Husté sněžení znovu trápí Boží Dar. Bez řetězů do města nejezděte, varuje policie

před 58 minutami

Policisté a silničáři doporučují při cestě z Jáchymova na Boží Dar řidičům, aby použili řetězy. Silnici dnes projedou bez problémů také vozidla SUV 4×4. Jiné automobily by mohly uvíznout v kopcích a zatarasit horskou část silnice I/25, tak jako se to stalo mezi 09:00 a 10:00. Na čtyřkilometrovém úseku jsou policejní hlídky a traktory silničářů. ČTK to řekli mluvčí karlovarské policie Kateřina Krejčí a dispečer krajských silničářů Viktor Tomášek.

"Doporučujeme, aby si je řidiči nasadili na vhodném místě na parkovištích už pod Jáchymovem, aby se silnice zase neucpala," uvedla Krejčí. Po 09:00 byla v místě kolona vozidel až do Dolního Žďáru směrem k Ostrovu nad Ohří. Za Jáchymovem směrem na Boží Dar je podle Krejčí značka přikazující zimní výbavu. Hlídky jsou na místě, dodala. Podle Krejčí je silnice projetá a posolená, ale stále tam hustě sněží. "Jede se po sněhu," řekl Tomášek. Na ostatních silnicích v Karlovarském kraji nejsou takové problémy jako za Jáchymovem. Podle Tomáška budou přeháňky po celý den, ale odpoledne by se mělo oteplit. "V nadmořských výškách do 600 metrů bude pršet nebo padat mokrý sníh. V Jáchymově a na Božím Daru, tedy ve výškách 900 a 1200 metrů, má dále hustě sněžit," uvedl. Technika silničářů bude stále v terénu.