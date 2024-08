Komáři budou v sobotu mimořádně aktivní, uvádí ústav. Varování platí pro celé Česko

V sobotu se to v Česku bude hemžit komáry. Před vysokou až mimořádnou aktivitou tohoto hmyzu varuje Český hydrometeorologický ústav. Zvýšené riziko poštípání bude v celé zemi, nejvíce na jihu Moravy, kde budou panovat pro komáry ideální podmínky.

Komáři mají rádi především teplo, vlhko a bezvětrné podmínky, protože nejsou dobří letci. A právě takové počasí má zkraje víkendu být. Meteorologové proto předpokládají, že pro komáry ideální podmínky povedou k jejich mimořádné aktivitě.

"Predikce neukazují absolutní počty komárů, zachycují podmínky pro jejich aktivitu," vysvětluje Marcela Nouzová z Parazitologického ústavu při Akademii věd. To, kolik komárů se v Česku momentálně vyskytuje, pak ovlivňuje především dlouhodobější stav počasí.

Mezi místa, kde lidé mohou na komáry narazit nejčastěji, patří především stojaté vody. "Typicky to jsou sudy s vodou, i jen otevřené plechovky nebo misky pod květináči. Právě tam komáři rádi kladou vajíčka," popisuje Nouzová.

Jako účinnou ochranu před komáry doporučuje již zažité rady. Dobře se proti nim dá bránit pomocí repelentu nebo kouře od ohně. Jako prevence proti poštípání funguje i volné oblečení. "Stačí i lehká, volná košile s dlouhým rukávem, protože sosák komára ji nedokáže probodnout," radí.

Ačkoliv neplatí tvrzení, že někteří mají pro komáry sladkou krev a kvůli tomu je přitahují, skutečně to komáry k některým táhne více. "Souvisí to s faktory, které neovlivníme. Jde například o tělesnou teplotu, o to, jak moc se potíme, o množství vydechnutého oxidu uhličitého nebo o náš osobní mikrobiom," přibližuje bioložka.

Hydrometeorologický ústav varuje, že kvůli změnám klimatu by v budoucnu mohli v Česku být i další druhy komárů. "Další zvyšování průměrné teploty může přispět k zavlečení a usazení nových druhů komárů a tím ovlivnit také zdejší spektrum nemocí přenášených komáry," uvádí ve zprávě.

Podle Nouzové ale výskyt exotických komárů, jako je například komár tygrovaný, automaticky neznamená i příchod nemocí, které tyto druhy přenáší. "Musíte mít nejen přenašeče, ale i zdroj choroby, jinak k pandemické situaci nemůže dojít," uklidňuje.

Do budoucna je podle ní nutné, aby pokračovalo monitorování jak nově přicházejících druhů komárů, tak výskyt nemocí. Dodává, že jednotlivé druhy komárů přenášejících nebezpečné nemoci mohou lidé identifikovat pomocí webové stránky španělské organizace Mosquito Alert. Přehled výskytu exotických nemocí poskytuje například Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí.

