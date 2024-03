"Co vy tady děláte?" Dominik Hašek po rozhovoru překvapil prezidenta Pavla

Olympijský vítěz z Nagana a bývalý špičkový hokejový brankář Dominik Hašek se v redakci Aktuálně.cz setkal s Petrem Pavlem. Když prezident vycházel ze studia pořadu Spotlight, kde ho zpovídala Zuzana Tvarůžková, jen několik kroků odtud dělal interview Hašek.

"Dobrý den, pane prezidente," pozdravil Hašek hlavu státu. "Co vy tady děláte?" podivil se Petr Pavel. Oba muži se přitom možná v budoucnu budou potkávat v politice. Bývalého hokejového reprezentanta a hráče kanadsko-americké NHL na podzim čeká kandidatura za TOP 09 do Senátu, a pokud uspěje, bude například rozhodovat o prezidentových návrzích na ústavní soudce.

O domácí politice ale při jejich krátkém rozhovoru nebyla řeč. Haška zajímalo, jaké bylo Pavlovo víkendové setkání s bývalým americkým prezidentem Billem Clintonem v pražském jazzovém klubu Reduta. To se uskutečnilo jako vzpomínka na akci z ledna roku 1994, kdy Clinton jako prezident USA strávil v tomto klubu večer s tehdejším českým prezidentem Václavem Havlem a zahrál si na saxofon.

"Bylo to velmi milé a dojemné," řekl Pavel Haškovi a vyprávěl o tom, jak ho požádal fotograf Tomki Němec, jestli by Clintonovi ukázal jeho archivní fotku právě z večera v roce 1994. Český prezident si album s fotografiemi do Reduty vzal, což bývalého amerického prezidenta z let 1993 až 2001 dojalo. Hašek se následně rozpovídal o tom, že v době Clintonovy vlády hrál v NHL a začínal se zajímat o politiku. Pavlovi se přiznal, že Clintona nejdříve moc nemusel, ale postupně se mu jeho politika zalíbila.

Dominik Hašek předtím v rozhovoru pro Aktuálně.cz se smíchem líčil, jak si s manželkou a malým synkem vzali v den druhého kola prezidentských voleb flanelovou košili, která se stala jedním ze znaků Pavlovy kandidatury.

"My jsme šli s ženou v druhém kole volit s velkou radostí Petra Pavla, byli jsme zrovna na horách, dopředu jsme si vyřídili volbu tam, oblekli si i se synem Honzíkem flanelové košile a šli," popsal Dominik Hašek, který se s prezidentem shoduje například v podpoře napadené Ukrajiny.

"Myslím, že dělá vynikající práci. Jeho prozápadní orientace je naprosto jednoznačná, za což jsem velmi rád. Líbí se mi také v domácí politice. Jasně, můžeme debatovat o nějakých detailech, ale to jsou zanedbatelné věci ve srovnání s tím, kam se snaží naši zemi orientovat. Za to má ode mě jedničku," dodal Hašek.

Video: Rozhovor s prezidentem Petrem Pavlem v pořadu Spotlight