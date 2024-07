Běžel o berlích s prezidentem, teď letí kolem světa, aby pomohl samoživitelkám

Když bylo Petru Košťálovi 19 let, vydal se sám pěšky do Španělska. O rok později pro změnu vyrazil do Itálie, následně si zajel na kole do Řecka. "Cestování je moje vášeň," říká nyní pětadvacetiletý student, který se vydal na 80denní leteckou cestu kolem světa. "Chtěl jsem ji ale spojit s dobročinností, takže vybírám peníze na ženy a muže, kteří jsou samoživiteli," vysvětluje pro Aktuálně.cz.

4:15 Aktuálně.cz mluvilo s Petrem Košťálem předtím, než se vydal na cestu kolem světa. Během ní sbírá peníze na podporu samoživitelů. | Video: Radek Bartoníček