Já do Bratislavy nejedu, oznámil ministrům Fiala. Co se dělo za zavřenými dveřmi

Zrušení společného zasedání české a slovenské vlády mělo podle zdrojů Aktuálně.cz jednomyslnou podporu na zasedání kabinetu Petra Fialy (ODS). Zdrženlivější komentáře zazněly jen od šéfa diplomacie Jana Lipavského (Piráti), proti se ale neozval žádný ministr. Černínský palác podle informací redakce uvažoval o přenastavení vzájemných vztahů poslední dva týdny.

Premiér Petr Fiala po středečním jednání vlády oznámil, že se neuskuteční společné zasedání českého a slovenského kabinetu, jehož další kolo se mělo konat příští týden v Bratislavě. Fialova koalice se ho rozhodla zrušit kvůli proruské politice vlády Roberta Fica.

"Není možné ignorovat zásadní rozdíly v názorech na klíčové otázky zahraničněpolitických témat, jako je třeba setkání slovenského ministra zahraničí s ministrem zahraničí Ruska," uvedl Fiala na síti X.

Podle informací Aktuálně.cz chtěli téma společného zasedání se Slováky řešit na vládě jak sám Fiala, tak ministři za STAN, kteří se na tom dohodli na koordinační schůzce ještě před jednáním kabinetu.

Šéf resortu průmyslu a obchodu Jozef Síkela si vzal hned zpočátku slovo a řekl, že by chtěl doplnit program zasedání o nový bod - jak se postavit k vládnímu výjezdu do Bratislavy.

"Není třeba," měl podle zdrojů redakce odvětit premiér Fiala a dodat, že o tom sám chtěl s kolegy mluvit. Nastínil, že považuje Ficovy výroky na adresu Ukrajiny a setkání slovenského ministra zahraničí Juraje Blanára s Putinovým šéfem diplomacie Sergejem Lavrovem za nadále neúnosné.

"Já do Bratislavy nejedu," pokračoval předseda české vlády a dodal, že nechce zbytku kabinetu nutit svoji vůli a vyzval ministry k debatě. Následovalo kolečko, v němž se všichni vyslovili stejně - pro dočasné zastavení exkluzivních kontaktů mezi českou a slovenskou vládou.

"Považovali jsme za správné gesto slézt z toho vrcholu pyramidy vzájemného přátelství," řekl k tomu Aktuálně.cz ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN).

Ficův projev k invazi

Zdrženlivější měl být jen ministr zahraničí Jan Lipavský, který dlouhodobě hájí - v diplomacii běžnou praxi -, že komunikovat se má do poslední chvíle s každým. Ani Lipavský se ale nevyslovil proti zrušení česko-slovenských konzultací, zatím na neurčito.

Resort zahraničí se však podle informací redakce zabýval změnou pozice vůči Slovákům poslední dva týdny. Diskuse v Černínském paláci spustil Ficův projev k druhému výročí ruské válečné agrese vůči Ukrajině. Slovenský premiér v něm vůči Rusku hovořil smířlivěji a uvedl, že Západ ruského vládce Vladimira Putina "falešně démonizuje" a že válka začala kvůli "ukrajinským neonacistům".

Jednou ze zvažovaných variant bylo, že se odvolá pražské jednání premiérů Visegrádské čtyřky sdružující vedle Česka a Slovenska ještě Polsko a Maďarsko. Premiér Fiala však zasedání nechal minulý týden v úterý uskutečnit. Naopak ho využil k tomu, aby své výhrady vůči slovenské zahraniční politice sdělil Ficovi osobně.

"Dali jsme jasně najevo, že se cítíme být součástí západního společenství, protože příčina, proč vláda došla k rozhodnutí, že odložíme mezivládní konzultace mezi Českem a Slovenskem, spočívá v tom, že naše pohledy na ruskou agresi proti Ukrajině se diametrálně rozchází," řekl Lipavský Českému rozhlasu k nakonec zvolenému řešení, zrušení společného zasedání vlády.

Co dál, ukážou prezidentské volby

Ministři pětikoalice se jen letmo dotkli toho, co by je přimělo tradiční zasedání obou vlád opět obnovit. Neformálně z toho vyplynulo, že dalším milníkem budou slovenské prezidentské volby za dva týdny. Ty buď potvrdí nově nastoupený proruský kurz vlády v Bratislavě, nebo k ní naopak budou představovat alternativu. Největší šance stát se novým slovenským prezidentem má Peter Pellegrini z vládní strany Hlas a bývalý ministr zahraničí Ivan Korčok, který má názorově blízko o opozici.

Diplomacie má pro vyjádření nesouhlasu s postojem druhé země řadu nástrojů. Tím nejběžnějším, který se stále považuje za přátelský, je předvolání velvyslance daného státu "na kobereček". Pak následuje stažení ambasadora z dané země zpět do metropole, což se považuje za první náznak toho, že je mezi oběma státy zle.

Ani jedna z těchto variant nebyla podle informací Aktuálně.cz na středečním jednání Fialovy vlády na stole. Premiér ve čtvrtek řekl, že jiných vztahů se zrušené zasedání nedotkne. Fiala zmínil i to, že nevidí důvod, proč by v případě svého znovuzvolení do čela vlády nejel na první zahraniční cestu opět na Slovensko, jak bývá zvykem.

