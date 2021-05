Dítě spolykalo syrové fazole, po výplachu žaludku zemřelo. Lékař nyní čelí obžalobě

Před domažlickým okresním soudem stanul primář dětského oddělení místní nemocnice, který podle obžaloby zavinil smrt malého dítěte. Šestnáctiměsíční chlapec loni v březnu spolykal fazole, které jsou v syrovém stavu jedovaté. Lékař podle spisu zvolil nesprávný způsob léčby, když dítěti vypláchl žaludek solným roztokem. To primář odmítá. Rodina žádá několikamilionové odškodnění, píše iDnes.cz.

Lékaři s pětačtyřicetiletou praxí hrozí až šestileté vězení. Podle obžaloby měl namísto výplachu žaludku dítě nechat rychle převézt na gastroskopii, kde by fazole odstranili. Dítě zemřelo po několika hodinách v důsledku dehydratace mozkových buněk, kterou zřejmě způsobil roztok užitý k výplachu žaludku.

"Použil jsem správný medicínský postup. Volala mi matka malého dítěte, že chlapec snědl asi deset kusů syrových fazolí, a zda má přijet. Řekl jsem, že určitě ano a co nejrychleji. Převoz dítěte jinam do vzdálenějšího zařízení, v tomto případě do plzeňské fakultní nemocnice, by byl riskantní kvůli možné otravě. Žaludek je orgán, který je činný, než by se dítě dostalo na sebelepší pracoviště, možnost odstranění by už neexistovala," cituje server lékařovu výpověď u soudu.

Případ podle svých slov konzultoval s toxikologickým centrem v Praze. Tam mu řekli, že fazole se musí co nejrychleji odstranit. Výplach žaludku se podle obžalovaného lékaře u dětí při otravách běžně dělá, sondou by prý fazole nešly dostat ven, takže zvolenou metodu považoval za jedinou možnou. Kontaktoval proto lékárnu, zda mají prostředek na rychlé vyvolání zvracení. Řekli mu, že takový není, ale lze použít solný roztok.

"Proto jsem použil ten, který rychle vyvolá zvracení. Řídil jsem se podle své praxe. Dítě začalo zvracet a všech deset fazolí jsme našli," popsal podle iDnes.cz lékař. Dítě nechal převézt na pokoj a poučil matku, aby s ním zůstala a sledovala jakoukoliv změnu jeho stavu. Při kontrole dítěte ale prý matka na pokoji nebyla. Při pitvě se zjistilo, že dítě nesnědlo deset, ale kolem čtyřiceti fazolí.