, kam chodím, ale nestačí to. V Poslanecké sněmovně se mluví o důchodech a spoustě dalších věcí, ale dovedete si představit, že by se mluvilo o tom, že je třeba dát více peněz do sportu? Řekněme si na rovinu, že jsou důležitější věci než sport.

Jde do sportu málo peněz?

Ve sportu je peněz pořád málo. I když je třeba přičíst k tomu, co dává stát, také peníze krajů, měst a obcí. Určitě bychom měli víc investovat do sportovní infrastruktury. Když se rozdělují na toto peníze, tak žádosti jsou v mnohem větší výši, než kolik je možné poskytnout. Když jsem si někdy před čtyřmi lety nechal zpracovat studii, jaký máme dluh vůči sportovní infrastruktuře, tak to bylo 250 miliard korun. Při dnešních cenách by to bylo ještě podstatně více.

Rozpočet Národní sportovní agentury ale není malý.

Pokud bychom se bavili čistě o rozpočtu agentury, osciluje kolem šesti až sedmi miliard korun od vzniku v roce 2019. To je na celostátní podporu činnosti klubů, talentované mládeže, státní reprezentace a investic do nového vybavení nebo sportovišť prostě málo.

Rozpočet se v blízké budoucnosti asi moc měnit nebude, ale sportovci očekávají nový zákon o sportu.

Jde o velmi důležitý zákon. Moc mě to těší, sportu výrazně pomůže.

V čem?

Například legislativně zakotví základní pojmy, jako například profesionální či amatérský sportovec, trenér, sportovní svazy, což je klíčové pro správné nastavení fungujícího systému. Zároveň přinese zjednodušení pro tisíce žadatelů o finanční podporu v běžném provozu - ze složitého dotačního mechanismu na formát příspěvkový. Takovým krokem se razantně sníží byrokratická zátěž sportovních klubů a ještě k tomu jim budou peníze vyplaceny mnohem rychleji, než je tomu dnes.

Ale nezůstane jen u návrhu, když do konce volebního období zbývá rok a půl?

Věřím, že to stihneme. Návrh se připravuje opravdu velmi důkladně. A navíc za účasti zástupců všech stran, takže můžeme čekat, že by mohl mít všeobecnou podporu.

Mohu ten návrh vidět?

Vydržte. Do konce května bude v paragrafovém znění, pak ho pošleme k připomínkám na jednotlivá ministerstva a do listopadu by se měl objevit k projednávání ve sněmovně.

Přijdete mi jako dost velký optimista…

Já jsem optimista. To mi zůstalo ještě z doby, kdy jsem aktivně sportoval.

Video: Tento pohár byl v Národním muzeu. A tento manželka doma nechtěla, ukazuje Janda trofeje