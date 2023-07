Mezi učiteli je kvůli umělé inteligenci panika, ve škole přitom pomáhá, říká lektor

Před dvěma lety Ondřej Hrách spoluzaložil organizaci Aignos s cílem seznamovat školy s umělou inteligencí. Zatímco o počátcích projektu sám mluví jako o době středověku v užívání této technologie, nyní o zájem ze strany škol nemají nouzi. Radí jim, jak s její pomocí zefektivnit přípravu na hodiny i na co si dát pozor.

Jak moc jsou studenti na středních školách zběhlí ve využívání umělé inteligence?

Posouvá se to velmi rychle. Na začátku loňského prosince na našich workshopech o ChatGPT nikdo nevěděl, protože to byla technologie stará pár dní. Když se dnes ptáme, kdo má s umělou inteligencí zkušenost, je to už většina třídy.

K čemu ji používají?

Většinou se potutelně usmívají a nechtějí nic říct.

Slyšela jsem, že si tím usnadňují třeba psaní slohových prací.

To se samozřejmě nabízí. Snažíme se jim ale ukázat, že to nemusí být vždy dobrý nápad. ChatGPT ze svojí podstaty není úplně důvěryhodný zdroj faktů. Studenti z toho jsou často překvapení, hodně lidí to totiž začalo využívat místo Googlu. Ptají se třeba na otázky typu: Kde se narodil Petr Pavel? Zrovna tenhle dotaz vám doporučuju si vyzkoušet a položit ho vícekrát za sebou. ChatGPT v bezplatné verzi vám totiž pokaždé odpoví něco jiného.

Jaké jsou ty silné stránky této technologie?

Může pomoci při hledání inspirace nebo posloužit jako zdroj nápadů, se kterými můžete dál pracovat. Nápady bychom však neměli přebírat bezmyšlenkovitě. Konkrétní informace je potřeba vždycky ověřovat a zároveň počítat s tím, že bezplatná verze ChatGPT momentálně nemá nejaktuálnější znalosti ani přístup k internetu.

Jsou učitelé připraveni na to, že si děti vypomáhají umělou inteligencí?

Není učitel jako učitel. Jsou samozřejmě lidé, kteří před touto technologií zavírají oči. Nechtějí se do toho pouštět a cíleně se tomu vyhýbají. A pak jsou učitelé, kteří už ji nějak v praxi využívají nebo se o ni alespoň zajímají. A pak jsou tu třeba učitelé informatiky, kteří o umělé inteligenci už učí v hodinách.

Mě to spíš zajímalo z toho pohledu, jestli jim neuniká třeba právě to, že dětem zadají domácí úkol a ten za ně udělá ChatGPT.

V učitelské komunitě je kvůli tomu docela panika. Vznikají různá doporučení, jak s technologiemi pracovat. Leckdy stačí jen trochu pozměnit zadání. Nebazírovat na tom, že student ChatGPT nebo obrazové generátory nesmí používat. Spíše se snažit dávat zadání tak, aby nezáleželo na tom, jestli to student sám napsal, nebo vygeneroval, ale aby se otestovalo, jestli dostatečně rozumí tomu, co odevzdává.

Můžete uvést konkrétní příklad takového zadání?

Můžeme si třeba dát úkol napsat reportáž z dnešní akce. Já do ChatuGPT napíšu informace o akci a on mi z toho něco vygeneruje. Je dost pravděpodobné, že si vymyslí nepravdivé detaily. Takže pak článek upravím. A můžeme se společně bavit, proč jsem tam některé věci nechal a proč jsem některé změnil. Můžeme řešit, jakou funkci v článku mají určité citace. Otevírají se extrémně zajímavé možnosti, které ale vyžadují od učitele velké zapojení a aktivitu. A co si budeme povídat, učitelé jsou často zahlceni jinými věcmi.

Mohou ChatGPT nějak využít i učitelé?

Mnozí už to využívají. Generují si cvičení nebo návrh struktury hodiny. Najdou díky tomu inspiraci nebo typ cvičení, který by je nenapadl. Může jim to urychlit přípravu a zefektivnit práci.

Bude jednou umělá inteligence nedílnou součástí vzdělávání?

Čím dál větší část společnosti to tak vnímá. Do oficiálních osnov se to bude dostávat pomaleji. Účastníme se schůzek se zástupci ministerstva školství, kteří velmi dobře rozumí potřebě tyto informace zapracovávat do oficiálních doporučení. Podporují to, jen prostě změna shora zákonitě trvá déle.

Aignos Neziskový spolek Aignos se věnuje vzdělávacím aktivitám o umělé inteligenci. Za posledních sedm měsíců uspořádali téměř 100 workshopů, na kterých proškolili přes 1500 lidí. Zaměřují se především na školy, edukační programy nabízejí také pro firmy i veřejnost. Ve spolku je momentálně osm lidí. Za svoji aktivitu se dostali do užších nominací na Cenu Gratias Tibi udělovanou organizací Člověk v tísni lidem do 30 let, kteří pozitivně ovlivňují život ve společnosti.

