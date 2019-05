Jablonecká firma strhla bez povolení vzácný zámeček. Rozčilila primátora

Vážení spoluobčané, dnes se v našem městě stalo něco, co nelze přehlédnout. Společnost Malina Safety se ❗️ bez povolení stavebního úřadu ❗️ rozhodla zbourat zámeček Schlaraffia. V dnešních velmi časných hodinách proto nechala zbořit věž zámečku do té míry, aby celý objekt pravděpodobně nenávratně poškodila, a nemohlo tak již nikdy dojít k jeho rekonstrukci. S ohledem na to, že se v jabloneckých poměrech jednalo o velmi unikátní stavbu, snažil jsem se od nástupu do funkce primátora tuto stavbu ve spolupráci s dalšími jabloneckými patrioty pro nás všechny uchovat. Za tímto účelem jsem se i osobně odvolal proti demoličnímu výměru a rovněž jsem navštívil ministra kultury s žádostí o prohlášení této budovy za státem chráněnou památku. Prohlášení ministerstvo kultury právě zpracovává. To, co se stalo, je smutné, děsivé a pobuřující zároveň. Tu správnou emoci si najde každý sám. Pan Malina evidentně nepatří mezi jablonecké patrioty a na tváři města mu vůbec nezáleží. Mamon je pro něj na prvním místě. Tento akt je hanbou nejen pro něj samotného, ale pro celou jeho společnost. Slibuji vám všem, že učiním veškeré možné kroky k tomu, aby toto chování nezůstalo bez odezvy. Milan Kroupa primátor Jablonce nad Nisou