Aignos jste založili v roce 2021. Sám jste to na setkání projektů navržených na Cenu Gratias Tibi udělovanou Člověkem v tísni nazval "středověkem" z pohledu umělé inteligence. Teď už jsme však o dost dále. Neděsí vás rychlost vývoje?

ChatGPT je neuvěřitelná věc, ale z hlediska technologického pokroku tahle aplikace skokové zlepšení neznamenala. Její výjimečnost spočívá v tom, že se díky ní užívání umělé inteligence velmi rozšířilo. A jestli mě to děsí? Takové slovo bych nepoužil, ale dopady na společnost mohou být velké.

Jaká jsou největší rizika?

Z krátkodobějších rizik bych zmínil riziko vzniku spousty falešného obsahu na internetu. Budeme muset mnohem zodpovědněji přistupovat k mediální gramotnosti a k ověřování, jestli jde o autentický obsah. V dnešní době vznikají už i generátory videí, dokonce některé z těchto technologií jsou už dostupné. Ve střednědobém horizontu hrozí rizika spojená s proměnami lidské práce a zaměstnaností. Technologie mohou nepředpokládanými způsoby ovlivňovat pracovní trh a podobu profesí, a to i těch kreativních.

Vy se kromě vzdělávání o umělé inteligenci věnujete také hudbě. Hrozí i hudebníkům, že je nahradí?

Že by místo živých zpěváků koncertovali roboti? Něco takového už existuje, ale neočekávám, že o to bude obrovský zájem. Lidi fascinuje, když sledují jiné lidi, tedy stejné bytosti z masa a kostí na stejném biologickém základě, jak dělají různé zajímavé věci. Proto podle mě umělce nebo sportovce umělá inteligence tolik ohrožovat nemusí. Nahradit člověka ale může třeba v určitých oblastech komponování hudby. Zvláště k filmům, trailerům či seriálům.

Ondřej Hrách Ondřej Hrách se celý život pohybuje mezi uměním a technologiemi. Vystudoval translatologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, v rigorózním výzkumu se věnoval interdisciplinárnímu pohledu na strojový překlad. Přeložil několik knih, poté působil pět let jako lingvista pro konverzační umělou inteligenci. Aktuálně spoluřídí neziskový spolek Aignos zaměřený na vzdělávání o umělé inteligenci a dlouhodobě se věnuje svému hudebnímu projektu Flaškinet, v němž hraje hudbu na skleněné lahve.

Slovy Stelly Zázvorkové z filmu Pelíšky tedy slavný skladatel filmové hudby Hans Zimmer nebude mít co žrát?

Ten se právě pořád uplatní. Stejně jako i kvalitní odborníci v dalších profesích. Mluvím třeba o nekonečných seriálech, kde každá epizoda má stejnou šablonovitou hudbu. Tam se už hovoří i o tom, že umělou inteligenci lze využívat i k psaní scénářů.

Často říkám, že nástroje umělé inteligence jsou pořád nejsilnější v rukou odborníků. Každý si dnes může snadno vygenerovat příspěvek na Instagram. Když vám ale bude záležet na kvalitě marketingové kampaně oslovující určitou cílovou skupinu, je lepší tím pověřit odborníky. A ti si klidně mohou pomoci umělou inteligencí.

Mluvil jste o rizicích krátkodobých a střednědobých. Jaká jsou dlouhodobá?

Tyto technologie mohou mít bezprecedentní dopady na naši společnost. Pravděpodobnost, že svět bude vypadat jako v Terminátorovi, kdy nás budou střílet roboti, je velmi malá. To nám asi nehrozí a experti věnující se bezpečnosti umělé inteligence ani nic takového netvrdí.

Společnost se však na těchto technologiích může stávat čím dál závislejší, a pokud se je nepodaří sladit s lidskými hodnotami, může to být pro lidstvo velmi nebezpečné. Kdybychom se jednou rozhodli, že chceme umělou inteligenci raději "vypnout", nemusí to být už možné. Bude totiž už tolik prorostlá společností, jako je například dnes internet, který také nemůžeme najednou vypnout.

Měl by se vývoj nejsilnější umělé inteligence pozastavit, jak požadovala výzva desítek tisíc expertů včetně Elona Muska?

Nemyslím si, že požadavky autorů měly šanci na úspěch, ale je dobře, že otevřený dopis vznikl. Určitě bychom neměli ignorovat rizika a podléhat bezbřehému optimismu o tom, že umělá inteligence je naší spásou a pomůže nám vyřešit všechny problémy. Samotná výzva byla sice možná trochu naivní, ale alespoň otevřela debatu v širší společnosti. Vidíme to i na středních školách. Ještě v prosinci jsme debatovali o možnostech této technologie, teď se nás mladí často ptají na rizika. Posunulo se to.

